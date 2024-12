Que les milliardaires trouvent ça juste ou non, le Canada applique un régime d’imposition progressif, ce qui signifie que votre taux d’imposition augmente en fonction de l’argent que vous gagnez. Ce régime progressif s’applique à la fois à l’impôt fédéral et aux impôts provinciaux et territoriaux, qui ont chacun leurs propres tranches d’imposition (question de prolonger le plaisir). Au Canada, l’impôt sur le revenu est fondé sur votre revenu imposable, c’est-à-dire votre revenu brut total provenant de toutes les sources, moins les déductions admissibles.

Les impôts provinciaux et territoriaux sont calculés en fonction de votre province ou territoire de résidence au 31 décembre. Par exemple, si vous produisez une déclaration de revenus pour 2024, que vous avez vécu en Alberta au début de l’année et que vous avez déménagé en Ontario en octobre, vos revenus seront soumis à l’impôt de l’Ontario (en plus de l’impôt fédéral que tout le monde paie au Canada).

Quels sont les taux et les tranches d’imposition de l’Ontario pour 2024?

Voici les taux d’imposition provinciaux de l’Ontario pour l’année 2024, d’après l’Agence du revenu du Canada :

Tranches d’imposition de l’Ontario pour 2024 Taux d’imposition de l’Ontario pour 2024 51 446 $ ou moins 5,05 % Plus de 51 446 $ jusqu’à 102 894 $ 9,15 % Plus de 102 894 $ jusqu’à 150 000 $ 11,16 % Plus de 150 000 $ jusqu’à 220 000 $ 12,16 % Plus de 220 000 $ 13,16 %

Quels sont les taux et les tranches d’imposition fédéraux pour 2024?

Voici les taux d’imposition fédéraux pour l’année d’imposition 2024, selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) :

Tranches d’imposition fédérales pour 2024 Taux d’imposition fédéraux pour 2024 55 867 $ ou moins 15 % Plus de 55 867 $ jusqu’à 111 733 $ 20,5 % Plus de 111 733 $ jusqu’à 173 205 $ 26 % Plus de 173 205,01 $ jusqu’à 246 752 $ 29 % Plus de 246 752,01 $ 33 %

Il suffit de quelques calculs simples pour estimer le montant d’impôt que vous devrez, calculez d’abord votre montant d’impôt fédéral, puis provincial, et additionnez les deux. Si vous divisez ce montant par votre revenu, vous obtiendrez votre taux d’imposition moyen, c’est-à-dire le pourcentage d’impôt que vous payez sur chaque dollar gagné. Par exemple, disons que votre revenu imposable est de 45 000 $, que vous n’avez aucune déduction et que votre seul crédit d’impôt est celui du montant personnel de base (MPB). Alors, seule la tranche d’imposition inférieure vous concerne, tant au fédéral qu’au provincial. Vous paierez donc 15 % d’impôt au gouvernement fédéral, et 5,05 % au provincial.

45 000 $ x 15 % = 6 750 $ (impôt fédéral)

45 000 $ x 5,05 % = 2 272,50 $ (impôt provincial de l’Ontario)

Total de l’impôt sur le revenu : 6 750 $ + 2 272,50 $ = 9 022,50 $ (impôts fédéral et provincial combinés)

Votre crédit d’impôt personnel de base fédéral vous apportera un allégement fiscal de 2 355,75 $ et votre montant personnel provincial vous donnera un crédit d'impôt de 626,15 $. Additionnez vos crédits d'impôt et soustrayez-les de votre impôt à payer : 9 022,50 $ - (2 355,75 $ + 626,15 $) = 6 040,60 $

Si vous divisez ce montant d’impôt final par votre revenu de 45 000 $, vous obtenez votre taux d'imposition moyen, soit 13,4 %. Ainsi, pour chaque dollar que vous gagnez, 13,4 cents sont versés à l'État.

Bon. Là, vous pensez sûrement au boni que vous recevrez du travail en vous disant : « Je vais devoir donner 13,4 % de mon boni au fisc?!? » Pas tout à fait. Vous avez déjà utilisé votre montant personnel de base. De plus, comme nous le verrons plus loin, la situation se complique lorsque vous tombez dans plusieurs tranches d’imposition. Alors, quelle part de votre boni garderez-vous? Pour le savoir, vous devez déterminer votre taux d’imposition marginal, soit le taux d’impôt que vous paierez sur les nouveaux revenus. Pour ce faire, vous devez additionner les tranches d’imposition fédérale et provinciale les plus élevées auxquelles vous appartenez. Comme vous vous situez dans les tranches inférieures, le taux d’imposition marginal sera de 15 % et de 5,05 %, comme nous l’avons vu plus haut.

Votre taux d’imposition marginal est donc de 15 % + 5,05 % = 20,05 %.

Vous savez donc maintenant que vous ne pouvez pas dépenser tout votre boni, vous devrez en remettre 20,05 % en impôt.

