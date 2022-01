Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : 20 mai 2021

Wealthsimple s’engage à protéger la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels qui sont en sa possession et qu’elle contrôle. La présente politique de confidentialité explique les mesures que nous prenons pour respecter cet engagement et décrit de quelle manière Wealthsimple recueille, utilise, communique et traite ces renseignements au moyen de son site Web, à wealthsimple.com, y compris les sous-pages et pages successives (ci-après, collectivement, les « services »), et dans le cadre d’autres interactions avec nos clients et clients potentiels, y compris nos applications de la marque Wealthsimple. Wealthsimple Trade a une politique de confidentialité distincte, qui peut être consultée en cliquant ici.

La présente politique de confidentialité peut être mise à jour régulièrement pour refléter les changements apportés à nos pratiques en matière de renseignements personnels. Nous vous encourageons fortement à consulter régulièrement la présente politique de confidentialité pour vous informer des plus récentes modifications à nos pratiques en matière de renseignements personnels.

Nous ne demandons à nos clients que les renseignements personnels nécessaires.

Wealthsimple doit recueillir des renseignements personnels auprès de ses clients et de ses clients potentiels pour leur fournir des services et respecter ses obligations juridiques. En comprenant les besoins et les souhaits d’un client, ainsi que sa situation financière et sa situation personnelle, nous nous assurons de lui faire des recommandations en matière d’investissement qui sont appropriées et d’améliorer nos services. Il s’agit tant d’une exigence réglementaire que de bonnes pratiques commerciales. Wealthsimple s’engage à protéger la vie privée de ses clients et la confidentialité des renseignements personnels les concernant qui sont en sa possession. La présente politique de confidentialité explique les mesures que nous prenons pour respecter cet engagement.

Le formulaire d’information intitulé « Connaître son client » que nous vous demandons de remplir ne rassemble que les renseignements dont nous avons besoin à des fins contractuelles, réglementaires ou fiscales, y compris votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone et de télécopieur, vos adresses de courriel, votre date de naissance, votre numéro d’assurance sociale (aux fins de la production des déclarations de revenus), les actifs que vous détenez et leur valeur, votre connaissance et vos objectifs en matière d’investissement. Nous recueillons aussi des renseignements sur votre compte chèques, l’historique des opérations dans votre compte, le solde ou la limite de votre compte ainsi que des renseignements sur un bénéficiaire facultatif (par exemple, le nom et l’occupation de votre conjoint ou conjointe ainsi que le nom et l’âge de vos enfants et de vos personnes à charge).

Nos formulaires de demande pour les comptes d’épargne-retraite enregistrés ne rassemblent que les renseignements nécessaires à l’enregistrement de ces comptes auprès du gouvernement, y compris le numéro d’assurance sociale, et le nom et la date de naissance de votre conjoint ou conjointe ou de votre bénéficiaire désigné. Nous ne communiquons aucun renseignement personnel non public à une quelconque tierce partie, à l’exception de ce que prévoit la loi ou de ce qui est mentionné dans la présente politique de confidentialité. Nous recueillons aussi vos réponses à un questionnaire de tolérance au risque et à d’autres questions réglementaires que nous sommes tenus de recueillir en vertu de la loi.

Nous limitons l’utilisation de vos renseignements personnels.

Les renseignements personnels que nous recueillons lorsque vous ouvrez un compte sont utilisés aux fins suivantes :

nous aider à déterminer le portefeuille qui vous convient et qui répond le mieux à vos besoins;

vérifier votre identité (et les autres renseignements que vous nous avez fournis);

ouvrir et gérer votre compte;

envoyer et recevoir vos paiements de factures au moyen de votre compte chèques;

déceler et empêcher la fraude et d’autres activités illégales ou non autorisées;

remplir nos obligations juridiques et réglementaires;

personnaliser votre expérience sur notre application, notamment en vous recommandant des produits ou des services de Wealthsimple;

améliorer les services;

transférer votre compte à une autre institution ou d’une autre institution;

faire ce qui est par ailleurs exigé ou autorisé par les lois applicables.

