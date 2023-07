Avec Placements gérés, vous n'avez rien à faire : nous nous occupons de tout. Dites-nous quels sont les objectifs et l’échéancier de votre CELIAPP, et notre équipe-conseil placera votre argent dans une variété d'actifs disponibles sur le marché.

Négociez vous-même des actions et des FNB

Un compte qui vous donne le contrôle total de vos placements. Achetez et vendez plus de 9 000 actions et FNB sans commission, automatisez vos placements et commencez immédiatement à faire des transactions avec un montant de dépôt automatique allant jusqu’à 50 000 $.