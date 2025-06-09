Portefeuille Classique
Un portefeuille diversifié avec expertise, composé de FNB à frais modiques sélectionnés dans différentes régions et classes d'actifs.
Aperçu du Portefeuille Classique
Diversifié et bâti pour la croissance
Votre portefeuille est plus diversifié sur le plan géographique et investit dans des actions moins volatiles (ce qui tend à entraîner un rendement égal ou supérieur aux actions à haut risque), ainsi que des obligations gouvernementales plus risquées et de l'or. En étant plus diversifié, il traverse mieux les périodes de repli.
Optimisation fiscale automatique
Nul besoin de vous inquiéter avec l'efficience fiscale de votre portefeuille! Nous sélectionnons automatiquement les FNB qui vous donneront le plus d'avantages lorsque vous produirez votre déclaration de revenus.
Le bon niveau de risque pour vous
Nous plaçons votre argent dans un portefeuille qui répond à vos besoins, du portefeuille prudent avec un taux d'intérêt élevé au portefeuille de croissance assorti d'une forte proportion d'actions.
Pensez à long terme
Les portefeuilles plus risqués sont susceptibles de connaître des fluctuations à court terme, mais ont habituellement un rendement attendu plus élevé à long terme. Peu importe votre tolérance au risque, la meilleure stratégie est généralement de garder son argent investi à long terme.
- Lignes vertes
Audacieux
- Lignes bleues
Modéré
- Lignes rouges
Prudent
Étendue des rendements annualisés des portefeuilles
Les données sont hypothétiques et offertes uniquement à des fins d’illustration. La fourchette n’est pas indicative des taux de rendement attendus ou estimés. Lire la divulgation.
Votre argent travaille sans relâche
Rééquilibrage automatique
Nos portefeuilles sont automatiquement rééquilibrés en fonction des dépôts et retraits que vous effectuez et de tout changement dans vos objectifs pour que la répartition de vos actifs demeure cohérente avec votre situation.
FNB fiscalement optimisés
Les FNB sont optimisés en fonction de votre situation fiscale et du type de compte dans lequel vous placez votre argent. Nous négocions également avec les fournisseurs de FNB pour vous obtenir des rabais.
Réinvestissement des dividendes
Nous faisons le suivi de vos dividendes et les réinvestissons immédiatement pour acheter les FNB en sous-pondération dans votre portefeuille.
Des gens pour vous aider quand vous en avez besoin
Des services-conseils personnalisés avec une équipe dédiée lorsque vous cumulez 500 000 $. Nous vous aiderons à planifier vos finances en fonction de l’impôt, de votre famille et de vos objectifs.
Notre équipe peut également vous guider à chaque étape lorsque vous transférez un portefeuille d'une autre institution.
Tirez le maximum de votre argent
Résistez aux mouvements du marché avec un portefeuille bien diversifié et adapté à vos valeurs et à vos objectifs financiers.