Soulignons toutefois un détail qui peut porter à confusion : dans un régime d’imposition progressif, l’impôt à payer est cumulatif. En d’autres termes, dépendamment de votre revenu imposable, vous pouvez payer plusieurs taux d’imposition.

Pour illustrer ce phénomène, supposons maintenant que votre revenu imposable s’élève à 60 000 $. Voici comment calculer vos impôts :

Calcul de l’impôt fédéral : Sur la base des taux d’imposition fédéraux pour 2024, la première tranche de 55 867 $ de votre revenu est imposée à 15 %, ce qui donne 8 380,05 $. Prenez votre revenu total (60 000 $) et enlevez la première tranche d’imposition (55 867 $). Il vous reste un montant de 4 133 $ en revenu non comptabilisé. Ce montant sera imposé au taux supérieur de 20,5 %, ce qui donne 847,27 $. Le total de l’impôt fédéral à payer est donc de 8 380,05 $ + 847,27 $ pour un total de 9 227,32 $

Calcul de l’impôt provincial : Si vous résidez en Ontario, vous devez payer un impôt de 5,05 % sur un revenu de 51 446 $, ce qui revient à 2 598,02 $. Il vous reste un montant de 8 554 $ en revenu non comptabilisé, qui sera imposé à un taux plus élevé dans la deuxième tranche d’imposition de l’Ontario (9,15 %), ce qui donne 782,69 $. Par conséquent, le total de votre impôt provincial à payer est de 3 380,71 $.

Calcul de l’impôt total : Pour calculer l’impôt fédéral et provincial combiné que vous devez payer, additionnez ce que vous devez au gouvernement fédéral (9 227,32 $) et ce que vous devez à l’Ontario (3 380,71 $), ce qui donne un total de 12 608,03 $. Une aubaine pour avoir la chance de vivre dans une magnifique (et froide) province!

Pour réduire le montant d’impôt que vous devrez payer lorsque vous résidez en Ontario, vous pouvez réclamer des crédits ou des déductions. (Par contre, n’essayez pas de demander gentiment au fisc de réduire votre facture. On a essayé… ça ne fonctionne pas.)

Crédits d’impôt

Que ce soit sur une addition au restaurant ou une facture d’impôt, tout le monde aime les réductions! Les crédits d’impôt fédéraux non remboursables les plus courants sont le montant personnel de base, les frais médicaux, les dons de bienfaisance et les contributions politiques.

La plupart des contribuables au Canada sont admissibles au montant personnel de base (MPB) fédéral de 15 705 $ en 2024, ce qui réduit le revenu imposable dans la mesure où le revenu net est inférieur ou égal à 173 205 $. (Tout revenu supérieur à 173 205 $ entraîne une réduction progressive du MPB, qui peut atteindre un plancher de 14 156 $ dans le cas d’un revenu net qui est égal ou supérieur à 246 752 $.) En Ontario, vous êtes également admissible à un montant personnel de base provincial de 12 399 $. Des crédits supplémentaires sont prévus pour les personnes âgées, les personnes souffrant d’un handicap admissible ou celles qui s’occupent d’une personne handicapée.

En outre, si votre revenu est inférieur à 15 705 $ en 2024, vous ne devriez pas avoir à payer d’impôt sur le revenu. Cependant, vous devez tout de même produire une déclaration de revenus. La raison : votre admissibilité à une foule de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux, tels que le crédit pour la TPS/TVH, est fondée sur le revenu que vous avez déclaré.

Les crédits d’impôt non remboursables réduisent le montant de l’impôt que vous devez payer, mais pour les réclamer, vous devez avoir un montant d’impôt à payer. Autrement dit, vous devez avoir gagné un revenu. Ainsi, pour les crédits d’impôt non remboursables, vous ne pouvez pas demander davantage que le montant qui réduirait votre impôt à zéro, et l’excédent ne vous sera pas remboursé.

Par exemple, si vous devez payer 4 000 $ d’impôts et que vous avez droit à des crédits d’impôt non remboursables de 4 500 $, vous pouvez réclamer 4 000 $, et les 500 $ restants ne vous seront pas remboursés. Certains crédits, comme les crédits d’impôt pour frais de scolarité, les intérêts sur vos prêts étudiants et les dons, peuvent être reportés aux années suivantes lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Il existe des crédits d’impôt remboursables qui réduisent également le montant d’impôt que vous devez, mais contrairement aux crédits d’impôt non remboursables, une fois votre impôt réduit à zéro, l’excédent vous sera remboursé. Pour connaître les crédits d’impôt auxquels vous pourriez être admissible, consultez ce site ou appelez l’ARC au 1 800 959-7383.

Déductions d’impôt

Une déduction réduit votre revenu imposable, c’est-à-dire le montant sur lequel est calculé votre impôt à payer sur le revenu. L’ARC fournit des informations détaillées sur les déductions fédérales, provinciales et territoriales. Il existe notamment des déductions pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières, les titulaires de régimes de pension agréés (RPA) et les personnes cotisant à un REER. Vous pourriez être admissible à d’autres déductions. Consultez cette liste ou appelez l’ARC au 1 800 959-7383.

