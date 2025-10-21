Qu’est-ce que le formulaire TD1?

Le formulaire TD1 est simplement un formulaire servant à calculer la retenue d’impôt à appliquer sur vos revenus.

Ce sont généralement les employeurs et les régimes de retraite qui vous demanderont de remplir le formulaire afin de calculer le montant à retenir de leurs paiements et qui le transmettront à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Si vous avez déjà eu un emploi légal, que ce soit dans un café, une boutique de vêtements ou un bureau, vous avez probablement déjà rempli ce formulaire au moment de votre embauche.

But du formulaire TD1

Le gouvernement a créé le formulaire TD1 pour que vous fassiez des versements réguliers d’impôt. Il est plus facile pour l’ARC d’estimer le montant d’impôt que vous devrez à la fin de l’année et d’en percevoir une partie sur chaque chèque de paie, plutôt que de vous faire confiance pour mettre de côté le bon montant et le verser plus tard.

Le formulaire vise à recueillir assez d’informations sur votre salaire et vos crédits d’impôt afin d’estimer le pourcentage de votre revenu que vous devrez payer en impôt à la fin de l’année. Bien sûr, plus vous avez de crédits d’impôt, plus le montant des retenues sur votre paie diminuera et plus vous aurez d’argent dans vos poches. Si vous n’avez droit à aucun crédit d’impôt, comme beaucoup de personnes, le montant des retenues d’impôt se fondera sur le taux d’imposition moyen applicable à votre salaire et sur votre montant personnel de base. Si vous payez trop d’impôt, l’ARC vous remboursera toute somme excédentaire. Si, à l’inverse, vous n’en payez pas assez, vous aurez une somme à payer en avril. Le montant exact sera calculé dans votre déclaration de revenus.

Qui doit remplir un formulaire TD1?

Vous devez remplir le formulaire dans les cas suivants :

Vous commencez un nouvel emploi.

Vous commencez à recevoir des prestations de retraite.

Votre revenu change considérablement et vous devez modifier les montants indiqués sur le formulaire.

Vous voulez demander la déduction pour les habitants de régions éloignées.

Vous voulez augmenter le montant d’impôt retenu à la source.

Il se peut que vous vouliez augmenter le montant d’impôt retenu à la source pour plusieurs raisons, notamment si vous aimez l’idée d’obtenir un gros remboursement d’impôt. Vous pourriez aussi le faire si vous avez d’autres sources de revenus et que vous préférez payer l’impôt d’avance à l’ARC au lieu de lui devoir une somme importante à la fin de l’année.

Par ailleurs, si vous préférez diminuer le montant d’impôt retenu à la source, vous pouvez remplir le formulaire T1213. Une fois ce formulaire rempli, l’ARC vous enverra une lettre certifiée que vous pourrez ensuite remettre à votre employeur ou à votre régime de retraite.

Vous pourriez vouloir diminuer le montant de vos retenues à la source si vous demandez des déductions importantes dans votre déclaration de revenus et que vous payez beaucoup d’impôt durant l’année. Au lieu d’obtenir un remboursement, il se peut que vous préfériez profiter de cet argent tout au long de l’année. Si vous réclamez des déductions comme des cotisations à un REER, des paiements de pension alimentaire, des frais d’intérêt sur des prêts d’investissement ou des dons importants, vous voudrez probablement demander une réduction. Vous devrez remplir ce formulaire tous les ans ou aux deux ans.

Quelques mythes sur le TD1

Premier mythe : Vous devez envoyer le formulaire TD1 au gouvernement vous-même.

C’est faux. Vous devez le remettre à votre employeur.

Deuxième mythe : Les renseignements que vous inscrivez sur le formulaire changent le montant d’impôt que vous devrez payer au gouvernement.

C’est faux. Le montant d’impôt que vous devez est calculé dans votre déclaration de revenus. Ce montant correspond à votre revenu total moins déductions, multiplié par votre taux d’imposition moyen, moins vos crédits d’impôt au taux applicable. (Vous êtes toujours là?) Si l’ARC retient trop d’argent à la source, vous obtiendrez un remboursement; si elle n’en retient pas assez, vous devrez payer la différence.

Vous devez remplir deux formulaires TD1 lorsque vous commencez un nouvel emploi : un pour le gouvernement fédéral, l’autre pour le provincial. Une fois le formulaire rempli, vous devez le remettre à votre employeur ou votre régime de retraite.

Le TD1 est facile à remplir. Il suffit d’estimer les crédits que vous réclamerez pour l’année.

Voici quelques exemples de crédits que vous pouvez réclamer (pour l’année 2024) :

Montant personnel de base: maximum de 15 705 $

Montant pour aidant d’enfants ayant une déficience : maximum de 2 616 $ par enfant

Montant pour aidant naturel d’un époux ou conjoint de fait ayant une déficience : maximum de 8 375 $

Montant pour aidant naturel d’une personne à charge de plus de 18 ans ayant une déficience : maximum de 8 375 $

Montant en raison de l’âge, pour les personnes de plus de 65 ans : maximum de 8 790 $

Montant pour revenu de pension : maximum de 2 000 $

Frais de scolarité de plus de 100 $

Crédit d'impôt pour personnes handicapées : maximum de 9 872 $

Remarque : Si vous avez plus d’un employeur, vous pouvez réclamer vos crédits d’impôt personnelssur un seul formulaire TD1. Sur votre deuxième ou troisième formulaire TD1, vous devez donc cocher la case « Plus d'un employeur ou payeur en même temps », ne rien inscrire aux lignes correspondant aux crédits (lignes 2 à 12) et inscrire « 0 » à la ligne 13 (Montant total de la demande). Étant donné que vous avez déjà réclamé les crédits, il n’est pas nécessaire de le faire deux fois.

Formulaires TD1 particuliers

L’ARC a des formulaires TD1 particuliers pour les groupes de personnes suivants :