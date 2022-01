Conditions d’utilisation

Ce Site a seulement pour but de vous fournir des renseignements généraux. Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre visant à acheter un titre. On ne saurait se fonder sur celui-ci pour prendre des décisions en matière d’investissement.

Le Site est offert « tel quel » et « selon les disponibilités ». À cet égard, Wealthsimple ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie ni ne pose aucune condition, que ce soit de façon expresse ou implicite, notamment en ce qui a trait au titre de propriété, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande, à l’adaptation à un usage particulier, au rendement, à la durabilité, à la disponibilité, à la rapidité, à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements qui y figurent, et Wealthsimple rejette par les présentes toutes déclarations, garanties ou conditions à cet effet dans toute la mesure permise par la loi.

En accédant au Site, vous acceptez d’indemniser et de tenir à couvert Wealthsimple, ses mandataires, ses fournisseurs et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs des actions, des procédures, des coûts, des réclamations, des responsabilités, des passifs, des dommages et des frais (y compris les frais juridiques raisonnables) découlant de la violation des présentes conditions ou de l’utilisation du présent Site ou se rapportant à ce qui précède.