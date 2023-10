Votre compte Wealthsimple Actions et FNB est un compte (offert par Wealthsimple Investments Inc.) qui vous permet d'acheter et de vendre des actions et des FNB sans commission sur les négociations. Wealthsimple Investments Inc. met à disposition une plateforme autogérée et n'offre aucun conseil ou recommandation financière.

Votre compte géré Wealthsimple est un service d'investissement automatisé mis à disposition par notre société affiliée, Wealthsimple Inc., qui gère des placements pour vous (y compris votre REER et CELI), grâce à un portefeuille personnalisé de fonds négociés en bourse à faible coût. Wealthsimple Inc. vous offre aussi des conseils financiers. Si c'est ce que vous recherchez, c'est par ici!