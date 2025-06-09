Passer au contenu principal
Conseils
Impôt
Tous les articles
Tout ce que vous devez savoir sur impôt
Tout ce que vous devez savoir à propos du T778
Lecture : 6 min
Tout ce que vous devez savoir à propos du T2202
Lecture : 4 min
Qu’est-ce que le RL-31?
Lecture : 4 min
Tout ce que vous devez savoir sur le T5018
Lecture : 3 min
Tout ce que vous devez savoir sur le T5007
Lecture : 2 min
Qu’est-ce qu’un placement efficient sur le plan fiscal?
Lecture : 3 min
Six façons de réduire l’impôt sur les gains en capital
Lecture : 7 min
Qu’est-ce que l’allocation canadienne pour enfants (ACE)?
Lecture : 6 min
Tout ce qu’il faut savoir sur l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)
Lecture : 5 min
Tout ce que vous devez savoir au sujet du T776
Lecture : 5 min
Tout ce que vous devez savoir sur le formulaire T2209
Lecture : 4 min
Tout ce qu’il faut savoir au sujet du T777
Lecture : 5 min
Tout ce que vous devez savoir sur le formulaire T2125
Lecture : 1 min
Les taux d’imposition moyen et marginal
Lecture : 3 min
L’incidence d’un mariage ou d’une union de fait sur les impôts au Canada
Lecture : 3 min
Faire ses impôts au Canada : guide pratique et aide-mémoire
Lecture : 11 min
Comment modifier ma déclaration de revenus
Lecture : 2 min
Tout ce que vous devez savoir sur le T1
Lecture : 2 min
Tout ce que vous devez savoir sur le feuillet T5
Lecture : 3 min
Les tranches d’imposition du Québec pour 2025
Lecture : 6 min
Les tranches d’imposition de l’Alberta pour 2025
Lecture : 5 min
Tranches d’imposition de la Colombie-Britannique pour 2025
Lecture : 5 min
Est-ce qu’il existe un impôt sur les héritages au Canada?
Lecture : 5 min
Les tranches d’imposition de l’Ontario pour 2025
Lecture : 6 min
Qu’est-ce que le formulaire TD1?
Lecture : 4 min
Comprendre le formulaire T2201 et le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Lecture : 7 min
Le fractionnement du revenu : comment ça fonctionne?
Lecture : 5 min
Survol du feuillet T4A
Lecture : 6 min
Ce qu’il faut savoir sur les impôts au Canada
Lecture : 6 min
Impôts pour travail autonome au Canada – taux et guide
Lecture : 7 min
