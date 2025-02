Comment modifier ma déclaration de revenus

C’est arrivé à votre père, à votre meilleur ami d’enfance, à votre patronne et – si vous lisez ceci – ça vous est probablement arrivé. Vous avez rassemblé tous vos documents, rempli votre déclaration, l’avez soumise avec IMPÔTNET et vous en êtes à vous féliciter d’avoir tout fait ça à temps. Puis il arrive, le relevé de dernière minute. Ou vous retrouvez le reçu disparu ou découvrez une coquille… Bref, vous réalisez que vous devez apporter un changement à votre déclaration.

Première étape : ne pas paniquer. Il est possible de retransmettre votre déclaration avec IMPÔTNET, mais faire un changement n’est pas compliqué. Nous verrons comment en détail.

Vous ne pouvez toutefois modifier votre déclaration qu’une fois qu’elle a été traitée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cela se fait habituellement dans les sept jours suivant sa transmission, mais, selon les normes de l’ARC, votre déclaration est traitée et votre avis de cotisation produit dans un délai de deux semaines si vous avez utilisé IMPÔTNET. Si vous n’avez pas utilisé IMPÔTNET ou si vous investissez dans des abris fiscaux, ce délai peut être plus long. Vous pouvez cliquer sur l’onglet « Déclarations de revenus » dans Mon dossier de l’ARC pour connaître l’état de votre déclaration.

En ligne avec Mon dossier de l’ARC

Certains logiciels d’impôt vous permettent de modifier une déclaration transmise, mais vous pouvez aussi le faire au moyen de votre compte Mon dossier de l’ARC.

Pour ce faire, ouvrez une session, allez à la section « Déclarations de revenus » et cliquez sur « Modifier ma déclaration ». Sélectionnez l’année de la déclaration à modifier. Utilisez le champ de recherche pour trouver les numéros de ligne à modifier, et entrez les nouveaux montants. (Plusieurs champs n’acceptent pas les décimales. N’entrez de décimales que si le champ que vous modifiez les affiche dans Mon dossier de l’ARC.) Il n’y a pas de bouton pour sauvegarder, mais l’ARC sauvegardera les changements au fur et à mesure. Apportez toutes les modifications requises avant de soumettre.

Lorsque vous êtes prêt.e à réviser et à soumettre les modifications, il se pourrait que l’ARC indique des erreurs ou des avertissements. Les erreurs vous empêcheront de soumettre vos changements tant que vous n’entrez pas l’information supplémentaire demandée, tandis que les avertissements vous donnent l’occasion d’ajouter des renseignements qui pourraient s’appliquer à votre situation.

Après avoir soumis les modifications, il se peut que vous deviez un montant. Selon ce montant, vous pourrez peut-être le payer en versements. Il est possible d’envoyer de l’argent à l’ARC à partir de votre plateforme bancaire, comme vous le faites pour payer une facture. Ajoutez simplement l’ARC comme destinataire du paiement et entrez votre numéro d’assurance sociale. Vous pourrez confirmer que les changements et votre paiement sont reçus dans Mon dossier de l’ARC.

Sur papier (Demande de redressement d’une T1)

Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser ReTRANSMETTRE ou Mon dossier de l’ARC, vous pouvez remplir un formulaire papier « Demande de redressement d’une T1 ». Envoyez le formulaire et tout relevé ou document de preuve demandé sur le formulaire par la poste à votre centre fiscal (vous trouverez l’adresse à la page 2 du formulaire).