Nous recueillons et utilisons les renseignements personnels d’autres manières.

Programme de recommandation : Si vous participez à notre programme de recommandation (ou que vous utilisez la fonctionnalité « Invitez un ami » disponible sur nos services), nous recueillerons l’adresse de courriel de chaque personne que vous souhaitez recommander à Wealthsimple. Nous utiliserons ces renseignements pour envoyer au destinataire un seul courriel contenant de l’information au sujet du programme de recommandation. Nous n’utilisons pas les adresses de courriel soumises en ces circonstances à d’autres fins sans le consentement du destinataire. Assurez-vous de ne soumettre que des adresses de courriel de personnes avec qui vous avez un lien familial ou personnel et qui voudraient recevoir ce courriel de votre part.

Communications commerciales : De temps à autre, nous pourrions vous demander votre consentement à recevoir des courriels, des messages texte SMS ou d’autres communications au sujet des produits et des services de Wealthsimple ou d’événements qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous désinscrire des courriels commerciaux ou promotionnels en suivant les instructions de désinscription que contient chacune de nos communications par courriel. Notez cependant que vous continuerez de recevoir des courriels au sujet de votre compte et de vos transactions avec nous. Vous pouvez aussi vous désinscrire de toute communication commerciale de notre part en écrivant à support.

Service à la clientèle/directeur des relations avec les clients : Si vous communiquez avec un agent du service à la clientèle ou un directeur des relations avec les clients pour formuler un commentaire, déposer une plainte ou poser une question, que ce soit par courriel, par message texte, par téléphone ou par discussion vidéo, il se pourrait que l’on vous demande des renseignements permettant de vous identifier (comme votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone). Nous pourrions également vous demander d’autres renseignements nous permettant de donner rapidement suite à votre question, votre commentaire ou votre plainte. Nous pourrions conserver ces renseignements pour vous aider dans le futur et pour améliorer notre service à la clientèle et notre offre de produits et de services.

Emploi : Si vous vous informez au sujet d’un emploi chez Wealthsimple ou si vous posez votre candidature, vous pourriez nous fournir certains renseignements personnels sur vous-même (comme ceux qui figurent dans un curriculum vitæ, une lettre de présentation ou d’autres documents similaires liés à l’emploi). Nous utilisons ces renseignements pour traiter votre demande d’emploi pour un poste existant ou éventuel, ainsi qu’y donner suite.

Cadeaux : Si vous envoyez un cadeau (ou que vous faites une « cotisation dans un compte »), nous recueillons l’adresse de courriel de chaque personne à qui vous avez envoyé un cadeau ainsi que vos informations de paiement. Nous utilisons ces renseignements pour envoyer au destinataire un seul courriel contenant l’information pertinente au sujet de votre cadeau. Nous n’utilisons pas les adresses de courriel soumises en ces circonstances à d’autres fins sans le consentement du destinataire. Assurez-vous de ne soumettre que des adresses de courriel de personnes avec qui vous avez un lien familial ou personnel et qui voudraient recevoir ce courriel de votre part. Nous traitons votre paiement et nous débitons votre mode de paiement au moment de l’achat. Aucune donnée sensible sur le paiement n’est enregistrée sur nos serveurs.

Arrondissement (Roundup) : Ce programme accède à vos comptes liés chaque semaine. Nous utilisons ces renseignements pour arrondir le montant de vos opérations au dollar le plus près et virer le montant arrondi dans votre compte d’épargne Wealthsimple. Si vous changez d’avis, vous pouvez supprimer le lien entre vos comptes à tout moment.

Excédent (Overflow) : Il s’agit d’une fonctionnalité automatisée de placement qui accède chaque mois au solde de vos comptes chèques ou d’épargne liés et qui vire automatiquement dans votre compte Wealthsimple tout excédent sur la limite que vous avez fixée (jusqu’à concurrence d’un montant maximal, si vous en avez établi un). Nous confirmerons que les fonds sont disponibles et vous enverrons un rappel le jour du virement. Si vous changez d’avis, vous pouvez sauter un virement ou supprimer le lien avec votre compte à tout moment. Puisque le montant à virer est calculé en fonction de l’excédent sur la limite que vous avez fixée, en activant Excédent (Overflow), vous renoncez au droit de recevoir un préavis du montant qui sera viré par Excédent (Overflow) avant qu’il ne soit débité.

