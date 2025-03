Ce pratique aide-mémoire pour les impôts a été conçu pour toutes les personnes qui viennent d’avoir 18 ans et qui doivent faire leur déclaration d’impôt à l’ARC pour la première fois, pour ceux et celles qui viennent de s’établir au Canada, et pour les gens qui ont décidé de tourner la page et de s’offrir un nouveau départ après avoir lutté contre le système aussi longtemps qu’ils l’auront pu. Ça peut paraître intimidant de faire ses impôts pour la première fois, mais ce n’est pas si sorcier! Si vous avez un emploi régulier et ne possédez pas de compte à numéro quelque part aux îles Caïmans, cette petite liste vous guidera à travers les étapes de base.