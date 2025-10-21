PORTEFEUILLES
Des portefeuilles qui surpassent vos fonds communs
Si vous souhaitez réduire vos frais et prendre votre retraite jusqu'à 47 % plus riche, alors nos portefeuilles préconçus sont faits pour vous.
Nous faisons la recherche (et le travail)
Des portefeuilles conçus avec expertise comprenant la vente à perte à des fins fiscales, le réinvestissement des dividendes et le rééquilibrage automatique intégré. Tout pour garder le cap sur vos objectifs.
Rendement diversifié
Diversification mieux réfléchie = rendement plus élevé. Nos portefeuilles sont conçus pour vous donner une longueur d'avance, avec des actifs, stratégies et niveaux de risque adaptés à vos objectifs.
Gardez plus d'argent
Avec des frais plus bas, vos rendements nets sont plus élevés. Nos frais sont réellement bas, à partir de 0,5 %, et transparents. Vous savez toujours ce que vous payez.
Wealthsimple présente
Pour les nerds
Informez-vous de tout ce que nous avons annoncé lors du dernier « Wealthsimple présente », dont des outils de négociation avancés, de tout nouveaux portefeuilles et la négociation d'or — oui, de l'or.
Plusieurs façons de placer votre argent
Peu importe votre tolérance au risque ou votre horizon de placement, nous avons un portefeuille (ou plusieurs) pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Le bon choix pour votre situation
Chaque portefeuille suit une stratégie précise pour vous aider à atteindre vos objectifs. Trouvez dans cette section celui qui vous convient.
Classique
Revenu
Indexation directe
Ascension
|Description
|Portefeuilles fouillés avec expertise constitués de FNB à frais modiques dans toutes les catégories d'actifs et régions
|Portefeuilles gérés par une équipe professionnelle, profil de risque faible à modéré
|Placements indiciels personnalisables donnant accès à des rendements après impôts plus élevés
|Combinaison d'actions publiques et de fonds du marché privé
|Profil
|Placements de tous les jours pour les gens qui recherchent rendements et diversification exceptionnels
|Pour constituer un fonds d'urgence ou atteindre un objectif à court terme
|Placements indiciels pour les gens à la recherche d'avantages fiscaux supplémentaires dans des comptes non enregistrés
|Placements à long terme pour les gens cherchant des rendements au-delà des marchés publics
|Rendement net
|Jusqu'à 8,2 %
|Jusqu'à 4,1 %
|Rendements historiques Indice canadien : ~ 9,9 % Indice américain : ~ 14,3 %
|Jusqu'à 10 % de rendement attendu
|Frais
|0,2 % — 0,5 %
|0 % – 0,5 %
|0,15 %
|Actions publiques : 0,2 % - 0,5 % Fonds marchés privés : à partir de 2,25 %
|Placement minimal
|0 $
|0 $
|1 000 $
|0$, et accès aux marchés privés à partir de 10 000 $
Stratégies du marché privé et fonds de premier plan
Accédez à des occasions habituellement réservées aux grandes fortunes et aux institutions et diversifiez vos placements.
Nos portefeuilles ont fait leurs preuves
Joignez-vous à plus de 3 millions de personnes au pays qui font confiance à Wealthsimple pour atteindre leurs objectifs.
FAQ
Quelle est la stratégie de placement de Wealthsimple?
Quelle est la stratégie de placement de Wealthsimple?
Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d’attendre le bon moment pour investir. Nous bâtissons des portefeuilles d'actifs à frais réduits, bien diversifiés et conçus pour offrir un bon rendement à long terme. Pour la majorité, c'est la meilleure méthode pour investir sur les marchés boursiers et obligataires. Il est difficile de dépasser le rendement du marché, et les données révèlent que peu de gestionnaires actifs y parviennent constamment, notamment en raison de leurs frais. Certains gestionnaires réussissent à surpasser le marché régulièrement, mais il est tout aussi complexe d'identifier à l'avance ceux qui y arriveront.
Les deux éléments cruciaux de la prospérité des investisseurs sont leur taux d'épargne et leur capacité à maintenir leur stratégie de placement. Voilà pourquoi nous avons créé une expérience favorisant les placements à long terme, avec une équipe-conseil qui peut répondre à vos interrogations et vous accompagner dans votre démarche, de même qu'un éventail de portefeuilles adaptés à vos objectifs.
À quel type de rendement puis-je m'attendre?
À quel type de rendement puis-je m'attendre?
Les rendements dépendent du portefeuille. Les portefeuilles plus risqués (comme ceux axés sur les actions ou les placements non traditionnels) sont censés offrir des rendements à long terme plus élevés, mais plus variables, tandis que les portefeuilles plus prudents (avec plus d'obligations ou de quasi-espèces) sont conçus pour procurer des rendements plus faibles, mais plus stables.