Contacts : Le partage de vos contacts est une fonctionnalité de l’application Comptant de Wealthsimple qui nous permet d’identifier les contacts dans le carnet d’adresses de votre appareil qui utilisent aussi l’application. Si vous choisissez de partager vos contacts, vous pouvez choisir d’interagir avec eux, par exemple, en leur envoyant des fonds, en leur demandant des fonds ou en les invitant à utiliser l’application. Vous ne pouvez interagir qu’avec des personnes avec qui vous avez un lien familial ou personnel et qui voudraient recevoir ce message de votre part. Nous utiliserons les contacts que vous avez partagés pour améliorer nos services et notre gamme de produits, améliorer votre expérience sur notre application et vous faire de meilleures recommandations sur les contacts que vous pourriez inviter à utiliser notre application. Nous pouvons également partager vos renseignements personnels de base (selon vos paramètres de confidentialité) avec d’autres utilisateurs afin de confirmer qu’ils envoient des fonds à la bonne personne ou encore d’aviser les utilisateurs qui figurent dans vos contacts lorsque vous vous inscrivez à notre application.

Comment nous recueillons les renseignements personnels.

Nous recueillons des renseignements personnels directement auprès de vous, sur les appareils que vous utilisez pour accéder aux services ainsi qu’auprès de fournisseurs de services tiers (par exemple, un rapport de crédit afin de vérifier votre identité ou d’empêcher une fraude). Si vous ouvrez un compte Wealthsimple, vous devrez ouvrir un compte auprès d’un ou de plusieurs membres du même groupe que Wealthsimple. Ces membres du même groupe que nous peuvent partager vos renseignements avec d’autres membres du même groupe que Wealthsimple, y compris les relevés d’opérations et les relevés des liquidités et des titres dans vos comptes.

Si vous décidez de déposer des fonds dans votre compte ou de lier automatiquement un compte bancaire que vous détenez auprès de l’un de nos partenaires, y compris Plaid et Flinks, nous recevons les données recueillies de vos comptes financiers, y compris les renseignements sur l’ensemble de vos comptes et de vos comptes auxiliaires (par exemple, vos comptes chèques, vos comptes d’épargne et vos cartes de crédit) auxquels nous avons accès grâce aux identifiants de compte que vous utilisez. Vos données sont stockées de façon sécuritaire et sont chiffrées. Nous pouvons utiliser ces données pour vérifier vos comptes ou y déposer des fonds, empêcher une fraude, vous offrir d’autres produits et services de Wealthsimple, personnaliser votre expérience sur notre application ou améliorer nos services.

Afin de vous protéger contre la fraude ou de vous empêcher de prendre des mesures à la suite desquelles les fonds dans votre compte seraient insuffisants, nous recueillons également des renseignements sur le solde de votre compte lorsque vous y déposez des fonds. Nous utilisons également ces renseignements dans le cadre de notre programme « Arrondissement » (Roundup).

Si vous choisissez de participer à notre programme « Roundup », nous recueillons des renseignements sur votre compte comme votre nom et votre adresse. En outre, pour calculer les montants arrondis qu’il est possible d’investir dans votre portefeuille Wealthsimple, nous recueillons chaque semaine les renseignements sur le type d’opérations, les marchands, les montants des opérations et les dates des opérations.

Si vous choisissez de participer à notre programme « Excédent » (Overflow), nous recueillons deux fois par mois des renseignements sur votre compte comme votre nom, votre adresse et le solde de votre compte. La collecte de renseignements sur le solde de votre compte nous permet de virer le montant de tout excédent dans votre compte, comme prévu, ou de déterminer si aucun virement ne pourra être effectué ce mois-ci.

Nous pourrions également utiliser les renseignements financiers que nous recueillons pour cibler les produits et les services de Wealthsimple, y compris les services de planification financière, qui pourraient vous intéresser ou vous être utiles.

