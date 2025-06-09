Avec les FNB indiciels, vous investissez dans un fonds : c'est un groupe d'actions préemballé, conçu pour reproduire un indice boursier.

Avec l'indexation directe, vous détenez directement des actions d'un sous‑ensemble d'entreprises d'un indice. Cela vous permet de peaufiner vos placements en retirant certaines entreprises de votre portefeuille, tout en utilisant les ventes à perte à des fins fiscales pour réduire votre facture d'impôt.