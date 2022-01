Formuler une plainte

Si vous avez une plainte à propos de nos services ou produits, communiquez avec nous à :

Wealthsimple 241, avenue Spadina, 3e étage Toronto, ON M5T 2E2

ou

complaints@wealthsimple.com ATTN : Plaintes

Vous pouvez envisager d’utiliser une autre méthode que le courriel pour partager des renseignements sensibles.

Dites-nous :

ce qui s’est mal passé;

quand l’incident s’est produit;

ce que vous attendez de nous, par exemple : un remboursement, des excuses, une correction à votre compte.

Pour nous aider à régler votre plainte rapidement :

déposez votre plainte le plus tôt possible;

répondez rapidement si nous vous demandons des renseignements supplémentaires;

gardez des copies de tout document pertinent, tel que des lettres, courriels ou discussions avec nous.

Accusé-réception de la plainte

Nous accuserons réception de votre plainte par écrit dans les meilleurs délais, soit habituellement dans les cinq jours ouvrables suivant la réception. Il est possible que nous vous demandions de clarifier certaines informations ou de fournir d’autres renseignements afin de nous aider à régler votre plainte.

Remise d’une décision

Nous rendons normalement notre décision par écrit dans les 90 jours suivant la plainte. Cette décision comprendra :

un résumé de la plainte;

les résultats de notre enquête;

notre décision (une offre de règlement ou un rejet de la plainte);

une explication de notre décision.

Retard d’une décision

Si nous ne pouvons rendre une décision dans les 90 jours :

nous vous informerons du délai;

nous vous expliquerons pourquoi notre décision est retardée;

nous vous donnerons une nouvelle date de décision.

Il se pourrait que vous ayez droit au service indépendant de règlement des différends offert par l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI).

Si vous n’êtes pas satisfait.e de notre décision

Si vous n’êtes pas satisfait.e de notre décision, notre équipe de service à la clientèle pourrait acheminer votre plainte à notre directeur de la conformité. Un accusé-réception vous sera envoyé dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de votre plainte et une décision sera rendue dans les 90 jours suivants.

Si votre plainte porte sur Wealthsimple Trade, Wealthsimple Placements ou Wealthsimple Crytpo (Wealthsimple Cash et Wealthsimple Impôt sont exclus de ce processus), vous pourriez être admissible au service gratuit et indépendant de règlement des différends de l’OSBI :

si nous n’avons pas remis de décision dans les 90 jours suivant votre plainte

ou

si vous n’êtes pas satisfait.e de notre décision.

L’OSBI peut recommander une compensation allant jusqu’à 350 000 $. Le service de l’OSBI est offert à toute notre clientèle. Cela ne vous empêche pas de formuler une plainte auprès d’un autre service de règlement des différends de votre choix et à vos frais ni d’intenter une action en justice. Souvenez-vous simplement qu’il y a des délais prescrits pour engager des poursuites judiciaires.

Qui peut faire appel à l’OSBI

Vous avez le droit d’utiliser le service de l’OSBI si :

votre plainte porte sur une activité de courtage ou de conseil de notre firme ou d’un.e de nos représentant.e.s;

vous nous avez remis votre plainte dans les six années après le moment où vous avez été mis.e au courant, ou auriez dû être mis.e au courant, de l’événement ayant causé la plainte; et

vous déposez votre plainte à l’OSBI dans les délais prescrits par l’organisme tels que décrits ci-dessous.

Délais applicables de l’OSBI

Si nous ne vous remettons pas notre décision dans les 90 jours suivant la réception de votre plainte, vous pouvez porter votre plainte à l’OSBI en tout temps, après la fin de la période de 90 jours. Si vous n’êtes pas satisfait.e de notre décision, vous avez jusqu’à 180 jours après la remise de notre décision pour soumettre votre plainte à l’OSBI.

Soumettre une plainte à l’OSBI

Courriel : ombudsman@obsi.ca Téléphone : 1 888 451-4519 ou 416 287-2877 dans la région de Toronto

Information requise par l’OSBI

L’OSBI pourra mieux vous aider si vous lui remettez rapidement tous les renseignements pertinents, dont :

votre nom et les coordonnées pour vous contacter

le nom de notre firme et nos coordonnées

les noms et coordonnées de tout.e représentant.e impliqué.e dans votre plainte

les détails de votre plainte

tous les documents pertinents, dont toute correspondance et notes prises lors de discussions avec nous

Enquête de l’OSBI

L’OSBI travaille de manière confidentielle et informelle. Il ne s’agit pas d’un tribunal et vous n’avez pas besoin de recourir aux services d’un.e avocat.e. Au cours de son enquête, l’OSBI pourrait s’entretenir avec vous et avec des représentant.e.s de notre firme. Nous sommes tenus de coopérer avec l’OSBI durant ses démarches.

Recommandation de l’OSBI

Une fois son enquête terminée, l’OSBI formulera une recommandation. Les recommandations de l’OSBI n’ont pas de force exécutoire pour nous ni pour vous.

L’OSBI peut recommander une compensation allant jusqu’à 350 000 $. Si vous réclamez un montant supérieur, vous devrez accepter cette limite sur toute compensation réclamée par l’entremise de l’OSBI. Si vous voulez réclamer plus de 350 000 $, vous pourriez envisager une autre option, telle une procédure légale.

Pour en savoir plus sur l’OSBI, visitez le www.obsi.ca/fr/ .

Si vous résidez au Québec

Vous pouvez faire appel au service de médiation gratuit offert par l’Autorité des marchés financiers.

Un mot sur les conseils juridiques

Vous avez toujours le droit de consulter un.e avocat.e ou d’invoquer d’autres moyens de régler un différend en tout temps. Un.e avocat.e peut vous présenter les options qui s’offrent à vous. Il existe des délais prescrits pour intenter un recours en justice. Les délais pourraient limiter vos options et vos droits par la suite.