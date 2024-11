Le Canada applique un régime d’imposition progressif, ce qui signifie que votre taux d’imposition augmente en fonction de l’argent que vous gagnez.

Les personnes résidant au Canada paient des impôts fédéraux, ainsi que des impôts provinciaux ou territoriaux. Les deux types d’impôts sont fondés sur un régime progressif, où l’on applique des taux d’imposition différents à différentes tranches de revenus.

Les impôts provinciaux et territoriaux sont calculés en fonction de votre province ou territoire de résidence au 31 décembre. Par exemple, si vous produisez une déclaration de revenus pour 2024, que vous avez vécu en Alberta pendant l’année et que vous avez déménagé en Colombie-Britannique en octobre, vos revenus seront soumis à l’impôt fédéral et à celui de la Colombie-Britannique, étant donné que c’était votre province de résidence au 31 décembre, de même qu’aux crédits d’impôt fédéraux et de la Colombie-Britannique.

Tranches d’imposition de la Colombie-Britannique

Au Canada, l’impôt sur le revenu est fondé sur votre revenu imposable, c’est-à-dire votre revenu brut total provenant de toutes les sources, moins les déductions admissibles. Comme le Canada applique un régime d’imposition progressif, plus vous gagnez d’argent, plus le taux d’imposition est élevé. Ce principe s’applique à la fois à l’impôt fédéral et à l’impôt provincial ou territorial.

Taux d’imposition de la Colombie-Britannique pour 2024

Les tranches d’imposition de la Colombie-Britannique pour 2024 sont les suivantes :

Tranches d’imposition de la C.-B. pour 2024 Taux d’imposition de la C.-B. pour 2024 47 937 $ ou moins 5, 06 % Plus de 47 937 $ jusqu’à 95 875 $ 7,7 % Plus de 95 875 $ jusqu’à 110 076 $ 10,5 % Plus de 110 076 $ jusqu’à 133 664 $ 12,29 % Plus de 133 664 $ jusqu’à 181 232 $ 14,7 % Plus de 181 232 $ jusqu’à 252 752 $ 16,8 % Plus de 252 752 $ 20,5 %

Taux d’imposition fédéraux pour 2024

Voici les taux d’imposition fédéraux pour l’année d’imposition 2024, selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) :

Tranches d’imposition fédérales pour 2024 Taux d’imposition fédéraux pour 2024 55 867 $ ou moins 15 % Plus de 55 867 $ jusqu’à 111 733 $ 20,5 % Plus de 111 733 $ jusqu’à 173 205 $ 26 % Plus de 173 205,01 $ jusqu’à 246 752 $ 29 % Plus de 246 752,01 $ 33 %

Il suffit de quelques calculs simples pour déterminer votre taux d’imposition moyen (le pourcentage de chaque dollar que vous devez en impôt fédéral et en impôt provincial ou territorial). Par exemple, si votre revenu imposable après déductions et exemptions est de 45 000 $ et que vous devez 15 % de ce montant au titre de l’impôt fédéral et 5,06 % au titre de l’impôt provincial de la Colombie-Britannique, votre taux marginal d’imposition (15 % + 5,06 %) est de 20,06 %.

Pour estimer le montant d’impôt sur le revenu que vous devez payer sur votre revenu imposable, calculez d’abord votre impôt fédéral sur le revenu, puis votre impôt provincial, et additionnez les deux montants.

Si votre revenu imposable est de 42 000 $ et que vous n’avez pas de déductions ou de crédits, le calcul va comme suit :

42 000 $ x 15 % = 6 300 $ (impôt fédéral)

42 000 $ x 5,06 % = 2 125,20 $ (impôt provincial de la Colombie-Britannique)

Total de l’impôt fédéral et provincial sur le revenu : 6 300 $ + 2 125,20 $ = 8 425,20 $.

Remarque : Dans un régime d’imposition progressif, l’impôt à payer est cumulatif. Dépendamment du taux marginal d’imposition où se situe votre revenu, vous pouvez payer plusieurs taux d’imposition.

Supposons maintenant que votre revenu s’élève à 49 000 $. Vous paierez toujours le même impôt fédéral de 15 %, puisque vous atteignez la première tranche d’imposition. Cela représente un montant de 7 350 $.

En ce qui concerne l’impôt de la Colombie-Britannique, vous paierez 5,06 % sur la première tranche de 47 937 $, soit 2 425,61 $.

