Valeur 0 5

L'humanité comme trame de fond

On bâtit l'entreprise financière la plus humaine au monde. Pour y arriver, on s'assure de faire preuve d'empathie – entre nous et envers notre clientèle. Ici, on est une personne d'abord, ensuite un titre. Ça signifie aussi qu'une idée n'appartient à personne en particulier. C'est la meilleure idée qui l'emporte, et le mérite nous importe peu. Ensemble, on tisse une relation de confiance ancrée dans la franchise et l'honnêteté. On n'est pas toujours d'accord – et on le dit, mais on se traite toujours avec bienveillance.