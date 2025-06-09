Wealthsimple Présente
Des placements dont vous avez le CTRL
Des placements plus sensés grâce à des outils de négociation avancés; des portefeuilles puissants et des frais encore plus bas. Vous venez geeker avec nous?
Opérations boursières
Dites adieu à votre courtier
Négociez mieux que votre courtier grâce à des outils intuitifs, une nouvelle expérience sur ordinateur puissante et des frais minimes.
Des prix choc... dans le bon sens
Surveillez vos transactions, et non les frais exorbitants de votre courtier. Négociez des options pour 0 $ – du jamais vu au Canada – et des cryptomonnaies à frais minimes.
Outils experts
Négociez des actions É.-U. 24 h/24, 5 j/7 et accédez aux données de marché en temps réel et aux analyses de rendement. Bientôt disponibles : options de vente couvertes et stratégies à composantes multiples.
Négociation Web repensée
Analysez et exécutez votre stratégie avec plus de précision grâce à des données générées par IA et adaptées à votre portefeuille.
Profitez des meilleurs frais sur l’or
Nous offrons la solution la plus simple pour acquérir de l'or physique, à partir de 1 $. Réclamez vos pièces d'or dès novembre.
Les frais les plus bas. Point final.
Entrez le montant de vos opérations mensuelles pour savoir combien vous pourriez économiser en quittant les grandes banques.
Portefeuilles
Plus forts que vos fonds communs
Équilibrés, automatisés et conçus avec expertise : nos portefeuilles les plus avancés à ce jour.
Indexation directe
Maximisez vos rendements après impôt et investissez directement dans les actions vedettes des principaux indices canadiens et américains. Plus de participation = plus de contrôle.
Portefeuilles de revenu
Obtenez des gains constants sur l'argent qui dort. Parfait si vous épargnez pour une maison, une voiture ou tout autre objectif à court terme. De plus, retirez votre argent en tout temps.
Bêta
Portefeuille Ascension
Prenez votre retraite jusqu'à 47 % plus riche en économisant sur les frais, et avec un accès inédit aux marchés privés et aux actions cotées. Bientôt.
Offrez le traitement VIP à votre argent
Faites confiance à nos services complets de gestion de patrimoine, offerts par une équipe-conseil spécialisée, une plateforme puissante et des outils de planification plus intelligents.