Portefeuilles de revenu
Maximisez le potentiel de l’argent qui dort
Gagnez un revenu stable en choisissant parmi trois portefeuilles liquides gérés avec soin par notre équipe.
Jusqu’à 4,1 %
Rendement à l’échéance
0 %-0,5 %
Frais de gestion
Un rendement stable pour les objectifs à court terme
Une nouvelle voiture? Rénover la cuisine? Ou peut-être cherchez-vous simplement à diversifier votre portefeuille? Ces portefeuilles à faible risque sont l’option idéale.
Rendement fiable
Ces portefeuilles vous permettent de tirer de l’argent qui dort un revenu stable à faible risque sur lequel vous pouvez compter, quel que soit le niveau de risque choisi.
Toujours accessibles
Retirez des fonds sans pénalité ni période de gel, contrairement aux retraits d’un CPG. Vos fonds sont accessibles quand vous en avez besoin.
Conçus avec expertise
Nos portefeuilles d’obligations dynamique et de base sont gérés par des gestionnaires d’expérience qui cherchent le juste équilibre entre rendement et risque.
Le graphique est fourni à titre d’illustration seulement et ne représente pas les placements effectués par les portefeuilles de revenu de Wealthsimple. La volatilité affichée n’est pas un indicateur du rendement futur des options de placements individuelles.
Des portefeuilles parfaits pour vos objectifs
Tous nos portefeuilles de revenu présentent un faible risque, à divers degrés. Découvrez les trois niveaux pour déterminer celui qui vous convient.
- Combinaison diversifiée d’obligations à revenu fixe
- Géré par notre équipe professionnelle pour faire travailler votre argent plus fort
- Retraits et dépôts quand vous le souhaitez, sans pénalité
- Idéal pour générer un revenu plus élevé pour les objectifs à long terme
- Obligations d’État et de sociétés de premier plan
- Géré par notre équipe professionnelle pour générer des rendements stables
- Retraits et dépôts quand vous le souhaitez, sans pénalité
- Idéal pour gagner un revenu stable avec un faible risque
- Risque presque nul, puisque les intérêts sont gagnés sur les dépôts à un jour
- Retraits et dépôts quand vous le souhaitez, sans pénalité
- Pas de frais de gestion
- Idéal pour les objectifs à court terme et les dépenses et l'épargne quotidiennes
Dynamique
4,1 %
Rendement à l’échéance
De base
3,5 %
Rendement à l’échéance
Marché monétaire
2,75 %
Intérêts
Les bons comptes font toute la différence
Notre portefeuille d’obligations de base peut enregistrer un rendement de 1 % de plus que celui de notre compte chèques – qui, juste en passant, a le taux d’intérêt le plus élevé pour un compte chèques au Canada.
Rendement passé selon le rendement moyen pondéré de la clientèle du portefeuille FNB d’obligations et des taux d’intérêt annualisés des comptes chèques Wealthsimple de la clientèle Avantage du 29 juillet 2024 au 5 octobre 2025. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Divulgation complète.
Nos portefeuilles de revenu par rapport à d’autres options à faible risque
Portefeuilles de revenu
Comptes chèques des banques
CPG de 3 ans
|Type de produit
|Portefeuille de placements gérés
|Compte chèques
|Comptes de placements
|Utilité
|Objectifs à court ou moyen terme
|Finances du quotidien
|Objectifs à court ou moyen terme
|Rendement
|Jusqu’à 4,1 %
|0 %
|Jusqu’à 3,2 %
|Risque
|Faible
|Aucun
|Faible
|Accès
|Retraits en tout temps
|Retraits en tout temps
|Bloqué pour 3 ans
|Frais
|0 % - 0,5 %
|0 %
|0 %
Transformez l’argent qui dort en gains stables
Placez votre argent dans un portefeuille à faible risque entièrement flexible.
Quelques articles pour approfondir le sujet
FAQ
Comment le rendement à l'échéance est-il calculé?
Comment le rendement à l'échéance est-il calculé?
