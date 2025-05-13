Résumé : Wealthsimple présente
La fin de la banque traditionnelle
Nous avons créé une solution plus avantageuse. Découvrez les nouvelles fonctionnalités du compte chèques et la nouvelle carte de crédit présentées lors de notre tout premier événement « Wealthsimple présente ».
Compte chèques
Le compte chèques qui fait fructifier votre argent
Pas de frais quotidiens, jusqu'à 2,75 % d'intérêt et le dépôt de votre paie jusqu'à une journée d'avance : notre clientèle a gagné en moyenne plus de 350 $ à ce jour en passant à Wealthsimple.
Une vidéo présentant les nouveautés du compte chèques amélioré de Wealthsimple et mettant en valeur ses principaux avantages.
Oubliez les frais. Oubliez les frais mensuels. Oubliez les frais de guichet automatique. Oubliez les frais de change.
Gagnez jusqu'à 2,75 % d'intérêt. Le taux dépend de votre statut client. Taux annualisé, calculé quotidiennement, versé mensuellement. Sujet à changement. Pour plus de détails, visitez le wsim.co/taux.
Ayez la succursale dans votre poche. Déposez vos chèques en prenant une photo, effectuez des virements électroniques jusqu'à 25 000 $ par jour, commandez des traites bancaires livrées à votre porte, et envoyez et recevez des télévirements depuis votre divan.
Recevez votre paie plus tôt.
Investissez votre paie automatiquement.
Le compte chèques très génial au nom très plate : le compte chèques Wealthsimple.
Une succursale dans votre poche
Dépensez et déposez votre argent où que vous soyez grâce aux télévirements dans l'appli, aux dépôts de chèques mobiles et aux traites bancaires livrées à votre porte.
Investissez automatiquement chaque jour de paie
Ne ratez pas une occasion de faire fructifier votre patrimoine en investissant une partie de votre paie automatiquement à partir de votre compte chèques. Choisissez le montant, l'horaire et le compte de placement, et le tour est joué!
Vos fonds sont mieux protégés avec nous
Jusqu'à 1 M$ de vos fonds admissibles sont protégés par la SADC, soit 10 fois plus qu'avec n'importe quel compte chèques au Canada. Et si vous avez besoin d'un coup de main, nous sommes disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Carte de crédit
Obtenez 2 % de remise sur tout
Nous avons éliminé les catégories compliquées et les frais élevés pour vous offrir une carte de crédit d'une simplicité sans égal.
Aucuns frais annuels
Nous éliminerons vos frais (facturés mensuellement) si vous possédez au moins 100 000 $ d'actifs chez nous, ou si vous transférez votre paie d'au moins 4 000 $ par mois à Wealthsimple.
Pas de frais de change
Les autres banques facturent jusqu'à 2,5 % de frais sur vos achats à l'étranger. Nous ne facturons rien du tout. Même pas sur votre troisième coupe de gelato en Italie.
Carte en métal
Si vous possédez plus de 100 000 $ d'actifs avec nous, vous avez droit à une carte métallique exclusive grâce à votre statut Avantage — de quoi rendre vos amis jaloux au restaurant.
FAQ
Nous avons recueilli des données en date du 13 mai 2025 et calculé l'intérêt moyen sur le compte chèques en fonction de l'intérêt total versé aux clients et du nombre de titulaires actifs de comptes chèques.
Puisque nous n'exigeons pas de frais mensuels ou quotidiens et que les titulaires de compte chèques reçoivent leur paie jusqu'à une journée plus tôt par dépôt direct, une plus grande partie de l'argent de notre clientèle génère des intérêts, et cet argent a plus de temps pour fructifier.
N'oubliez pas que vos revenus d'intérêts réels peuvent différer.
Pour avoir droit à l'exonération des frais mensuels, vous devez soit détenir 100 000 $ d'actifs chez nous ou configurer un dépôt direct mensuel de 4 000 $ ou plus dans votre compte chèques Wealthsimple (transférer votre paie est généralement la façon la plus simple de le faire).
Vous devez d'abord ouvrir un compte chèques Wealthsimple, puis copier les détails de votre compte, y compris le numéro de l'institution (703), le numéro de transit ou succursale (00001) et votre numéro de compte personnel.
Ensuite, rendez-vous sur la plateforme de paie de votre employeur et mettez à jour les informations relatives à votre compte de dépôt direct. Obtenez plus de détails.
Le taux d'intérêt annuel est de 20,99 % pour les achats et de 22,99 % pour les avances de fonds ou les opérations en quasi-espèces. Ce taux entre en vigueur le jour de l'ouverture du compte (que la carte soit activée ou non).
Votre taux d'intérêt annuel passera à 25,99 % sur les achats et à 27,99 % sur les avances de fonds et les opérations en quasi-espèces si nous ne recevons pas votre paiement minimum à la date d'échéance pendant deux mois consécutifs. Les taux d'intérêt annuels majorés s'appliqueront à la troisième période de relevé suivant le deuxième paiement non reçu qui a entraîné la majoration des taux. Les taux majorés continueront à s'appliquer jusqu'à ce que nous recevions vos paiements minimums à la date d'échéance.
Les frais de change sont des suppléments qui sont normalement facturés sur les opérations en devises étrangères. Wealthsimple ne facture pas de frais de change, mais les opérations font quand même l'objet d'une conversion par les réseaux de cartes de crédit et sont soumises à des frais du commerçant ou des institutions financières concernés par l'opération.