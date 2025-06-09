indexation directe
Visez les meilleurs rendements après impôt
Investissez dans les actions sous-jacentes des grands indices canadiens et américains. Grâce à la vente à perte à des fins fiscales automatisée, vous pourriez aussi réduire votre impôt à payer.
Jusqu'à 14,3 %
Rendement annuel historique
0,15 %
Frais
L’indexation améliorée
Investissez dans les plus grandes entreprises au Canada et aux É.-U. Bénéficiez des avantages de l'indexation et des actions individuelles (contrôle, flexibilité et réduction d’impôt).
Gains après impôt
La vente à perte à des fins fiscales consiste à vendre (et remplacer) les actions en baisse, et à utiliser les pertes pour compenser les gains de votre portefeuille. Vous pourriez faire jusqu'à 0,5 % plus de gains après impôt.
Conçu avec maîtrise et adaptable
Notre technologie s'occupe des aspects complexes de la constitution d'un portefeuille, mais vous pouvez modifier les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir ou non. Comme un FNB sur mesure pour vous!
Constatez la différence
Votre portefeuille d'indexation directe se rééquilibre automatiquement pour maximiser la vente à perte à des fins fiscales. Contrairement aux fonds indiciels ordinaires, ce portefeuille fait vraiment travailler votre argent pour vous.
Indexation directe
Gains
Alpha Fiscal
Une stratégie de placement intelligente ne se limite pas aux gains, mais à ce que vous conservez après impôts. Vendre certains placements à perte peut compenser vos gains et contribuer à réduire la facture fiscale globale. Cet argent supplémentaire économisé sur vos impôts s'appelle l'alpha fiscal.
Alpha fiscal réinvesti
En réinvestissant vos économies d’impôt dans ce portefeuille, vous pourrez augmenter davantage vos rendements. Ces gains s'accumulent au fil du temps par rapport à l'indexation standard.
Pertes
Gains
Alpha Fiscal
Alpha fiscal réinvesti
Pertes
c. indexation ordinaire
Gains
Pertes
Gains
Pertes
Ce graphique illustre l'avantage potentiel de la vente à perte à des fins fiscales. Les informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varieront et dépendent des titres individuels détenus.
Que contient votre portefeuille?
Choisissez entre investir dans des sociétés américaines ou canadiennes, avec la même exposition générale au marché que les principaux fonds indiciels. La différence? Vous détenez les actions individuelles, et non un fonds.
Rendement historique : 9,9 %
Indice du marché canadien
Cet indice suit le rendement d'entreprises canadiennes de toutes tailles, en accordant plus de place aux plus grandes. Il représente 97 % du marché boursier canadien.
Source : Bloomberg. Les rendements historiques sont basés sur l'indice Morningstar U.S. Target Market Exposure et l'indice Morningstar Canada Domestic. Consultez la page suivante pour en savoir plus sur nos calculs.
Un rendement qui passe l'épreuve du temps
DirectIndexingPerformanceChart.disclaimer
Comparons l'indexation directe aux FNB
Indexation directe
FNB indiciels
|Accès aux indices CA et É.-U.
|✓
|✓
|Actions individuelles
|✓
|—
|Vente à perte à des fins fiscales
|✓
|—
|Modification possible
|✓
|—
Plus d'exposition au marché, moins d'impôt à payer
Essayez le premier portefeuille d'indexation directe offert au grand public au Canada.
Apprenez à connaître les indices boursiers
FAQ
En quoi l'indexation directe diffère-t-elle de l'investissement dans des FNB indiciels?
En quoi l'indexation directe diffère-t-elle de l'investissement dans des FNB indiciels?
Avec les FNB indiciels, vous investissez dans un fonds : c'est un groupe d'actions préemballé, conçu pour reproduire un indice boursier.
Avec l'indexation directe, vous détenez directement des actions d'un sous‑ensemble d'entreprises d'un indice. Cela vous permet de peaufiner vos placements en retirant certaines entreprises de votre portefeuille, tout en utilisant les ventes à perte à des fins fiscales pour réduire votre facture d'impôt.
L'indexation directe me convient-elle?
L'indexation directe me convient-elle?
L'indexation directe est préférable si vous investissez dans un compte non enregistré, souhaitez maximiser vos rendements après impôt et avoir plus de contrôle sur vos placements.
Quels indices puis-je suivre avec l'indexation directe?
Quels indices puis-je suivre avec l'indexation directe?
Vous pouvez choisir de suivre un indice du marché américain ou canadien, soit l'indice Morningstar US Target Market Exposure ou l'indice Morningstar Canada Domestic.
Consultez la page suivante pour en savoir plus sur Morningstar.
Est-ce que je détiendrai toutes les actions d'un indice?
Est-ce que je détiendrai toutes les actions d'un indice?
Non. Mais vous n'avez pas besoin de détenir chaque action de l'indice pour reproduire ses rendements — certaines sont si modestes qu'elles n'ont aucun impact sur les rendements.
