Brève histoire d’un métal à toute épreuve
La valeur de l'or est restée stable tout au long de l'histoire, ce qui en fait un choix judicieux en période d'incertitude – et en tout temps.
Opérations instantanées
La seule plateforme au Canada qui vous permet de négocier de l'or garanti physiquement 24 h sur 24, avec opérations fractionnées, prix en temps réel et exécution instantanée des ordres.
Gardé en lieu sûr
Votre or est entièrement assuré et entreposé en toute sécurité, sans frais, auprès de partenaires canadiens de premier plan.
Réclamez vos pièces d’or
Échangez votre or contre des pièces en édition limitée de 1/10 oz ou 1 oz frappées par lot pour Wealthsimple par la Monnaie royale canadienne. Exposez-les sur votre cheminée ou cachez-les dans votre tiroir de bas (mais ne les laissez pas finir au fond d'une fontaine de centre d'achat!).
Des frais modiques et faciles à suivre
Les autres maisons de courtage ont souvent des structures tarifaires compliquées. Avec nous, c'est simple et les frais sont minimes. On ne fait pas de cachettes.
Wealthsimple
L’autre courtier en ligne
|Devise
|CAD
|USD
|Frais de négociation
|0 % pour un temps limité*, normalement 1 % + prix au comptant
|2-4 % de plus que le prix au comptant
|Frais de commission
|0 $
|19,95 USD par transaction
|Frais d'entreposage
|0 %
|0,6 %
|Frais de rachat
Ces frais sont fixés par nos partenaires, et non par Wealthsimple. Ils couvrent les coûts opérationnels liés à la frappe du métal brut dans vos pièces d'or, ainsi que la livraison entièrement assurée à votre porte.
|1 oz = 2,25 %
1/10 oz = 11 %
|75 USD
|Frais de livraison
|Inclus dans les frais de rachat
|35 USD par 500 oz ou par valeur de 100 k USD
|Frais d'assurance
|Inclus dans les frais de rachat
|6,50 USD par valeur de 1000 USD
FAQs
Comment fonctionne la négociation d'or physique?
Comment fonctionne la négociation d'or physique?
Lorsque vous achetez de l'or dans notre application, vous achetez de l'or réel, physique, entièrement sécurisé et assuré par nos partenaires. Les pièces d'or Wealthsimple exclusives sont offertes en format de 1/10 oz ou 1 oz. Une fois que vous avez acheté suffisamment d'or pour l'échanger contre une pièce (ou plusieurs!), vous pouvez la réclamer et la faire livrer chez vous en toute sécurité.
Même si vous choisissez de ne pas la réclamer, vous posséderez quand même une pièce d'or pur à 99,99 %. Pas désagréable, comme sentiment.
La négociation d'or n'est pas disponible sur le web pour le moment.
Combien de temps l’offre de frais à 0 % durera-t-elle?
Combien de temps l’offre de frais à 0 % durera-t-elle?
La promotion des frais à 0 % sera disponible pour un temps limité et peut faire l’objet de modifications. Veuillez consulter les modalités complètes.
Quelle est la différence entre négocier de l'or physique et un FNB ou une action sur l'or?
Quelle est la différence entre négocier de l'or physique et un FNB ou une action sur l'or?
Avec l'or physique, vous détenez une fraction d'un lingot physique stocké en toute sécurité. Avec un FNB ou une action, vous possédez un instrument financier qui suit le prix de l'or, mais vous n'avez aucun droit sur l'actif sous-jacent physique — et vous paierez également un RFG.
Avec quels comptes puis-je négocier de l'or et réclamer des pièces?
Avec quels comptes puis-je négocier de l'or et réclamer des pièces?
Vous pouvez négocier de l'or dans tous les comptes de placements autonomes Wealthsimple, qu'ils soient enregistrés (comme un CELI ou un REER) ou non.
Pour le moment, vous ne pouvez réclamer vos pièces d'or Wealthsimple que depuis un compte non enregistré. Nous bâtissons actuellement la fonctionnalité pour les comptes enregistrés.
Est-ce que mon or est couvert par le FCPI?
Est-ce que mon or est couvert par le FCPI?
