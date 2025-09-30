Nous avons prolongé notre horaire de négociation pour vous donner encore plus de souplesse avec votre portefeuille. Vous pouvez acheter et vendre des actions et FNB du dimanche 20 h au vendredi 20 h (HE). L'or et les cryptos sont négociables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Même si nous ne pouvons pas prédire le marché, notre horaire prolongé vous permet de négocier quand vous le voulez. À l'heure actuelle, un nombre limité d'actions et de FNB cotés aux États-Unis sont négociables pendant l'horaire prolongé. Vous pouvez les consulter en recherchant, puis en sélectionnant la catégorie « Heures prolongées » dans la barre de recherche de l'onglet « Explorer » sur l'application Wealthsimple. Si vous négociez des fractions d'actions en dehors des heures de négociation, votre ordre sera mis dans la file d'attente afin qu'il soit exécuté dès l'ouverture du marché.

Vous avez d'autres questions? Consultez cet article utile. Renseignez-vous également sur les risques et les facteurs à prendre en compte.