L'indexation directe optimise automatiquement votre portefeuille pour détenir le nombre d'actions nécessaires afin de reproduire les rendements de l'indice. Cela offre de nombreuses possibilités de vendre à perte à des fins fiscales : lorsqu’une action perd de la valeur, nous la vendons pour acheter un titre semblable. Votre exposition au marché reste ainsi constante.
Est-ce que je recevrai des dividendes sur les actions que je possède?
Est-ce que je recevrai des dividendes sur les actions que je possède?
Oui. Puisque vous êtes propriétaire des actions individuelles, vous recevez des dividendes directement dans votre compte au fur et à mesure qu'ils sont versés, et ces dividendes seront automatiquement réinvestis.
Qu’est-ce que la vente à perte à des fins fiscales et l'alpha fiscal? En quoi me sont-ils utiles?
Qu’est-ce que la vente à perte à des fins fiscales et l'alpha fiscal? En quoi me sont-ils utiles?
Personne n'aime voir ses placements perdre de la valeur. Cependant, lorsque cela se produit, vous pouvez utiliser ces pertes pour réduire vos impôts — c'est la vente à perte à des fins fiscales. Le principe : si la valeur d'une action baisse, nous la vendons pour compenser les gains d'autres titres de votre portefeuille. Cela diminue votre facture fiscale, et cette économie s'appelle l'alpha fiscal.
Lorsque vous réinvestissez le montant économisé — souvent dans un titre similaire — on parle de réinvestissement de l'alpha fiscal, ce qui peut maximiser vos rendements, tout en maintenant votre exposition au marché.
Comment fonctionne la vente à perte à des fins fiscales avec d'autres comptes que je pourrais avoir?
Comment fonctionne la vente à perte à des fins fiscales avec d'autres comptes que je pourrais avoir?
Les comptes d'indexation directe commenceront à effectuer les ventes à perte à des fins fiscales au niveau de l'identité, et non du compte.
Cela signifie que votre compte d'indexation directe tiendra compte de toutes les ventes d'actions dans vos autres comptes Wealthsimple. Nous éviterons aussi les opérations dans votre compte d'indexation directe qui seraient considérées comme des pertes apparentes. Malheureusement, nous n'aurons pas de visibilité sur les opérations boursières que vous effectuerez à l'extérieur de Wealthsimple.
Comment puis-je personnaliser avec l'indexation directe?
Comment puis-je personnaliser avec l'indexation directe?
Vous pouvez exclure n'importe quelle société de votre portefeuille. Cela s'avère pratique si vous avez des préférences personnelles — ou devez éviter de détenir les actions d'une société spécifique.
Quels sont les frais associés à l'indexation directe?
Quels sont les frais associés à l'indexation directe?
L'indexation directe comprend des frais de service de 0,15 %. C'est mieux que les FNB indiciels, qui comportent des frais pouvant atteindre 0,18 % — et peuvent facturer jusqu'à 9,99 $ par transaction. Bon à savoir : les économies d'impôt que vous obtiendrez avec l'indexation directe compensent souvent (ou dépassent même!) les frais de votre portefeuille.
Comment avez-vous calculé les rendements annuels historiques de ce portefeuille?
Comment avez-vous calculé les rendements annuels historiques de ce portefeuille?
Les rendements sont basés sur la performance historique de l'indice Morningstar U.S. Target Market Exposure et de l'indice Morningstar Canada Domestic. Les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs.
Comment produire ma déclaration d'impôt avec un portefeuille d'indexation directe?
Comment produire ma déclaration d'impôt avec un portefeuille d'indexation directe?
La plupart des stratégies d'indexation directe génèrent de nombreuses opérations, car elles effectuent des ventes à perte à des fins fiscales et du rééquilibrage. Toutes les transactions d'achat et de vente apparaîtront sur le feuillet T5008 de la personne et seront disponibles pour le remplissage automatique de l'Agence du revenu du Canada.
Est-ce que les comptes en USD sont disponibles pour l’indexation directe?
Est-ce que les comptes en USD sont disponibles pour l’indexation directe?
Non, les comptes en USD ne sont pas disponibles pour l'instant.
Est-ce que des frais de conversion de devises me seront facturés?
Est-ce que des frais de conversion de devises me seront facturés?
Oui, uniquement pour les comptes indiciels É.-U. Nous facturons des frais de 20 points de base pour convertir vos dollars canadiens en dollars américains afin d'acheter des actions américaines, en plus du taux de change de l'entreprise, qui est un taux en temps réel incluant un écart pouvant varier en fonction des conditions du marché.
Vous paierez les mêmes frais lorsque vous effectuerez un retrait, car nous vendrons vos actions américaines et convertirons les USD en CAD. Les frais s'appliquent également lorsque vous percevez des dividendes en USD.
Comment débuter avec l'indexation directe?
Comment débuter avec l'indexation directe?
Commencer est facile, mais vous devrez utiliser l'appli mobile, car ce portefeuille n'est pas encore accessible sur notre plateforme Web. Ensuite, approvisionnez votre portefeuille — nous l'investirons dans les 5 jours.
Consultez la page suivante pour plus d'informations sur l'ouverture d'un portefeuille d'indexation directe.