CENTRE DE RESSOURCES
La négociation d’options simplifiée
Tout ce qu’il faut pour comprendre les notions de base des opérations sur options et les risques qui en découlent. Apprenez aussi des stratégies plus poussées et voyez si elles vous conviennent.
Les fondements des options
Pour comprendre la base de la négociation d’options, il faut d’abord connaître trois choses : les options d’achat, les options de vente et les impressionnants graphiques qui rassemblent les options offertes.
Qu’est-ce qu’une option d’achat?
Vous pensez que le cours d’une action augmente? Une option d’achat vous permet de prendre cette position.
Qu’est-ce qu’une option de vente?
Vous pensez que le cours d’une action diminue? Une option de vente vous permet de prendre cette position.
Qu’est-ce qu’une chaîne d’options?
Ces tableaux complexes affichent les options disponibles pour l’achat et leur prix.
Terminologie des options
Les termes essentiels
De « prix de levée » à « date d’échéance », quelques mots à connaître absolument.
Les lettres grecques
Quelques lettres grecques qui sont des indicateurs mathématiques qui influencent le prix des options.
Stratégies avancées sur options
Options d’achat couvertes
Une stratégie populaire qui peut vous aider à tirer des revenus d’actions que vous possédez.
Options reportées
Une action qui vous permet de vous adapter à l’actualité et de gérer activement votre stratégie.
Six erreurs répandues dans la négociation d’options
Même avec de l’expérience, on peut tomber dans des pièges qui limitent notre rendement ou qui nous coûtent cher. Voici comment éviter ces erreurs.