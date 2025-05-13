Nous avons recueilli des données en date du 13 mai 2025 et calculé l'intérêt moyen sur le compte chèques en fonction de l'intérêt total versé aux clients et du nombre de titulaires actifs de comptes chèques.

Puisque nous n'exigeons pas de frais mensuels ou quotidiens et que les titulaires de compte chèques reçoivent leur paie jusqu'à une journée plus tôt par dépôt direct, une plus grande partie de l'argent de notre clientèle génère des intérêts, et cet argent a plus de temps pour fructifier.

N'oubliez pas que vos revenus d'intérêts réels peuvent différer.