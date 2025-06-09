Protéger vos actifs est notre priorité absolue
Des millions de personnes au pays nous confient leur argent, leurs placements et leurs finances personnelles. En tant qu'institution financière réglementée, nous avons mis plusieurs mesures de sécurité en place.
3 millions
Les Canadiens et Canadiennes se fient à nous pour gérer et faire croître leur patrimoine
+ 70 G$
Total d'actifs sous gestion, et il s'en ajoute tous les jours
1 M$
Couverture admissible de la SADC pour les comptes chèques et du FCPI pour les placements
Nos pratiques en matière de sécurité
Technologie de pointe, équipe chevronnée
Nous investissons dans la technologie pour prévenir la fraude et les arnaques, tout en donnant à notre clientèle les moyens d'agir. Notre modèle flexible nous permet de contrer les menaces, régler les problèmes mineurs et de soutenir rapidement notre clientèle. Notre équipe de protection, dirigée par des cadres expérimentés, possède une expertise approfondie en fraude, sécurité, confidentialité et lutte contre le blanchiment d'argent.
Réglementation exhaustive
Nous répondons aux mêmes exigences de lutte contre le blanchiment d'argent qu'une banque, et sommes imputables au CANAFE en vertu de la Loi canadienne (LRPCFAT). Nos partenaires d'achat et de vente de placements sont réglementés par l'OCRI, et notre gestionnaire de portefeuilles est agréé dans toutes les provinces et tous les territoires au pays. En savoir plus.
Certification par des tiers de confiance
Nos pratiques en matière de sécurité font régulièrement l'objet d'évaluations par des tiers. Nous sommes conformes aux exigences SOC 1 et SOC 2, soit des normes de l'industrie qui exigent des audits méticuleux de la façon dont nous gérons les données, protégeons l'information et surveillons les systèmes internes. Ces certifications attestent que nous respectons systématiquement ces normes rigoureuses.
Travailler avec vous pour protéger votre argent
Vérification à deux facteurs
Notre fonction de vérification en deux étapes permet de confirmer votre identité lors de votre connexion. Nous envoyons des codes de vérification par appli d'authentification, par texto et par appel téléphonique automatisé. Bien qu’elle ajoute une étape, cette fonction offre une couche de protection supplémentaire indispensable contre les cybercriminels.
Vérification de votre identité
À l’ouverture de votre compte, nous procédons à une vérification informelle de votre dossier de crédit pour valider vos renseignements. Si des informations ne correspondent pas, nous vous demanderons une photo et une pièce d'identité gouvernementale. Cela nous permet de nous conformer aux règles de vérification de l'identité du CANAFE et aux pratiques exemplaires du secteur.
Surveillance des données et cryptage
Nos politiques de collecte de données respectent des règles de sécurité et des exigences réglementaires strictes. Nous utilisons également un logiciel de prévention des pertes de données pour rechercher les informations sensibles et chiffrer toutes les données envoyées de votre appareil aux serveurs Web.
Assurer la sécurité de votre compte
Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de l'appli
Si quelque chose semble louche dans votre compte, vous pouvez prendre des mesures immédiates, comme forcer la déconnexion de tous les autres appareils, changer votre mot de place ou empêcher les appareils inconnus de se connecter. Vous pouvez aussi verrouiller votre carte instantanément et en tout temps à partir de l'appli ou du site Web.
Demeurez toujours à l'affût
Nos équipes chargées de la sécurité et de la lutte contre la fraude sont toujours à l'affût de la moindre anomalie – et vous devez l'être aussi. Méfiez-vous de l'hameçonnage (nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe ou code 2FA) et ne partagez pas d'informations avec des sources non fiables. Apprenez à mieux repérer les arnaques.
Comment nous protégeons vos données
Transparence de nos politiques
Notre politique de confidentialité et notre politique en matière de témoins expliquent le traitement de vos renseignements personnels. Nous vous informons de toute collecte ou partage de données et vous gardez le contrôle de leur utilisation.
Accès réservé à vos données
Nous autorisons notre personnel à accéder à vos données uniquement lorsque cela est nécessaire pour accomplir leur travail, et leur utilisation fait l'objet d'une surveillance stricte. De plus, nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire.
Notre priorité : votre confidentialité
Grâce à notre programme de gestion de la confidentialité, notre personnel reçoit une formation approfondie et du soutien en matière de protection de la vie privée. De votre côté, vous pouvez gérer vos paramètres de confidentialité, demander l'accès à vos informations et effectuer des mises à jour dans l'appli.
FAQ
Le Canada n'a pas encore adopté de système bancaire ouvert, soit un système qui laisse les fournisseurs tiers comme Wealthsimple accéder aux informations bancaires de sa clientèle sans leur consentement. Entre-temps, Plaid et Flinks (liens en anglais) sont nos fournisseurs tiers de confiance qui peuvent connecter en toute sécurité vos comptes bancaires externes à Wealthsimple afin que vous puissiez librement transférer des fonds. Nous utilisons également ces fournisseurs pour vérifier que les renseignements personnels que vous fournissez correspondent à ceux que votre institution financière possède à ses dossiers afin de vous protéger contre le vol d'identité ou la fraude.
Vos fonds sont assurés par différents programmes de protection, selon la quantité et le type de comptes ou de produits que vous utilisez. Ceux-ci incluent la SADC, le FCPI, et le stockage de cryptomonnaie sécurisé.
En effet, ça en fait beaucoup à retenir. Voici ce qu'ils signifient :
- CANAFE (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) — l'unité de surveillance monétaire au Canada qui vise à intercepter les activités illégales comme le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes.
- LRPCFAT (Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes) — la loi principale au Canada exigeant que les entreprises surveillent et signalent les activités financières suspectes pour contrer les activités criminelles et le terrorisme.
- OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements) — l'agence canadienne qui contrôle les courtiers et représentants en placement pour s'assurer qu'ils suivent les règles et traitent leur clientèle de façon équitable.
Difficile pour nous de nous prononcer sur la question. Il existe tout un tas d'agrégateurs financiers de tiers, et nous ne pouvons pas nous porter garants de chacun d'entre eux. Veillez à toujours lire les conditions générales avant de vous inscrire à ce type d'appli, surtout l'information qui touche à la gestion de vos données.
Nous posons beaucoup de questions, en effet, mais c'est pour nous assurer que votre argent demeure en sécurité. Puisque nous sommes une institution financière réglementée, nous devons signaler les transactions d'apparence suspecte ou frauduleuse. Pour assurer votre sécurité, nous devons savoir où va votre argent. Et nous vous demanderons parfois de vérifier votre compte, même une deuxième fois, comme mesure de protection supplémentaire.
Si vous pensez que quelqu'un a eu accès à votre compte Wealthsimple sans votre permission, vous avez intérêt à agir sans tarder pour empêcher toute autre activité non autorisée. Consultez notre centre d'aide pour connaître les étapes à effectuer si votre adresse courriel ou votre identité ont été compromises. Et n'oubliez pas que vous pouvez instantanément et en tout temps verrouiller votre carte de crédit à partir de l'appli ou du site Web, et communiquer avec nous au 1 855 255-9038.
Si vous souhaitez poser une question, faire une demande, ou déposer une plainte sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, communiquez avec notre équipe chargée de la protection de la vie privée à privacy@wealthsimple.com.