Réagissez à l'évolution du marché grâce à des stratégies avancées, à un horaire prolongé et à des outils de suivi intelligents. Notre plateforme est conçue pour les gens comme vous qui maîtrisent la négociation.
Exécutez votre stratégie de marché avec précision grâce aux options d'achat et de vente couvertes et à composantes multiples, comme les écarts verticaux et calendaires.
Transformez votre tableau de bord en centre de commandement grâce aux raccourcis clavier. Faites vos opérations plus vite, réduisez les erreurs et gardez le cap sur le marché.
Contrairement aux maisons de courtage que vous connaissez, nous offrons des cotes en continu en temps réel gratuitement.
Grâce à un horaire de négociation 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 pour les actions américaines (7 jours sur 7 pour l'or et les cryptos), nous sommes les seuls au Canada à offrir un accès sans limite aux marchés.
Ayez un portrait complet du rendement de votre portefeuille, y compris les rendements réalisés, les dépôts, les dividendes et plus encore.
Déposez jusqu'à 250 000 $ et transférez de l'argent entre vos comptes en quelques secondes.
Achetez une participation dans une société instantanément et profitez de la meilleure exécution (un prix égal ou meilleur à celui que vous verrez).
Obtenez la permission d'investir au nom d'un·e ami·e ou d'un proche, ou donnez ce pouvoir à une personne de confiance, sans lui donner le plein contrôle de votre compte.
Informez-vous de tout ce que nous avons annoncé lors du dernier « Wealthsimple présente », dont des outils de négociation avancés, de tout nouveaux portefeuilles et la négociation d'or — oui, de l'or.
Les adeptes de la négociation active peuvent économiser plus de 4 200 $ en commission par année avec nous par rapport aux grandes banques. Entrez le nombre d'opérations que vous effectuez par mois et découvrez combien vous pourriez économiser.
Nos concurrents ne font pas le poids
Wealthsimple
Banque verte
Banque bleu royal
Courtier vert
|Frais de commission
|0 $
|9,99 $
|9,95 $
|0 $
|Frais de contrat d'option
|0 $
|1,25 $
|1,25 $
|0,15 $ à 0,99 $
|Taux de marge en CAD
|4,2 %
|6,75 %
|6,5 %
|8,95 %
|Taux de marge en USD
|6,75 %
|8,75 %
|9 %
|11,75 %
Votre centre de commandement, propulsé par l'IA : un aperçu
Négociez plus intelligemment que jamais. Voici un aperçu de ce qui vous attend lorsque l'intelligence artificielle vous donnera des informations adaptées à votre portefeuille.
Résumé du rendement par l'IA
Obtenez de précieuses informations adaptées à votre portefeuille sur l'évolution des marchés et ses causes.
Filtrage rapide des actions
Recherchez des actions dignes d'intérêt en posant des questions comme vous le feriez avec un humain.
Dates de publication de bénéfices
Suivez vos avoirs, les dates de publication des bénéfices des sociétés et des informations connexes.
Vous commencez avec les opérations boursières? Notre équipe est là pour vous donner des conseils et bien plus encore.
FAQ
Sur quelles bourses puis-je négocier?
Sur quelles bourses puis-je négocier?
Choisissez parmi des milliers d'actions, de FNB et de titres hors cote sur différents marchés (TSX, TSXV, CBOE Canada, CSE, NYSE, NASDAQ, CBOE), ainsi qu'à un nombre limité d'ADR hors cote.
Quel est l'horaire de négociation chez Wealthsimple?
Quel est l'horaire de négociation chez Wealthsimple?
Nous avons prolongé notre horaire de négociation pour vous donner encore plus de souplesse avec votre portefeuille. Vous pouvez acheter et vendre des actions et FNB du dimanche 20 h au vendredi 20 h (HE). L'or et les cryptos sont négociables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Même si nous ne pouvons pas prédire le marché, notre horaire prolongé vous permet de négocier quand vous le voulez. À l'heure actuelle, un nombre limité d'actions et de FNB cotés aux États-Unis sont négociables pendant l'horaire prolongé. Vous pouvez les consulter en recherchant, puis en sélectionnant la catégorie « Heures prolongées » dans la barre de recherche de l'onglet « Explorer » sur l'application Wealthsimple. Si vous négociez des fractions d'actions en dehors des heures de négociation, votre ordre sera mis dans la file d'attente afin qu'il soit exécuté dès l'ouverture du marché.
Vous avez d'autres questions? Consultez cet article utile. Renseignez-vous également sur les risques et les facteurs à prendre en compte.
Quelles stratégies de négociation d'options prenez-vous en charge actuellement?
Quelles stratégies de négociation d'options prenez-vous en charge actuellement?
Nous prenons en charge les appels couverts, les mises sécurisées et les stratégies à plusieurs étapes (comme les écarts verticaux et calendaires). Renseignez-vous sur nos stratégies de négociation d'options.
Quels types de comptes offrez-vous aux adeptes de la négociation active?
Quels types de comptes offrez-vous aux adeptes de la négociation active?
Quel que soit votre objectif, nous avons le compte qu'il vous faut. Nous offrons des comptes enregistrés (REER, CELI, CRI, REEE, CELIAPP, FERR), ainsi que des comptes non enregistrés et comptes sur marge pour un pouvoir d'achat supplémentaire.
Nous offrons également des comptes pour société. Vous pourrez faire croître votre entreprise sans commission et emprunter pour investir grâce à des taux d'intérêt sur marge inférieurs à ceux des grandes banques canadiennes.
Offrez-vous la négociation sur marge et, si oui, à quel taux?
Offrez-vous la négociation sur marge et, si oui, à quel taux?
Oui, nous offrons la négociation sur marge, et ce, à des taux inférieurs à ceux des grandes banques canadiennes. Pour augmenter encore plus votre pouvoir d'achat, vous pouvez lier votre compte sur marge à votre CELI. Renseignez-vous sur la négociation sur marge.
Comment arrivez-vous à des économies annuelles de plus de 4 200 $ sur la négociation active?
Comment arrivez-vous à des économies annuelles de plus de 4 200 $ sur la négociation active?
Le montant d'économies est fondé sur les commissions maximales publiées par les grandes banques canadiennes au 30 septembre 2025 et qui varient entre 0 $ à 7 $ par opération sur actions et options seulement, en supposant plus de 150 opérations par trimestre et un tarif de 1,25 $ par contrat d'options. Les commissions et les frais totaux réels peuvent varier. Tous les montants sont présentés en USD. Tous les placements comportent des risques. Consultez notre barème de frais pour les comptes autogérés et nos plans et avantages pour plus de détails.