Le rendement à l'échéance reflète le rendement annuel attendu si les obligations sont détenues jusqu'à l'échéance aux prix courants du marché. Pour nos portefeuilles d'obligations, le rendement à l'échéance est la moyenne pondérée par la valeur de marché des titres sous-jacents, indiquée après la déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les données relatives au rendement sont mises à jour mensuellement.
Veuillez noter que le rendement est susceptible de changer en raison des fluctuations des paiements de dividendes, des prix des FNB et de la composition des portefeuilles. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.
Puis-je investir dans les trois portefeuilles de revenu?
Puis-je investir dans les trois portefeuilles de revenu?
Oui, vous pouvez investir dans les trois, mais chacun d’eux nécessite son propre compte. Par exemple, si vous voulez investir dans les trois portefeuilles de revenu d’un CELI, vous devez ouvrir trois CELI distincts, un pour chaque portefeuille.
Pourquoi opter pour un portefeuille d’obligations plutôt que de conserver son argent en liquidités?
Pourquoi opter pour un portefeuille d’obligations plutôt que de conserver son argent en liquidités?
Le portefeuille d’obligations offre un rendement plus élevé que les liquidités, et il peut s’accumuler au fil du temps si vous êtes à l’aise de prendre un tout petit peu de risque.
Bien que le fait de conserver votre argent dans un compte chèques Wealthsimple est certainement très avantageux, placer vos épargnes dans notre portefeuille d’obligations à faible risque peut s’avérer encore plus payant. Sur quelques années, la probabilité de surpasser les liquidités est de 80 % à 90 %, et la probabilité de subir des pertes sur cette période est très faible***. Et même votre rendement est inférieur à celui des liquidités de temps à autre, ce sera généralement de peu.
Divulgation : La probabilité que le portefeuille d’obligations surpasse le compte chèques Wealthsimple est modélisée en utilisant la distribution normale des rendements, en supposant une volatilité de 2 %, un ratio de Sharpe de 0,5 et un horizon temporel de 3 ans. Les ratios de Sharpe et les hypothèses de volatilité sont fondés sur les hypothèses de Wealthsimple concernant les classes d’actifs, qui sont dérivées de données historiques et d’analyses de Wealthsimple. Les rendements ne sont pas garantis. Les résultats décrits ne sont pas garantis. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.
Puis-je accéder à mes fonds quand j’en ai besoin?
Puis-je accéder à mes fonds quand j’en ai besoin?
Oui. Vous pouvez retirer votre argent en tout temps, sans période d’engagement ni de pénalité, ce qui n’est pas le cas avec les certificats de placement garantis (CPG). Notez simplement que la vente de votre portefeuille d’obligations prendra d’un à deux jours ouvrables.
Pourquoi opter pour un portefeuille d’obligations plutôt que d'acheter des obligations et des FNB d'obligations moi-même?
Pourquoi opter pour un portefeuille d’obligations plutôt que d'acheter des obligations et des FNB d'obligations moi-même?
Tout d’abord, lorsque vous investissez dans un portefeuille d’obligations diversifié, le risque de perdre de l’argent en raison de la défaillance d’une seule entreprise est beaucoup plus faible que si vous choisissiez vous-même quelques obligations.
Nous sommes d’avis que la gestion professionnelle et active présente des avantages par rapport à la sélection de FNB d’obligations individuels. Un bon portefeuille d’obligations combine avec précaution deux types de risques qui s’équilibrent : le risque que les emprunteurs ne remboursent pas leurs prêts (risque de crédit) et celui que les taux d’intérêt changent (risque de duration). Nous modifions la part de chaque risque que nous prenons en fonction de l’évolution du marché, et ce pour deux raisons :
- Pour réduire le risque que vous perdiez de l’argent;
- Pour vous rapporter plus d’intérêts que si vous gardiez votre argent dans un simple compte d’épargne.
Vous ne trouverez pas ces caractéristiques dans un FNB indiciel standard, qui se contente d’acheter des obligations à mesure qu’elles sont émises. Si le gouvernement émettait beaucoup d’obligations, vous les achèteriez. Si des entreprises à risque émettaient beaucoup de crédit, vous l’achèteriez aussi. Ce type de FNB n’est pas optimisé pour répartir les risques ni pour protéger votre argent lorsque les marchés n’évoluent pas en votre faveur. Par conséquent, vous risquez de ne pas gagner autant d’argent que vous le devriez pour le risque que vous prenez. Et en cas de baisse des marchés, vous risquez même de perdre plus d’argent que vous ne l’auriez imaginé.
