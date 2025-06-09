CENTRE DE RESSOURCES
L’analyse technique : des outils pour lire les marchés
Bonjour et bienvenue au cours (compréhensible et destiné aux humains normaux) Analysez les actifs comme les pros de Wall Street. Découvrez nos articles sur les tendances graphiques, les principaux indicateurs et les techniques avancées.
Maîtrisez les concepts de bases
Pour devenir le Lucky Luke de la bourse (celui qui fait des gains plus vite que son ombre), vous devez d’abord bien comprendre ce qu’est l’analyse technique et connaître un peu de jargon.
Analyse technique ou fondamentale?
Quelle est la différence entre « Est-ce un bon moment pour acheter? » et « Est-ce une bonne entreprise? »? Vous le découvrirez.
Lexique de l’analyse technique
Doji, IFR, cassure : notre lexique simple (et irait-on jusqu’à dire… amusant?) recense et définit les mots clés à connaître.
Graphiques, tendances et motifs : laissez parler votre geek intérieur
Les graphiques sont le dialecte de la finance. Apprenez à lire différents types de graphiques, à identifier les tendances importantes et à repérer le support et la résistance.
Poussez votre compréhension des graphiques
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles indiquent le prix moyen d’un actif au fil du temps, ce qui facilite le fait de déduire sa direction générale parmi les hauts et bas quotidiens.
MACD et IFR
Ces deux indicateurs révèlent l’élan d’une action. Le MACD analyse les tendances des cours pour voir s’ils gagnent ou perdent de la vigueur, tandis que l’IFR est comme un compteur de vitesse, indiquant si un cours évolue trop rapidement ou trop lentement.
MOTIFS ET ANALYSES POUSSÉES
Dans les graphiques en chandeliers
Les motifs dans les graphiques en chandeliers parlent des mouvements de prix et indiquent si une action fait l’objet d’une pression haussière ou baissière – et donne des indices sur la direction générale des marchés.
Analyse du volume
Cette technique examine le nombre d’actions négociées pour vous indiquer la force (ou la faiblesse) derrière le mouvement de prix d’un actif. Utile lorsque vous voulez savoir si une action populaire s’essouffle.
Mettez vos connaissances à l’épreuve!
Commencez à bâtir votre propre portefeuille grâce à vos nouvelles compétences en analyse et lecture de graphiques!