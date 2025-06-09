Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de l'appli

Si quelque chose semble louche dans votre compte, vous pouvez prendre des mesures immédiates, comme forcer la déconnexion de tous les autres appareils, changer votre mot de place ou empêcher les appareils inconnus de se connecter. Vous pouvez aussi verrouiller votre carte instantanément et en tout temps à partir de l'appli ou du site Web.

Demeurez toujours à l'affût

Nos équipes chargées de la sécurité et de la lutte contre la fraude sont toujours à l'affût de la moindre anomalie – et vous devez l'être aussi. Méfiez-vous de l'hameçonnage (nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe ou code 2FA) et ne partagez pas d'informations avec des sources non fiables. Apprenez à mieux repérer les arnaques.