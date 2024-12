L’incidence d’un mariage ou d’une union de fait sur les impôts au Canada

Vous vous mariez ou entrez en union de fait? Félicitations! D’une part, vous avez franchi une étape importante avec votre partenaire et vous voudrez sans doute parler de la décoration et de votre prochaine destination de vacances. D’autre part, il y a un sujet moins amusant, mais tout aussi important, auquel vous devez vous attaquer (en plus de vos stratégies de retraite) : les impôts. Très romantique, en effet.

Se marier ou commencer à vivre ensemble en union de fait entraîne parfois des changements fiscaux. Certains surviennent immédiatement (comme votre admissibilité au crédit pour la TPS/TVH), alors que d’autres surgiront au moment où vous produirez votre déclaration de revenus. Cela dit, il y a une chose qui ne change pas : dans un couple, chaque personne doit produire sa propre déclaration de revenus.

Il va sans dire qu’un mariage entraîne automatiquement un changement d’état civil, mais qu’en est-il d’une union de fait? De nombreuses personnes ont la surprise d’apprendre qu’aux fins de l’impôt, elles vivent déjà en union de fait. En effet, la Loi de l’impôt sur le revenu stipule que vous vivez en union de fait dès que vous franchissez le cap des 12 mois de vie commune. Vous pourriez également être en union de fait pour d’autres raisons, notamment parce que vous vivez avec quelqu’un avec qui vous avez un enfant, que vous en soyiez le parent biologique ou que vous ayez une entente de garde.

Ce qui se passe en cas de changement d’état civil

Voici quelques aspects à considérer lorsque vous changez d’état civil :

Il est important d’informer l’Agence du revenu du Canada (ARC) de tout changement d’état civil. Pour ce faire, connectez-vous à Mon dossier, communiquez avec l’ARC par téléphone ou remplissez le formulaire RC65. De plus, votre déclaration de revenus doit indiquer le bon état civil – même si vous ne vous sentez pas vraiment en union de fait.

