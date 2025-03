Outre les fluctuations du marché et les taux d’intérêt, les impôts sont un autre facteur qui peut faire augmenter ou diminuer le rendement de vos placements.

Le placement fiscalement avantageux est une stratégie qui vise à réduire l’impôt à payer sur les gains de placement, dans le but d’optimiser le rendement après impôt. Le fait de maîtriser l’efficience fiscale avant d”investir vous aidera à réduire vos pertes au minimum et à maximiser vos gains la saison des impôts venue.

Comme vous le savez déjà sans doute, les gains et revenus générés par les placements doivent être déclarés. Le taux d’imposition auquel ils sont soumis dépend du type de placement (obligations, actions, cryptomonnaie, etc.) et des comptes que vous avez utilisés pour effectuer ces placements (CELI, REER, compte non enregistré, etc.). Par exemple, si vous vendez des fonds communs de placement à profit, ce sera généralement considéré comme un gain en capital, qui est imposé à un certain pourcentage. Mais si vous avez investi dans des actions, le taux qui s’applique sur les dividendes perçus n’est pas le même.

Ces différents traitements fiscaux peuvent favoriser ou nuire à vos rendements. C’est là qu’interviennent les placements fiscalement efficients!

Les facteurs qui augmentent l’impôt sur les placements

Les impôts ont une incidence sur le rendement total de vos placements. Mais certaines sources de rendement sont plus ou moins avantageuses que d’autres sur le plan fiscal. En voici quelques exemples :

Les dividendes. Les dividendes que vous touchez en tant qu’actionnaire d’une société sont imposés à un taux plus élevé que les gains en capital, ce qui peut réduire votre rendement. Mais si vous détenez des actions d’une société canadienne, vous pouvez avoir droit au Crédit d’impôt pour dividendes. Comme les dividendes sont versés aux actionnaires à partir du bénéfice après impôt de la société, ce crédit permet d’éviter toute double imposition potentielle.

Les obligations. Les intérêts perçus sur les obligations sont encore moins avantageux fiscalement que les dividendes; ils sont imposés comme des revenus et ne sont admissibles à aucun crédit ou réduction d’impôt.

Les FNB. Certains fonds négociés en bourse (FNB) peuvent convertir les dividendes en gains en capital, en utilisant des structures « catégorie de société » ou de « swap ». Le choix de ces FNB peut améliorer le rendement total après impôt plus que le choix d’un FNB avec un ratio de frais de gestion (RFG) plus faible.

Quelques façons de faire des placements fiscalement efficients

Le placement fiscalement efficient dépend en grande partie des types de placements que vous choisissez et des comptes que vous utilisez. Voici quelques façons de faire des placements plus efficients sur le plan fiscal :