Ce qu’il faut savoir sur les impôts au Canada

On aime bien en recevoir, mais un remboursement d’impôt n’est pas nécessairement positif. Bien qu’un généreux montant d’argent déposé dans votre compte soit intéressant, ne laissez pas la dopamine vous envahir : un remboursement d’impôt, c’est de l’argent payé en trop au gouvernement. En fait, l’ARC a collecté trop d'impôts pendant l’année et vous redonne l’excédent.

Plus gros est le remboursement, plus vous avez perdu d’intérêts, d’occasion d’investir ou de dépenser pendant l’année.

Les employeurs collectent des impôts pour le compte du gouvernement à travers votre paie, avant même que l’argent se rende à la banque. Si vous êtes employé⋅e par une entreprise, vous devez remplir une déclaration de revenu, indiquant le revenu annuel, les déductions et les crédits, avant le 30 avril de l’année qui suit afin de savoir le montant des impôts dû au gouvernement. Si vous payez plus que nécessaire, le gouvernement vous remboursera l’excédent. Si vous payez moins (probablement grâce à des investissements ou autre source de revenu non imposés) vous devrez régler ce qui manque d’ici le 30 avril.

Réduire votre remboursement d’impôt signifie que vous en paierez moins pendant l’année. Ça pourrait être bénéfique pour deux raisons :

Vous avez besoin de plus d’argent pour vivre pendant l'année.

Vous souhaitez investir votre argent tout au long de l'année dans un compte à intérêts élevés.

Disons simplement que vous avez besoin de plus d'argent chaque mois : le loyer est élevé, il y a les dettes à payer, votre enfant à la garderie,etc. Vous savez que vous cotiserez plus à vos REER et donc, vous aurez moins d'impôt à payer et un plus gros remboursement au final. Par contre, le gouvernement ne le sait pas en avance : il collecte les impôts en se basant uniquement sur votre salaire brut, sans prendre en compte les déductions ou crédits auxquels vous avez droit. Si vous réduisez le montant pris à chaque paie, vous pourriez avoir plusieurs centaines de dollars à votre disposition chaque mois pour payer plus facilement vos frais de subsistance.

Mettons que vous avez un revenu élevé et payez plus de 100 000 $ en impôt chaque année. Si vous mettez de côté ce montant dans un compte à intérêts élevés chaque mois jusqu’au 30 avril de l’année suivante (au lieu de donner cet argent en avance au gouvernement) vous pourriez récolter des intérêts sur cet argent. Toutefois, cette stratégie demande de la discipline et de ne pas dépenser cet argent qui est, au final, celui de l’ARC.

Si vous êtes employé⋅e, il est possible de demander à votre employeur de réduire le montant d’impôt collecté à chaque paie en remplissant le formulaire TD1.

C’est plutôt facile d’augmenter votre remboursement d’impôt : il suffit d’en payer plus! Vous pouvez remplir le formulaire TD1 afin que votre employeur augmente le montant collecté à chaque paie.

Autrement, vous devrez augmenter votre remboursement en réduisant votre revenu imposable avec des déductions ou en réduisant les impôts à payer grâce à des crédits.

Réduire mon revenu imposable en maximisant les déductions

Les déductions sont des catégories de dépenses précises que le gouvernement met de l’avant. En faisant cela, il vous encourage à dépenser de l’argent dans ces catégories et vous permet ensuite de déduire ces dépenses dans votre revenu, et donc, de déclarer un revenu moins élevé.

Effectivement, réduire votre revenu permet de baisser votre taux d’imposition et réduire les impôts à payer, ainsi, vous augmentez votre remboursement. Sachez que les déductions ne peuvent pas réduire votre revenu sous la barre du zéro.

Exemples de déductions :

Cotisations au REER

Frais de garde d’enfant

Pension alimentaire

Intérêts sur un prêt dans le but d’investir

Cotisations syndicales

Réduire mes impôts à payer en maximisant vos crédits

Alors que les déductions réduisent votre revenu, les crédits, eux, réduisent vos impôts à payer. Plusieurs centaines de crédits existent, au fédéral autant qu’au provincial.

