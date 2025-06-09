Lorsque vous achetez de l'or dans notre application, vous achetez de l'or réel, physique, entièrement sécurisé et assuré par nos partenaires. Les pièces d'or Wealthsimple exclusives sont offertes en format de 1/10 oz ou 1 oz. Une fois que vous avez acheté suffisamment d'or pour l'échanger contre une pièce (ou plusieurs!), vous pouvez la réclamer et la faire livrer chez vous en toute sécurité.

Même si vous choisissez de ne pas la réclamer, vous posséderez quand même une pièce d'or pur à 99,99 %. Pas désagréable, comme sentiment.

La négociation d'or n'est pas disponible sur le web pour le moment.