Quels sont les frais associés au portefeuille d’obligations?
Quels sont les frais associés au portefeuille d’obligations?
Le portefeuille du marché monétaire ne comprend pas de frais de gestion. Les portefeuilles dynamique et de base comportent deux types de frais. Et comme vous vous en doutez sûrement, ils sont assez bas.
Il y a d’abord les frais de gestion. C’est ce que vous nous payez pour prendre soin de vos placements. Le montant que vous payez dépend de votre statut :
Essentiel : 0,5 %
Avantage : 0,4 %
Génération : 0,2 % - 0,4 %
Il y a ensuite le ratio des frais de gestion (RFG). Cette somme, d’environ 0,2 % en moyenne, est perçue par les fonds que nous utilisons dans votre portefeuille.
Astuce : Nous affichons le rendement du portefeuille de revenu à l’échéance, incluant les RFG des FNB, mais excluant les frais de gestion de Wealthsimple. Par exemple : si le rendement à l’échéance de votre portefeuille de revenu est de 4,5 % et que vous faites partie de la clientèle Wealthsimple Avantage, votre rendement net à l’échéance sera de 4,5 % - 0,40 % = 4,1 %.
En quoi ce portefeuille diffère-t-il des CPG et CEIE ou du fait d'investir directement dans des obligations?
En quoi ce portefeuille diffère-t-il des CPG et CEIE ou du fait d'investir directement dans des obligations?
L’objectif des portefeuilles de revenu est de vous offrir des rendements fiables, sans les inconvénients des autres options. Voici quelques-uns de ses avantages :
- Contrairement aux CPG, ces portefeuilles vous permettent d’accéder à votre argent en tout temps, car il n’est pas immobilisé.
- En comparaison aux comptes d’épargne à intérêt élevé, ce portefeuille offre un rendement attendu plus élevé, grâce à des placements dans des obligations plutôt que dans des liquidités.
- Si vous envisagez de gérer directement votre propre portefeuille de FNB d’obligations, ce portefeuille vous évite d’avoir à réinvestir, rééquilibrer ou vous adapter aux conditions changeantes du marché, tout en maintenant des frais bien inférieurs à ceux d’un fonds commun de placement moyen.
Quand les intérêts sont-ils versés?
Quand les intérêts sont-ils versés?
Les intérêts provenant de votre portefeuille de revenu sont versés à votre compte chaque mois. Nous les réinvestirons automatiquement pour faire travailler votre argent et vous rapproche de vos objectifs financiers.
Quels sont les risques associés à ce portefeuille?
Quels sont les risques associés à ce portefeuille?
Comme tous les placements, les portefeuilles de revenu ne sont pas entièrement sans risque. Bien qu’ils mettent l’accent sur les obligations de haute qualité et à faible risque, la valeur des obligations peut baisser si les taux d’intérêt augmentent. Il y a aussi un certain risque de crédit : lors de ralentissements importants du marché, comme ceux de 2008 ou de 2020, le risque de défaut de paiement augmente, ce qui peut entraîner des pertes mineures. Notre équipe s’efforce de réduire les risques au minimum, mais il est important de se rappeler que les rendements ne sont pas garantis.
J'ai d'autres questions sur le portefeuille d'obligations.
J'ai d'autres questions sur le portefeuille d'obligations.
Oui! Si vous (ou votre ménage) avez plus de 500 000 $ avec Wealthsimple, vous pouvez travailler avec un membre de l’équipe-conseil pour une somme modique. Cette personne vous accompagnera dans la prise de décisions qui vous aideront à faire croître votre patrimoine, par exemple en choisissant le portefeuille de revenu qui correspond le mieux à vos objectifs.
Si vous avez des questions d’ordre général sur les portefeuilles de revenu, nous avons mis plusieurs ressources à votre disposition. Cet article est un bon point de départ.