La tranche restante de 1 063 $ (49 000 $ - 47 937 $) sera imposée à un taux de 7,7 %, ce qui donne 81,85 $.

Impôt total de la Colombie-Britannique à payer : 2 425,61 $ + 81,85 $ = 2 507,46 $

Total de l’impôt à payer (fédéral et C.-B.) = 9 857,46 $

L’ensemble des contribuables au Canada sont admissibles à des déductions fédérales, ainsi qu’aux déductions propres à leur province ou territoire de résidence. Voici une liste non exhaustive des déductions les plus courantes. Dans le doute, vérifiez auprès de votre spécialiste en finances si vous avez demandé l’ensemble des crédits et déductions auxquels vous avez droit.

Crédits d’impôt

Au Canada, tous les contribuables sont admissibles au montant personnel de base (MPB), qui vient réduire leur revenu imposable. Si votre revenu est inférieur ou égal à 173 205 $, ce crédit pour 2024 est de 15 705 $. Si votre revenu se situe entre 173 205 $ et 246 752 $, le montant peut varier selon la feuille de calcul fédérale. Si votre revenu est supérieur à 246 752 $, le montant du crédit est de 14 156 $. Il existe également des crédits pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, les personnes souffrant d’un handicap admissible et les personnes qui s’occupent d’une personne handicapée.

Si votre revenu est inférieur à 15 705 $ en 2024, vous ne devriez pas avoir à payer d’impôt sur le revenu. Cependant, vous devez tout de même produire une déclaration de revenus, car votre admissibilité à une foule de programmes fédéraux et provinciaux, tels que le crédit pour la TPS/TVH, est fondée sur le revenu que vous avez déclaré.

En Colombie-Britannique, vous êtes également admissible à un montant personnel de base provincial de 12 580 $. Vous pourriez avoir droit à un montant supplémentaire si vous êtes une personne âgée, si vous avez un handicap ou si vous vous occupez d’une personne handicapée.

Les crédits d’impôt non remboursables réduisent le montant de l’impôt que vous devez payer, mais pour les réclamer, vous devez avoir un montant d’impôt à payer. Autrement dit, vous devez avoir gagné un revenu. Ainsi, pour les crédits d’impôt non remboursables, vous ne pouvez pas demander davantage que le montant qui réduirait votre impôt à zéro, et l’excédent ne vous sera pas remboursé. Par exemple, si vous devez payer 4 000 $ d’impôts et que vous avez droit à des crédits d’impôt non remboursables de 4 500 $, vous pouvez réclamer 4 000 $, et les 500 $ restants ne vous seront pas remboursés. Certains crédits, comme les crédits d’impôt pour frais de scolarité, les intérêts sur vos prêts étudiants et les dons, peuvent être reportés aux années suivantes lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Les crédits d’impôt fédéraux non remboursables les plus courants sont le montant personnel de base, les frais médicaux, les dons de bienfaisance et les contributions politiques. Certaines personnes résidant en Colombie-Britannique ont également droit à d’autres crédits d’impôt provinciaux, qui s’ajoutent au montant personnel de base. C’est le cas, par exemple, des pompiers volontaires et des bénévoles de recherche et sauvetage. Parmi les autres programmes offerts par la province, il y a le crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons alimentaires, le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, le report des crédits pour frais de scolarité inutilisés, les crédits pour frais médicaux et les contributions politiques.

Déductions d’impôt

Une déduction réduit votre revenu imposable, c’est-à-dire le montant sur lequel est calculé votre impôt à payer sur le revenu. L’ARC fournit des informations détaillées sur les déductions fédérales, provinciales et territoriales. Vous trouverez ci-dessous les déductions les plus courantes. Comme vous pourriez avoir droit à d’autres déductions, nous vous recommandons de consulter votre fiscaliste pour connaître les montants auxquels vous avez droit selon votre situation. (Vous pouvez également appeler l’ARC au 1 800 959-7383.)

Le contenu de cet article se veut éducatif. Wealthsimple Investments Inc. et ses sociétés affiliées n’offrent actuellement pas certains des produits et fonctionnalités mentionnés dans cet article. Le contenu de cet article ne constitue pas un conseil d’investissement, une recommandation d’achat ou de vente d’actifs ou de titres, ou tout autre type de conseil professionnel.