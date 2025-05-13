Passer au contenu principal

Résumé : Wealthsimple présente

La fin de la banque traditionnelle

Nous avons créé une solution plus avantageuse. Découvrez les nouvelles fonctionnalités du compte chèques et la nouvelle carte de crédit présentées lors de notre tout premier événement « Wealthsimple présente ».

Tout ce que votre banque fait, mais en mieux

Compte chèques

Le compte chèques qui fait fructifier votre argent

Pas de frais quotidiens, jusqu'à 2,75 % d'intérêt et le dépôt de votre paie jusqu'à une journée d'avance : notre clientèle a gagné en moyenne plus de 350 $ à ce jour en passant à Wealthsimple.

Un aperçu des fonctionnalités du compte chèques dans l'appli Wealthsimple.

Une succursale dans votre poche

Dépensez et déposez votre argent où que vous soyez grâce aux télévirements dans l'appli, aux dépôts de chèques mobiles et aux traites bancaires livrées à votre porte.

Un aperçu des fonctionnalités d'investissement automatique dans l'appli Wealthsimple.

Investissez automatiquement chaque jour de paie

Ne ratez pas une occasion de faire fructifier votre patrimoine en investissant une partie de votre paie automatiquement à partir de votre compte chèques. Choisissez le montant, l'horaire et le compte de placement, et le tour est joué!

Une image dans l'appli de vos fonds étant assurés par la SADC.

Vos fonds sont mieux protégés avec nous

Jusqu'à 1 M$ de vos fonds admissibles sont protégés par la SADC, soit 10 fois plus qu'avec n'importe quel compte chèques au Canada. Et si vous avez besoin d'un coup de main, nous sommes disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

L
Livraison d'espèces
Marge de crédit
Chèques numériques
Emplacements de confiance
Contacts vérifiés
Transferts internationaux
Carte de crédit

Obtenez 2 % de remise sur tout

Nous avons éliminé les catégories compliquées et les frais élevés pour vous offrir une carte de crédit d'une simplicité sans égal.

En savoir plus

Aucuns frais annuels

Nous éliminerons vos frais (facturés mensuellement) si vous possédez au moins 100 000 $ d'actifs chez nous, ou si vous transférez votre paie d'au moins 4 000 $ par mois à Wealthsimple.

Pas de frais de change

Les autres banques facturent jusqu'à 2,5 % de frais sur vos achats à l'étranger. Nous ne facturons rien du tout. Même pas sur votre troisième coupe de gelato en Italie.

Carte en métal

Si vous possédez plus de 100 000 $ d'actifs avec nous, vous avez droit à une carte métallique exclusive grâce à votre statut Avantage — de quoi rendre vos amis jaloux au restaurant.

Envie d'en avoir plus?

Ouvrez votre compte gratuit en quelques minutes seulement. Ou, si vous voulez découvrir toutes ses fonctionnalités géniales, visionnez la reprise de notre diffusion en direct.

FAQ

Nous avons recueilli des données en date du 13 mai 2025 et calculé l'intérêt moyen sur le compte chèques en fonction de l'intérêt total versé aux clients et du nombre de titulaires actifs de comptes chèques.

Puisque nous n'exigeons pas de frais mensuels ou quotidiens et que les titulaires de compte chèques reçoivent leur paie jusqu'à une journée plus tôt par dépôt direct, une plus grande partie de l'argent de notre clientèle génère des intérêts, et cet argent a plus de temps pour fructifier.

N'oubliez pas que vos revenus d'intérêts réels peuvent différer.

Pour avoir droit à l'exonération des frais mensuels, vous devez soit détenir 100 000 $ d'actifs chez nous ou configurer un dépôt direct mensuel de 4 000 $ ou plus dans votre compte chèques Wealthsimple (transférer votre paie est généralement la façon la plus simple de le faire).

Vous devez d'abord ouvrir un compte chèques Wealthsimple, puis copier les détails de votre compte, y compris le numéro de l'institution (703), le numéro de transit ou succursale (00001) et votre numéro de compte personnel.

Ensuite, rendez-vous sur la plateforme de paie de votre employeur et mettez à jour les informations relatives à votre compte de dépôt direct. Obtenez plus de détails.

Le taux d'intérêt annuel est de 20,99 % pour les achats et de 22,99 % pour les avances de fonds ou les opérations en quasi-espèces. Ce taux entre en vigueur le jour de l'ouverture du compte (que la carte soit activée ou non).

Votre taux d'intérêt annuel passera à 25,99 % sur les achats et à 27,99 % sur les avances de fonds et les opérations en quasi-espèces si nous ne recevons pas votre paiement minimum à la date d'échéance pendant deux mois consécutifs. Les taux d'intérêt annuels majorés s'appliqueront à la troisième période de relevé suivant le deuxième paiement non reçu qui a entraîné la majoration des taux. Les taux majorés continueront à s'appliquer jusqu'à ce que nous recevions vos paiements minimums à la date d'échéance.

Les frais de change sont des suppléments qui sont normalement facturés sur les opérations en devises étrangères. Wealthsimple ne facture pas de frais de change, mais les opérations font quand même l'objet d'une conversion par les réseaux de cartes de crédit et sont soumises à des frais du commerçant ou des institutions financières concernés par l'opération.