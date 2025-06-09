Passer au contenu principal
Personnel
Entreprises
Inscription
Nos produits
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
-
Nouveau
Options
Achats sur marge
Or
-
Nouveau
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
-
Nouveau
Portefeuilles de revenu
-
Nouveau
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
-
Nouveau
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Menu
Personnel
Entreprises
Menu
Page d'accueil
Nos produits
Retour
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
-
Nouveau
Options
Achats sur marge
Or
-
Nouveau
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
-
Nouveau
Portefeuilles de revenu
-
Nouveau
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Retour
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Retour
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
-
Nouveau
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Conseils
Impôt
Tous les articles
Tout ce que vous devez savoir sur impôt
2
Aux études? Tout ce qu’il faut savoir à propos du formulaire T2202
Lecture : 6 min
Qu’est-ce que la récupération de la Sécurité de la vieillesse?
Lecture : 8 min
Impôt sur le revenu au Canada : tout ce que vous devez savoir
Lecture : 10 min
Petit guide du feuillet T4
Lecture : 5 min
Formulaire T2200 : comment déduire vos dépenses d’emploi
Lecture : 4 min
Comment faire ses impôts en ligne gratuitement au Canada
Lecture : 6 min
Comment retirer d’un REER sans payer d’impôt
Lecture : 7 min
La planification successorale au Canada
Lecture : 10 min
Que signifie la mention « RIT/RIF » sur votre relevé bancaire?
Lecture : 1 min
La vente à perte à des fins fiscales, c’est quoi exactement?
Lecture : 1 min
L’impôt sur les gains en capital au Canada en 2025
Lecture : 7 min
Tranches d'imposition au Canada en 2025
Lecture : 7 min
Impôt retenu sur les retraits d’un REER : combien devrez-vous payer?
Lecture : 6 min
2