Nous recueillons et utilisons des renseignements au sujet de votre visite sur notre site Web ou de votre utilisation de nos applications.

En général, vous pouvez utiliser nos services sans indiquer qui vous êtes ni soumettre vos renseignements personnels. Toutefois, nous recueillons et/ou conservons les adresses IP de tous les visiteurs qui utilisent les services et d’autres données connexes, telles que les pages consultées, le type de navigateur, le système d’exploitation et la durée moyenne de votre utilisation de nos services. Nous nous servons de ces renseignements pour comprendre l’activité dans nos services et pour les surveiller et les améliorer.

Témoins et technologies similaires : Les services utilisent une technologie appelée « témoins ». Un témoin est un petit élément d’information que les services peuvent envoyer à votre navigateur, qui peut ensuite être stocké sur votre disque dur et qui vous permet d’être reconnu chaque fois que vous utilisez les services. Nous utilisons des témoins sur les pages des services sur lesquelles vous êtes appelé à ouvrir une session ou qui sont personnalisables. Si vous vous êtes inscrit aux services, les témoins peuvent nous informer de qui vous êtes et identifient votre navigateur comme un navigateur qui a déjà visité notre site Web et utilisé les services; en outre, ils peuvent être nécessaires pour avoir accès aux renseignements sur votre compte (stockés sur nos ordinateurs) afin de vous livrer des produits et des services personnalisés. Nous utilisons également les témoins pour fournir, à nous et à nos fournisseurs de services, des renseignements au sujet de votre utilisation des services, que nous pouvons utiliser pour personnaliser les services ou d’autres contenus conformément à vos intérêts et à vos préférences (par exemple, la langue) et améliorer votre expérience d’utilisateur. Vous pouvez régler votre navigateur afin qu’il vous avertisse lorsque vous recevez un témoin ou qu’il refuse certains témoins. Toutefois, si vous décidez de ne pas accepter les témoins des services, vous pourriez ne pas être en mesure de tirer parti de toutes leurs fonctionnalités.

Pixels invisibles : Les services peuvent également recourir à une technologie appelée « pixels invisibles ». Cette technologie nous permet de comprendre quelles pages des services vous visitez. Les pixels invisibles nous aident à optimiser les services et à les adapter à vous et à d’autres visiteurs futurs.

Services d’analyse : Nous pouvons recourir aux services de tiers, notamment Google Analytics, pour nous aider à recueillir et à analyser des données sur les pages des services visitées afin de mieux comprendre, d’évaluer et d’améliorer l’expérience des utilisateurs et la convivialité des services.

Médias sociaux : Nous pouvons vous offrir l’occasion de consulter notre contenu sur des sites Web de réseautage social tiers ou par l’intermédiaire de tels sites, de plugiciels (plug-ins) et d’applications. En consultant notre contenu de cette manière, vous pourriez nous permettre d’avoir accès à certains renseignements associés à votre compte de média social (par exemple, votre nom, votre nom d’utilisateur, votre adresse de courriel, votre photo de profil, votre sexe) pour vous fournir du contenu ou pour faire fonctionner le site Web, le plugiciel ou l’application. Si vous nous fournissez des renseignements par l’intermédiaire de votre compte de média social, nous pourrions utiliser ces renseignements pour personnaliser votre expérience lorsque vous utilisez les services ou nos applications et visitez les sites Web de réseautage social tiers ou que vous utilisez les plugiciels et les applications, et vous fournir les autres produits ou services que vous pourriez demander.

Nous limitons l’accès aux renseignements personnels des clients.

Nous enregistrons les renseignements personnels des clients de façon électronique sur des serveurs informatiques auxquels seules les personnes autorisées ont accès. Ces personnes autorisées ont accès aux serveurs seulement au moyen de mots de passe sécuritaires. Nous autorisons nos employés et nos fournisseurs de services à accéder aux renseignements personnels de nos clients seulement dans les circonstances où ces informations sont nécessaires pour remplir des responsabilités liées à leur emploi.

