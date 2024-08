Nous adaptons votre portefeuille à vos objectifs

Avec Placements gérés, vous n’avez pas à lever pas le petit doigt. Dites-nous quels sont vos objectifs et votre échéancier, et nous vous bâtirons un REEE sur mesure avec une vaste gamme d’actifs diversifiés.

Bientôt : Négociez vous-même des actions et FNB

Gérez votre REEE vous-même et gardez le plein contrôle de votre argent. Achetez et vendez actions et FNB sans commission et automatisez vos placements, le tout sans attendre grâce à une limite de dépôts instantanés allant jusqu’à 250 000 $.