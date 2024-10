Les caractéristiques du programme de récompenses peuvent varier et dépendent du partenaire qui fournit la récompense. Vous devrez activer un compte auprès du partenaire concerné, et votre utilisation de ces services est soumise aux conditions générales et à la politique de confidentialité de chaque fournisseur. Veillez à lire et comprendre ces politiques avant de vous inscrire. L'admissibilité peut varier pour la clientèle de certaines régions. Nous nous réservons le droit de débiter votre compte de la valeur proportionnelle de l'abonnement en cas de fraude, d'abus ou d'activité suspecte. Ces informations sont à jour en date du 17 octobre 2024.