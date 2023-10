Présentement, nous prenons en charge deux types de stratégies :

• Options d’achat à long terme : elles vous donnent le droit (mais sans obligation) d’acheter une action à un certain prix (« prix de levée ») au plus tard à une certaine date (« date d'échéance »). On les utilise généralement quand on pense que le prix d’une action va augmenter.

• Options de vente à long terme : elles vous donnent le droit (mais sans obligation) de vendre une action à un certain prix (« prix de levée ») au plus tard à une certaine date (« date d'échéance »). On les utilise généralement quand on pense que le prix d’une action va baisser.

Et ça ne fait que commencer. Restez à l’affût pour découvrir bientôt de nouvelles stratégies de négociation perfectionnées.