Énoncé d’engagement

Notre déclaration d’engagement envers la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Wealthsimple s’est donné pour mission d’aider chacun et chacune à atteindre la liberté financière en offrant des produits et conseils accessibles et abordables. Wealthsimple rend simples, transparents et abordables des services financiers qui sont trop souvent complexes, opaques et dispendieux.

Nous nous engageons à offrir un environnement sans obstacles et intégré afin que chacun.e ait un accès égal aux produits et services de Wealthsimple. Nous permettons ainsi à toutes les personnes de conserver leur dignité et leur indépendance.

Nous nous engageons à répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap et nous veillerons à remplir les exigences de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario dans les meilleurs délais.