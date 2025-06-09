Passer au contenu principal

Des placements dont vous avez le CTRL

Des placements plus sensés grâce à des outils de négociation avancés; des portefeuilles puissants et des frais encore plus bas. Vous venez geeker avec nous?

Opérations boursières

Dites adieu à votre courtier

Négociez mieux que votre courtier grâce à des outils intuitifs, une nouvelle expérience sur ordinateur puissante et des frais minimes.

Des prix choc... dans le bon sens

Surveillez vos transactions, et non les frais exorbitants de votre courtier. Négociez des options pour 0 $ – du jamais vu au Canada – et des cryptomonnaies à frais minimes.

Outils experts

Négociez des actions É.-U. 24 h/24, 5 j/7 et accédez aux données de marché en temps réel et aux analyses de rendement. Bientôt disponibles : options de vente couvertes et stratégies à composantes multiples.

Négociation Web repensée

Analysez et exécutez votre stratégie avec plus de précision grâce à des données générées par IA et adaptées à votre portefeuille.

Or

Profitez des meilleurs frais sur l’or

Nous offrons la solution la plus simple pour acquérir de l'or physique, à partir de 1 $. Réclamez vos pièces d'or dès novembre.

Les frais les plus bas. Point final.

Entrez le montant de vos opérations mensuelles pour savoir combien vous pourriez économiser en quittant les grandes banques.

 

Vos actifs sous gestion (ASG) représentent la valeur totale de votre épargne et de vos placements dans toutes vos institutions financières et maisons de courtage. Ce montant exclut vos propriétés.

 

Il s’agit du nombre total d’opérations que vous faites en un mois. Si vous négociez des actions ou des FNB plus de 150 fois par mois, vous pourriez payer jusqu’à 9,37 $ par opération avec les grandes banques, alors que chez nous, les frais sont de 0 $

 

Il s’agit du nombre de contrats d’option que vous concluez par mois. Les grandes banques facturent des frais de 1,25 $ par contrat, ce qui peut monter vite alors que vous pourriez tout simplement éviter ces frais.

 

Il s’agit du solde moyen en CAD que vous conservez dans votre compte sur marge. Si le solde de votre prêt est inférieur à 100 000 $, les grandes banques pourraient vous facturer un taux de marge moyen de 6,29 %. Chez Wealthsimple, le taux varie selon votre statut, mais nous visons toujours à le maintenir plus bas.

Vous pourriez économiser jusqu’à

1 368 $

en passant à Wealthsimple

En savoir plus sur le fonctionnement de notre calculateur.

Portefeuilles

Plus forts que vos fonds communs

Équilibrés, automatisés et conçus avec expertise : nos portefeuilles les plus avancés à ce jour.

Indexation directe

Maximisez vos rendements après impôt et investissez directement dans les actions vedettes des principaux indices canadiens et américains. Plus de participation = plus de contrôle.

Portefeuilles de revenu

Obtenez des gains constants sur l'argent qui dort. Parfait si vous épargnez pour une maison, une voiture ou tout autre objectif à court terme. De plus, retirez votre argent en tout temps.

Bêta

Portefeuille Ascension

Prenez votre retraite jusqu'à 47 % plus riche en économisant sur les frais, et avec un accès inédit aux marchés privés et aux actions cotées. Bientôt.

Silvi Woods, gestionnaire de patrimoine

Conseil

Offrez le traitement VIP à votre argent

Faites confiance à nos services complets de gestion de patrimoine, offerts par une équipe-conseil spécialisée, une plateforme puissante et des outils de planification plus intelligents.

Restez à l’affût :
Stratégies plus complexes début 2026
