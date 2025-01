Au Canada, nous avons un régime d’imposition progressif. Ainsi, votre taux d’imposition augmente en fonction de l’argent que vous gagnez. À l’échelle fédérale, provinciale ou territoriale, il existe différentes tranches d’imposition, et chacune est assortie d’un taux d’imposition différent.

Lorsque vous résidez au Canada, vous payez à la fois l’impôt fédéral et l’impôt provincial ou territorial. Les impôts provinciaux et territoriaux sont calculés en fonction de votre province ou territoire de résidence au 31 décembre. Par exemple, si vous produisez une déclaration de revenus pour 2024, que vous avez vécu en Alberta pendant l’année et que vous avez déménagé au Québec en octobre, vos revenus seront soumis à l’impôt du Québec, étant donné que c’était votre province de résidence au 31 décembre (en plus de l’impôt fédéral que tout le monde paie au Canada).

Dans le reste du Canada, l’Agence du revenu du Canada (ARC) est la seule agence gouvernementale chargée d’administrer à la fois les impôts fédéraux et provinciaux ou territoriaux. En revanche, la province de Québec a conclu une entente avec le gouvernement fédéral, qui permet à Revenu Québec d’administrer directement l’impôt provincial auprès de sa population.

Les personnes qui résident au Québec doivent produire une déclaration de revenus provinciale auprès de Revenu Québec, en plus de leur déclaration de revenus fédérale, qui est produite séparément auprès de l’ARC.

Tranches d’imposition du Québec

Au Canada, l’impôt sur le revenu est fondé sur votre revenu imposable, c’est-à-dire votre revenu brut total provenant de toutes les sources, moins les déductions admissibles. Comme le Canada applique un régime d’imposition progressif, plus vous gagnez d’argent, plus le taux d’imposition est élevé.

Taux d’imposition du Québec pour 2024

Selon Revenu Québec, les tranches d’imposition du Québec pour 2024 sont les suivantes :

Tranches d’imposition du Québec pour 2024 Taux d’imposition du Québec pour 2024 51 780 $ ou moins 14 % Plus de 51 780 $ jusqu’à 103 545 $ 19 % Plus de 103 545 $ jusqu’à 126 000 $ 24 % Plus de 126 000 $ 25,75 %

Taux d’imposition fédéraux pour 2024

Voici les taux d’imposition fédéraux pour l’année d’imposition 2024, selon l’ARC :

Tranches d’imposition fédérales pour 2024 Taux d’imposition fédéraux pour 2024 55 867 $ ou moins 15 % Plus de 55 867 $ jusqu’à 111 733 $ 20,5 % Plus de 111 733 $ jusqu’à 173 205 $ 26 % Plus de 173 205,01 $ jusqu’à 246 752 $ 29 % Plus de 246 752,01 $ 33 %

Pour estimer le montant d’impôt sur le revenu que vous devez payer sur votre revenu imposable, calculez d’abord votre impôt fédéral sur le revenu, puis votre impôt provincial, et additionnez les deux montants. Si vous divisez ce montant par votre revenu, vous obtenez votre taux d’imposition moyen, soit le pourcentage d’impôt que vous payez sur chaque dollar que vous gagnez. Supposons que vous gagnez 42 000 $ par année, que vous n’avez aucune déduction et que votre seul crédit d’impôt est le montant personnel de base. Votre revenu se situe dans la tranche d’imposition la plus basse aussi bien à l’échelle fédérale que provinciale. Vous payez donc un impôt fédéral de 15 % et un impôt provincial de 14 %.

Si votre revenu imposable est de 42 000 $ et que vous n’avez pas de déductions ou de crédits, le calcul va comme suit :

42 000 $ x 15 % = 6 300 $ (impôt fédéral)

42 000 $ x 14 % = 5 880 $ (impôt provincial du Québec)

Total de l’impôt sur le revenu : 6 300 $ + 5 880 $ = 12 180 $ (impôt fédéral et provincial)

N’oubliez pas que dans un régime d’imposition progressif, comme celui du Québec, l’impôt à payer est cumulatif. Il est donc possible que votre revenu imposable se situe dans plus d’une tranche d’imposition, ce qui signifie qu’il serait assujetti à plusieurs taux d’imposition.

Pour illustrer ce phénomène, supposons que votre revenu imposable s’élève à 60 000 $. Voici comment calculer vos impôts :

Calcul de l’impôt fédéral

Sur la base des taux d’imposition fédéraux pour 2024, la première tranche de 55 867 $ de votre revenu est imposée à 15 %, ce qui donne 8 380,05 $. Prenez votre revenu total (60 000 $) et enlevez la première tranche d’imposition (55 867 $). Il vous reste un montant de 4 133 $ en revenu non comptabilisé. Ce montant sera imposé au taux supérieur de 20,5 %, ce qui donne 847,27 $. Le total de l’impôt fédéral à payer est donc de 8 380,05 $ + 847,27 $ pour un total de 9 227,32 $.

