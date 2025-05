Tous vos placements et comptes sont visibles sur l'appli Wealthsimple en tout temps, que ce soit sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur. L'appli vous permet de suivre vos performances financières, de surveiller vos cotisations et la valeur de votre compte, et de garder un œil sur vos frais. Vous pouvez également choisir d'ouvrir d'autres comptes non gérés — comme un compte chèques ou des comptes de placement autonomes — et y accéder à partir du même endroit.