Nous mettons en place des dispositifs pour protéger les renseignements personnels.

Wealthsimple a mis en place des dispositifs administratifs, techniques et physiques raisonnables pour protéger les renseignements personnels dont elle a la garde et le contrôle contre tout accès et toute utilisation, modification et communication non autorisées, notamment l’exigence d’une authentification à plusieurs facteurs. Nos employés sont formés à garder les renseignements personnels des clients strictement privés et confidentiels. Tous les membres de notre personnel sont tenus de signer notre document de protection de la vie privée, qui les oblige à respecter et à protéger les renseignements personnels des clients. Nous nous assurons que le personnel qui quitte Wealthsimple comprenne qu’il demeure contractuellement obligé de respecter la confidentialité de ces renseignements.

Votre accès en ligne à certains de vos renseignements personnels est protégé par le mot de passe de votre choix. Nous vous recommandons fortement de ne le communiquer à personne. Nous ne vous demanderons jamais ce mot de passe dans une communication non sollicitée (comme une lettre, un appel téléphonique ou un courriel).

Notre processus de conservation des renseignements personnels de nos clients et clients potentiels est conçu pour que ces renseignements ne soient jamais conservés plus longtemps qu’il ne le faut aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité ou aux fins du respect d’obligations juridiques.

Nous restreignons la communication des renseignements personnels.

Nous n’allons pas communiquer, négocier, louer, vendre ni transférer d’une autre manière vos renseignements personnels sans votre consentement, sauf disposition contraire dans la présente politique de confidentialité.

Fournisseurs de services : Nous pourrions transférer vos renseignements personnels à des membres de notre groupe et à d’autres fournisseurs de services tiers qui offrent divers services en notre nom, tels que des services de vérification d’identité, d’administration, de vérification du solde d’un compte, d’impression, de marketing et de publicité, d’hébergement, d’analyse de données ou de comptabilité ou des services technologiques ou juridiques.

Transactions commerciales : Nous pouvons transférer tout renseignement que nous possédons à votre sujet à titre d’actif dans le cadre de toute vente ou fusion réalisée ou projetée (y compris les transferts effectués dans le cadre d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité) qui vise en totalité ou en partie Wealthsimple ou dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise ou d’une vente d’actions ou d’un autre changement dans le contrôle de l’entreprise, y compris dans le but de déterminer s’il y a lieu ou non de donner suite à une transaction ou à une relation d’affaires ou de la poursuivre.

Réglementation en valeurs mobilières : Nous pouvons partager votre nom, vos coordonnées et vos participations avec les émetteurs des titres que vous détenez dans votre compte et avec d’autres personnes physiques ou morales, comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières. De tels émetteurs peuvent demander vos renseignements personnels dans le but de vous remettre des rapports financiers, des documents fiscaux et d’autres documents pertinents, ou de se conformer aux obligations réglementaires applicables. Nous pouvons aussi communiquer certains renseignements personnels, tels que le nombre de parts souscrites et leur prix d’achat, à l’autorité canadienne en valeurs mobilières compétente, lorsque la loi l’exige.

Questions d’ordre juridique : Wealthsimple et ses fournisseurs de services tiers pourraient fournir vos renseignements personnels aux termes d’un mandat de perquisition ou d’une autre enquête ou ordonnance légitime. Ils pourraient également être fournis à une autre organisation aux fins d’enquête sur la violation d’une entente ou d’une loi ou afin de déceler, de contrer ou d’empêcher un cas de fraude. Enfin, ils pourraient être fournis comme l’exigent ou le permettent d’une autre manière les lois canadiennes, américaines ou d’autres lois applicables (ce qui pourrait comprendre des demandes d’accès légitimes par les tribunaux, les organismes d’application de la loi ou les autorités gouvernementales du Canada, des États-Unis ou d’ailleurs). Nous pouvons aussi communiquer des renseignements personnels, au besoin, en vue de l’établissement, de l’exercice ou de la défense de droits et d’enquêter sur des pertes ou des préjudices personnels ou matériels réels ou soupçonnés et d’empêcher de telles pertes ou de tels préjudices.

Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs aient des dispositifs de protection similaires.

Nos fournisseurs de services reçoivent les renseignements dont ils ont besoin pour exercer les fonctions attendues d’eux, et nous ne les autorisons pas à utiliser ni à communiquer des renseignements personnels à des fins promotionnelles ou d’autres fins qui leur sont propres. Vos renseignements personnels peuvent être conservés et traités par les membres de notre groupe et d’autres fournisseurs de services tiers aux États-Unis ou dans d’autres territoires. Si des renseignements personnels sont transférés aux États-Unis ou dans un autre territoire étranger, ils seront assujettis aux lois de ce territoire et pourraient être communiqués aux tribunaux, aux organismes d’application de la loi et aux autorités gouvernementales, ou pourraient être consultés par ceux-ci, conformément aux lois de ces territoires.

Nous recourons à de la publicité en ligne.

Nous pouvons recourir aux services de tiers, comme des sociétés de données publicitaires et d’échange de publicités, aux fins de l’administration de nos publicités sur nos services ou d’autres sites Web. Ces sociétés peuvent utiliser des témoins ou des pixels invisibles pour obtenir certains renseignements sur vos visites sur notre site Web et d’autres sites Web (comme les pages Web que vous visitez et vos réponses à des publicités) afin de mesurer l’efficacité de nos campagnes de marketing et de vous envoyer des publicités qui sont plus pertinentes et adaptées à votre situation, que ce soit dans le cadre ou hors du cadre de nos services.

Pour en savoir plus sur ces pratiques de publicité comportementale ou pour vous désinscrire de ce type de publicité, vous pouvez visiter le site Web de Digital Advertising Alliance, à www.aboutads.info/choices/, ou celui de L’Alliance canadienne de la publicité numérique, à www.youradchoices.ca/choices.

Nous pouvons fournir des liens vers des sites Web de tiers.

Nos services peuvent contenir des liens vers d’autres sites Web qui ne nous appartiennent pas ou que nous n’exploitons pas. De plus, des sites Web de tiers sur lesquels nous affichons de la publicité peuvent comprendre des liens vers nos services. Sauf disposition contraire dans les présentes, nous ne communiquerons pas vos renseignements personnels à ces tiers sans votre consentement. Nous fournissons des liens vers des sites Web de tiers pour aider les utilisateurs. On ne doit pas considérer ces liens comme une approbation ni une recommandation des sites Web liés. Les sites Web liés ont des politiques de confidentialité, des avis et des conditions d’utilisation distincts et indépendants, que nous vous recommandons de lire attentivement. Nous n’exerçons aucun contrôle sur ces sites Web et, par conséquent, nous rejetons toute responsabilité quant à la manière dont les entreprises qui exploitent les sites Web liés peuvent recueillir, utiliser ou communiquer, protéger et traiter d’une autre manière vos renseignements personnels.

Nous prenons la protection de la vie privée au sérieux.

Le chef des services juridiques de Wealthsimple est chargé de veiller à ce que Wealthsimple respecte sa politique de confidentialité. Il a également la responsabilité d’initier nos employés à nos politiques de confidentialité et de s’assurer que nous respectons nos engagements en matière de protection de la vie privée. Nous invitons tout client ou client potentiel à communiquer avec nous à l’adresse privacy@wealthsimple.com pour toute clarification supplémentaire.

Nous vous donnerons accès à vos renseignements.

Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels dont Wealthsimple a la garde et le contrôle, de les mettre à jour et d’en corriger les inexactitudes, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. Vous pouvez mettre à jour certains renseignements que vous nous avez fournis sur votre profil en vous connectant à votre compte et en cliquant sur « Paramètres ». Autrement, si vous souhaitez accéder à vos autres renseignements personnels dont Wealthsimple a la garde et le contrôle, les mettre à jour et en corriger les inexactitudes, vous devez en faire la demande par courriel à l’adresse privacy@wealthsimple.com. Nous pourrions demander certains renseignements personnels pour vérifier l’identité de l’auteur de la demande d’accès au dossier de renseignements personnels.