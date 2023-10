Wealthsimple Crypto est offert par l'entremise de l'application Wealthsimple Trade. Wealthsimple Digital Assets Inc. (WDA) offre Wealthsimple Crypto aux Canadien.ne.s dans le cadre d'une inscription d'une durée limitée auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières dont l'approche réglementaire est coordonnée par le bac à sable réglementaire de celle-ci. Les cryptoactifs achetés et détenus dans un compte avec Wealthsimple Crypto ne sont pas protégés par le Fonds de canadien de protection des investisseurs, la Société canadienne d'assurance-dépôts ou tout autre système d'assurance pour la protection des investisseurs. Vous trouverez plus d'information sur Wealthsimple Digital Assets dans notre énoncé de relation avec le client.