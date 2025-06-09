Il s’agit du solde moyen en CAD que vous conservez dans votre compte sur marge. Si le solde de votre prêt est inférieur à 100 000 $, les grandes banques pourraient vous facturer un taux de marge moyen de 6,29 %. Chez Wealthsimple, le taux varie selon votre statut, mais nous visons toujours à le maintenir plus bas.