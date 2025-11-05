Tout ce que vous devez savoir sur le formulaire T2125

Le formulaire T2125 peut être téléchargé à partir du site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Vous devez le remplir pour déclarer des revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale ou de commissionsà déclarer, ainsi que les dépenses engagées pour gagner ces revenus. Le formulaire de huit pages comporte diverses sections. En voici un aperçu :

Section Signification Identification et renseignements sur la société de personnes Vous devez inscrire vos renseignements dans deux sections, dont les suivants : nom, numéro d’assurance sociale, adresse, nom et numéro de l’entreprise (numéro de l’ARC aux fins de la TPS/TVH), etc. Vous pouvez laisser certaines cases vides si vous n’avez pas d’entreprise inscrite. L’onglet Renseignements sur la société de personnes apparaît seulement si vous indiquez que l’entreprise est une société de personnes, et non une entreprise à propriétaire unique. Revenus et dépenses Remplissez cette section pour déclarer vos revenus et dépenses. Vous devez conserver des documents justificatifs de ces montants. Mais si vous n’en avez pas (p. ex., parce que vous ne saviez pas que vous aviez une entreprise), inscrivez des estimations conservatrices de vos revenus et réclamez seulement les dépenses pour lesquelles vous avez des reçus. (Les relevés de carte de crédit ne sont pas suffisants.) Déduction pour amortissement (DPA) Remplissez cette section pour déclarer vos dépenses en capital . Ces dépenses concernent des articles qui procurent un avantage durable (p. ex., mobilier de bureau, ordinateur ou caméra). Si vous utilisez un véhicule à moteur personnel, ne l’incluez pas dans l’onglet de la DPA, mais plutôt dans l’onglet Dépenses relatives aux véhicules à moteur pour réclamer les dépenses et l’amortissement liés à votre véhicule. Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise Si vous travaillez à domicile, vous pouvez remplir cette section pour réclamer les frais engagés à cette fin. Vous pouvez déduire ces frais si votre résidence est votre principal lieu d’affaires ou si vous utilisez l’espace pour gagner un revenu d’entreprise, ou encore pour rencontrer régulièrement une clientèle ou des patients. Dépenses relatives aux véhicules à moteur Remplissez cet onglet pour réclamer les dépenses liées à votre voiture si vous l’utilisez pour votre entreprise. Si vous n’avez pas de registre et de reçus détaillés, vous ne voudrez peut-être pas réclamer ce montant, car l'ARC demande souvent des documents justificatifs à cet égard. Consultez le site de l'ARC pour savoir comment remplir cette section. Autres Remplissez cette section pour fournir d’autres renseignements sur votre entreprise. Vous pouvez ajouter votre numéro d’abri fiscal, les renseignements du formulaire T1139, le passif, les contributions en capital et différents renseignements sur votre bilan. Vous pouvez ajouter l’adresse du site Web de votre entreprise, si vous en avez un.

Vous pouvez obtenir une liste détaillée des dépenses déductibles dans le site Web de l’ARC.

Si vous avez plusieurs entreprises, remplissez un formulaire T2125 pour chacune d’elles.

Envoi du formulaire T2125 par IMPÔTNET ou par la poste

Si vous devez déclarer des revenus d’un travail indépendant et des dépenses connexes, vous devez joindre le formulaire T2125 (État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale) à votre déclaration de revenus. Si vous utilisez un logiciel pour ce faire, vous devez inclure les renseignements de votre formulaire T2125 dans la déclaration transmise par IMPÔTNET. Si vous faites affaire à une personne spécialisée dans la préparation ou la comptabilité, cette personne inclura les renseignements dans la déclaration transmise à l’aide du service TED. Si vous envoyez votre déclaration par la poste, annexez une copie du formulaire à votre déclaration et vérifiez le site Web de l’ARC pour connaître l’adresse postale à laquelle vous devez l’envoyer. Mais l’envoi en ligne est la manière la plus simple et rapide de transmettre votre formulaire.

Si vous ou votre conjoint.e avez gagné des revenus d’un travail indépendant, la date limite pour l’envoi de votre déclaration de revenus et du formulaire T2125 est le 15 juin suivant la fin de l’année d’imposition. Si vous devez payer un montant d’impôt, comme c’est souvent le cas pour les travailleurs autonomes qui n’ont pas de retenues sur la paie, la date limite de paiement est le 30 avril.