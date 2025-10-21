Des portefeuilles qui surpassent vos fonds communs

Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d’attendre le bon moment pour investir. Nous bâtissons des portefeuilles d'actifs à frais réduits, bien diversifiés et conçus pour offrir un bon rendement à long terme. Pour la majorité, c'est la meilleure méthode pour investir sur les marchés boursiers et obligataires. Il est difficile de dépasser le rendement du marché, et les données révèlent que peu de gestionnaires actifs y parviennent constamment, notamment en raison de leurs frais. Certains gestionnaires réussissent à surpasser le marché régulièrement, mais il est tout aussi complexe d'identifier à l'avance ceux qui y arriveront.

Les deux éléments cruciaux de la prospérité des investisseurs sont leur taux d'épargne et leur capacité à maintenir leur stratégie de placement. Voilà pourquoi nous avons créé une expérience favorisant les placements à long terme, avec une équipe-conseil qui peut répondre à vos interrogations et vous accompagner dans votre démarche, de même qu'un éventail de portefeuilles adaptés à vos objectifs.