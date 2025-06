Le taux d'intérêt annuel est de 20,99 % pour les achats et de 22,99 % pour les avances de fonds et les opérations assimilées. Ce taux entre en vigueur le jour de l'ouverture du compte (qu'une carte soit activée ou non).

Votre taux d'intérêt annuel passera à 25,99 % sur les achats et à 27,99 % sur les avances de fonds et les opérations assimilées si nous ne recevons pas votre paiement minimum à la date d'échéance pendant deux (2) mois consécutifs. Les taux d'intérêt annuels majorés s'appliqueront au cours de la troisième période de relevé suivant le deuxième paiement non effectué qui a entraîné la majoration des taux. Les taux d'intérêt annuels majorés continueront à s'appliquer jusqu'à ce que nous recevions vos paiements minimums à la date d'échéance.