Calcul de l’impôt provincial

Comme vous résidez au Québec, vous devez payer un impôt de 14 % sur un revenu de 51 780 $, soit 7 249,20 $. Il vous reste un montant de 8 220 $ en revenu non comptabilisé, qui sera imposé à un taux plus élevé dans la deuxième tranche d’imposition du Québec (19 %), ce qui donne 1 561,80 $. Par conséquent, le total de votre impôt provincial à payer est de 8 811,00 $.

Calcul de l’impôt total

Combinez les impôts fédéral et provincial que vous devez : additionnez ce que vous devez au gouvernement fédéral (9 227,32 $) et ce que vous devez au gouvernement du Québec (8 811,00 $), pour un total de 18 038,32 $.

Personne n’aime payer des impôts. Heureusement, il existe des moyens de réduire le montant de votre facture. Si vous résidez au Québec, vous pourriez être admissible à des déductions, à des crédits ou à des prestations.

Déductions fiscales

Une déduction réduit votre revenu imposable, c’est-à-dire le montant sur lequel est calculé votre impôt à payer sur le revenu. L’ARC fournit des informations détaillées sur les déductions fédérales, provinciales et territoriales. Parmi les déductions les plus courantes, il y a les cotisations à un régime de pension agréé et à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), les cotisations syndicales, les frais de garde d’enfants et les dépenses d’emploi.

Crédits d’impôt

Les crédits d’impôt non remboursables réduisent le montant de l’impôt que vous devez payer, mais pour les réclamer, vous devez avoir un montant d’impôt à payer. Autrement dit, vous devez avoir gagné un revenu. Ainsi, pour les crédits d’impôt non remboursables, vous ne pouvez pas demander davantage que le montant qui réduirait votre impôt à zéro, et l’excédent ne vous sera pas remboursé. Par exemple, si vous devez payer 3 000 $ d’impôts et que vous avez droit à des crédits d’impôt non remboursables de 4 500 $, vous pouvez réclamer 3 000 $, mais vous devez renoncer aux 1 500 $ restants.

Le crédit d’impôt non remboursable le plus courant est le montant personnel de base (MPB). Au Canada, tous les contribuables sont admissibles à un MPB d’un montant maximal de 15 705 $, qui réduit l’impôt sur le revenu. Tout revenu supérieur à 173 205 $ entraîne une réduction progressive du MPB, qui peut atteindre un plancher de 14 156 $ dans le cas d’un revenu net qui est égal ou supérieur à 246 753 $. Au Québec, vous pouvez également demander un montant personnel de base de 18 056 $ sur vos impôts provinciaux.

De plus, il existe une foule d’autres crédits d’impôt, notamment pour les contribuables de 65 ans ou plus, les personnes considérées comme handicapées, les frais médicaux, les dons de bienfaisance et les contributions politiques.

Certains crédits d’impôt, notamment pour les frais de scolarité, les intérêts payés sur des prêts étudiants et les dons, peuvent être reportés aux années d’imposition suivantes lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans le cadre de l’année d’imposition courante.

Au Québec, en plus des crédits d’impôt fédéraux non remboursables, vous pouvez demander un crédit d’impôt non remboursable notamment pour les frais de scolarité dans un établissement d’enseignement postsecondaire, les intérêts payés sur des prêts étudiants ou la prolongation de carrière.

Il existe également des crédits d’impôt remboursables, tels que l’Allocation canadienne pour les travailleurs, le Crédit canadien pour la formation et le supplément remboursable pour frais médicaux, que vous ne perdriez pas si votre impôt était déjà tombé à zéro. Pour reprendre notre exemple de tout à l’heure, si vous avez des crédits remboursables de 4 500 $, mais que vous devez payer des impôts de seulement 3 000 $, l’excédent de 1 500 $ vous sera remboursé. Le Québec offre aussi des crédits d’impôt remboursables pour les personnes aidantes, le soutien au aîné.es ou les athlètes de haut niveau.

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et que vous pourriez avoir droit à d’autres crédits d’impôt. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre spécialiste des finances.

Si votre revenu est inférieur à 15 705 $, vous ne devriez pas avoir à payer d’impôt sur le revenu. Vous devez tout de même produire une déclaration de revenus, car votre admissibilité à une foule de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux, tels que le crédit pour la TPS/TVH, est fondée sur le revenu que vous avez déclaré. Bref, pour continuer à recevoir ces prestations, vous devez produire une déclaration de revenus.

Le contenu de ce site est produit par Wealthsimple Media inc. et est publié à titre informatif seulement. Il ne doit pas être considéré comme des conseils en matière de placement, ni comme aucun autre type de conseil professionnel. Avant de prendre une décision en fonction de ce que vous lisez sur ce site, veuillez obtenir un avis professionnel. La mention de tierces parties sur ce site ne doit pas être interprétée comme un cautionnement. L’argent placé est exposé à des risques, et il n’est pas exclu qu’il soit perdu, en partie ou en totalité. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des rendements futurs. Les références à des rendements antérieurs, hypothétiques ou anticipés et les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos Conditions d’utilisation et notre Politique de protection des renseignements personnels.