Exemples de crédits non remboursables :

Exemption personnelle de base

Crédit d’impôt pour personnes handicapés

Crédit pour soins de santé

Régime de pensions du Canada (RPC)

Frais d’adoption

Crédit d’impôt pour étude supérieur

Additionnez tous vos crédits non remboursables et multipliez le total par 15 % (soit le taux du fédéral pour les crédits d’impôt non remboursable) pour avoir une idée du montant à soustraire de vos impôts à payer.

Vous pouvez utiliser vos crédits non remboursables pour réduire vos impôts à payer à zéro : l’ARC ne vous devra pas d’argent au-delà de cela. Mais si vous êtes admissible aux crédits remboursables et que le montant dû en impôt équivaut à moins que le total des crédits, l’ARC pigera dans ses coffres pour vous rembourser. Par exemple, si vous devez 1 000 $ en impôts, mais que vos crédits remboursables équivalent à 1200 $, l’ARC vous remboursera 200 $.

Exemple de crédits remboursables :

Allocation canadienne pour les travailleurs

Crédit canadien pour la formation

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible

Crédit d'impôt pour frais médicaux

La façon la plus facile de calculer votre remboursement d’impôt est d’utiliser un calculateur d’impôt en ligne ou d’avoir un comptable qui le calcule pour vous.

Vous pouvez aussi faire une estimation, mais selon votre situation, si elle est complexe ou non, ça pourrait vous prendre du temps. Pour le faire, vous aurez besoin de ces cinq numéros :

Impôt sur le revenu déjà payé

Total du revenu imposable

Total des déductions

Taux d’imposition approximatif

Total des crédits multiplié par 0,15

À partir de là, l’équation est :

Étape 1 : Revenu - total des déductions = revenu imposable

Étape 2 : Revenu imposable x taux d’imposition approximatif = impôt sur le revenu imposable

Étape 3 : Impôt sur le revenu imposable - (le total des crédits non remboursable x 0,15) = impôt à payer

Étape 4 : Impôt à payer - impôt déjà payé + autres crédits remboursables = remboursement d’impôt

Ça peut sembler intimidant, mais vous y arriverez rapidement, en plus de mieux connaître vos finances.

Combien de temps pour recevoir le remboursement d’impôt au Canada

L’ARC envoie habituellement votre remboursement d’impôt dans un délai de deux semaines si vous avez rempli la déclaration en ligne, ou dans un délai de huit semaines si la déclaration a été envoyée par la poste. Si vous habitez à l’extérieur du Canada, les remboursements peuvent prendre jusqu’à seize semaines. Si votre remboursement fait l’objet d’un examen approfondi, ça pourrait prendre plus de temps.

Pour recevoir votre remboursement le plus rapidement possible, l’ARC recommande de choisir le dépôt direct avec votre institution financière.

Si l’ARC prend plus d’un mois pour votre remboursement, des intérêts composés quotidiens, entre 1 % et 5 %, vous seront versés. Aucun intérêt n’est versé si des impôts ont été collectés en trop pendant l’année.

Pourquoi je n’ai encore pas reçu mon remboursement d’impôt

Vous pourriez ne pas recevoir une partie du remboursement ou la totalité si le montant est moins de 2 $, si vous devez des paiements pour la pension alimentaire ou si vous devez au gouvernement de l’argent (disons des prêts étudiants à rembourser ou un solde d’impôt à payer). Si aucun de ces scénarios ne s’applique à vous et que vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement après huit semaines, contactez l’ARC.

Ajuster mon remboursement d’impôt

Afin d’ajuster votre remboursement d’impôt vous devez ajuster votre déclaration de revenu. Dès que vous avez reçu votre avis de cotisation, vous pouvez ajuster différentes lignes dans votre remboursement. Vous pouvez le faire pour les remboursements des 10 dernières années.

Si vous avez rempli votre déclaration en ligne, vous pouvez ajuster certaines lignes de votre remboursement en passant par Mon dossier ou ReTRANSMETTRE. Si vous avez rempli votre déclaration papier, vous pouvez envoyer par la poste le formulaire T1-ADJ Demande de redressement d'une T1 rempli ainsi que tous les documents nécessaires.