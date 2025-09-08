Le portefeuille d’obligations offre un rendement plus élevé que les liquidités, et il peut s’accumuler au fil du temps si vous êtes à l’aise de prendre un tout petit peu de risque.

Bien que le fait de conserver votre argent dans un compte chèques Wealthsimple est certainement très avantageux, placer vos épargnes dans notre portefeuille d’obligations à faible risque peut s’avérer encore plus payant. Sur quelques années, la probabilité de surpasser les liquidités est de 80 % à 90 %, et la probabilité de subir des pertes sur cette période est très faible***. Et même votre rendement est inférieur à celui des liquidités de temps à autre, ce sera généralement de peu.

Divulgation : La probabilité que le portefeuille d’obligations surpasse le compte chèques Wealthsimple est modélisée en utilisant la distribution normale des rendements, en supposant une volatilité de 2 %, un ratio de Sharpe de 0,5 et un horizon temporel de 3 ans. Les ratios de Sharpe et les hypothèses de volatilité sont fondés sur les hypothèses de Wealthsimple concernant les classes d’actifs, qui sont dérivées de données historiques et d’analyses de Wealthsimple. Les rendements ne sont pas garantis. Les résultats décrits ne sont pas garantis. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.