Vos comptes sont protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) jusqu'à concurrence 1 M$ par compte admissible. Les métaux précieux achetés et détenus dans un compte Wealthsimple sont couverts par le FCPI.
Si vous échangez votre or contre des pièces, la protection du FCPI ne s'applique plus. Vous devrez avoir votre propre assurance.
Que sont les frais associés aux pièces d'or? Que couvrent-ils?
Que sont les frais associés aux pièces d'or? Que couvrent-ils?
Les frais de rachat des pièces d'or couvrent les frais de production de nos partenaires, qui comprennent le coût de la main-d'œuvre, des matériaux et de la technologie utilisés dans le processus de frappe, ainsi que le coût de la livraison entièrement assurée jusqu'à votre porte. Les frais sont fixés par nos partenaires et échappent à notre contrôle.
Le coût de frappe et d'expédition des pièces d'or est fixe et varie selon le poids des pièces.
Où mon or est-il gardé jusqu'à ce que je le réclame?
Où mon or est-il gardé jusqu'à ce que je le réclame?
Votre or est entreposé sans frais et en toute sécurité dans diverses installations, dont celles de la Monnaie royale canadienne et de Brinks. Nous utilisons un programme de stockage séparé, ce qui signifie que votre or et celui d'autres client·es Wealthsimple est détenu en fiducie, séparément des actifs de Wealthsimple, des actifs de nos partenaires de stockage et des actifs détenus par nos partenaires de stockage pour d'autres parties. Le montant de vos possessions fait l'objet d'un suivi précis dans nos registres.
Quand et comment mes pièces d'or Wealthsimple me seront-elles livrées?
Quand et comment mes pièces d'or Wealthsimple me seront-elles livrées?
Lorsque vous récupérez votre or, vos pièces Wealthsimple sont expédiées en toute sécurité par service de messagerie. Les livraisons sont entièrement assurées et la plupart des colis arrivent dans les 7 à 10 jours ouvrables suivant la demande.
Avec qui Wealthsimple s'est-il associé pour s'approvisionner en or?
Avec qui Wealthsimple s'est-il associé pour s'approvisionner en or?
Nous avons conclu un partenariat avec Silver Gold Bull, un négociant canadien en métaux précieux de confiance possédant une expertise dans l'approvisionnement, le stockage et la livraison d'or physique. La société fournit l'infrastructure et les services de garde nécessaires pour offrir le commerce et le rachat d'or par l'entremise de Wealthsimple.
Est-ce que Wealthsimple est vraiment la seule société de courtage au Canada à offrir la négociation d'or en ligne?
Est-ce que Wealthsimple est vraiment la seule société de courtage au Canada à offrir la négociation d'or en ligne?
Oui! Nous sommes la seule maison de courtage au pays qui vous permet d'acheter et de vendre de l'or garanti physiquement en ligne, et de faire des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien que d'autres maisons de courtage offrent des opérations sur l'or, cela ne peut pas se faire par l'entremise de leur plateforme en ligne et peut être un processus compliqué. De plus, leurs heures de négociation sont limitées.
Nous avons comparé Wealthsimple avec tous les courtiers canadiens offrant des services d'exécution d'ordres sans conseils, réglementés par l'OCRI, qui proposent la négociation d’or au août 2025. Les frais de Wealthsimple pour négocier de l’or sont de 1 % et peuvent faire l'objet de modifications. En octobre 2025, les frais de Wealthsimple pour négocier de l’or sont de 0 %, pour un temps limité. Veuillez consulter les modalités complètes de l’offre. Les intérêts sont calculés quotidiennement, imputés mensuellement. Tout investissement comporte des risques. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Comment fait Wealthsimple pour avoir les frais d'opération les plus bas au pays?
Comment fait Wealthsimple pour avoir les frais d'opération les plus bas au pays?
Nous sommes une maison de courtage axée sur le numérique avec moins de frais généraux. Nous sommes donc en mesure de répercuter ces économies directement sur vous. Et comme vous pouvez négocier de l'or directement en CAD, vous n'aurez pas non plus à vous inquiéter de coûteux frais de change.