À long terme, on peut retenir comme règle générale que nos portefeuilles les plus audacieux peuvent générer environ 4 à 5 % de plus que l'inflation, alors que les portefeuilles plus prudents rapporteront un peu moins. Les rendements à court terme fluctuent beaucoup d'année en année, mais épargner et placer régulièrement dans des portefeuilles diversifiés à frais réduits demeure l'une des méthodes les plus sûres et reconnues pour bâtir un patrimoine au fil du temps.
Quand vous configurez votre compte, nous vous fournissons une projection sur mesure selon le portefeuille sélectionné, votre tolérance au risque et vos montants de cotisation.
Comment choisir le portefeuille qui me convient?
Comment choisir le portefeuille qui me convient?
Le meilleur portefeuille est celui dans lequel vous restez investi pendant les turbulences du marché — voilà ce qui assure la réussite à long terme. Nous vous proposerons des choix personnalisés selon vos buts (pourquoi vous épargnez), vos délais (quand vous aurez besoin des fonds) et votre tolérance au risque (votre niveau de confort avec la volatilité des marchés).
Il n'est pas nécessaire de tout mettre dans le même type de portefeuille — plusieurs personnes choisissent différents portefeuilles selon leurs buts. Par exemple, on peut avoir un portefeuille prudent pour l'épargne à court terme et une option de croissance pour la prospérité à long terme. Vos portefeuilles seront toujours adaptés à votre situation, mais en règle générale, plus votre horizon est éloigné, plus vous pouvez accepter de risques, car vous aurez le temps de vous remettre des variations temporaires.
Est-ce que Wealthsimple me facture des frais si je retire de l'argent de mon compte?
Est-ce que Wealthsimple me facture des frais si je retire de l'argent de mon compte?
Non. Nous ne facturons jamais de frais pour les retraits, les transferts de compte et les soldes à zéro.
Mes placements chez Wealthsimple sont-ils protégés?
Mes placements chez Wealthsimple sont-ils protégés?
Notre courtier dépositaire affilié, Wealthsimple Investments Inc., est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Les comptes de la clientèle sont protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs dans les limites spécifiées. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture peut être obtenue sur demande ou sur son site Web.
Dans l'éventualité extrêmement improbable où Wealthsimple ferait faillite, votre compte demeurerait en sécurité. Tous les titres sont détenus en fiducie sous votre nom, et si nous devions fermer, vous pourriez choisir de garder votre argent chez Wealthsimple Investments Inc. ou de le transférer vers une nouvelle équipe-conseil ou votre compte bancaire.
Wealthsimple Inc. est un gestionnaire de portefeuille enregistré au Canada. Les titres de votre compte peuvent être protégés par Wealthsimple Investments Inc. Consultez le www.fcpi.ca pour en savoir plus.
Est-ce que Wealthsimple me remboursera les frais de transfert facturés par mon institution financière actuelle pour transférer mon argent?
Est-ce que Wealthsimple me remboursera les frais de transfert facturés par mon institution financière actuelle pour transférer mon argent?
Oui! Votre banque ou maison de courtage pourrait facturer des frais de transfert sortant (habituellement entre 50 $ et 250 $ plus taxes) pour couvrir les coûts administratifs du déplacement de votre compte. Si vous transférez plus de 25 000 $ vers Wealthsimple, nous couvrirons automatiquement ces frais.
Notez que si vous effectuez plusieurs transferts à partir du même compte dans la même institution, nous ne rembourserons les frais qu'une seule fois. En savoir plus sur notre remboursement des frais de transfert.
Comment puis-je bénéficier des frais de gestion de 0,2 %?
Comment puis-je bénéficier des frais de gestion de 0,2 %?
Nos frais de gestion pour la clientèle Génération varient de 0,4 % pour la clientèle ayant 500 000 $ chez nous à 0,2 % pour celle ayant 10 000 000 $ chez nous. La clientèle Avantage ayant 100 000 $ d′actifs chez nous a des frais de gestion de 0,4 % d'actifs, tandis que la clientèle Essentiel ayant plus de 1 $ d'actifs a des taux de 0,5 %.
Pour savoir à quel taux vous êtes admissible, communiquez avec notre équipe-conseil.
Quels types de comptes puis-je ouvrir avec des placements gérés?
Quels types de comptes puis-je ouvrir avec des placements gérés?
Chez Wealthsimple, vous pouvez ouvrir un compte de placement géré pour un compte non enregistré, un CELI, un CELIAPP, un REER, un REER de conjoint, un FERR, un CRI, un FRV, un REEE, et un compte pour société.
Qu’est-ce que la gestion de placement active?
Qu’est-ce que la gestion de placement active?
Il est question de gestion de placement active quand un ou une spécialiste agit en votre nom pour acheter et vendre les titres d'un portefeuille dans le but d'obtenir des résultats supérieurs à ceux du marché.
Les frais de gestion de compte de placement sont-ils déductibles d'impôt?
Les frais de gestion de compte de placement sont-ils déductibles d'impôt?
Oui, vous pourriez être en mesure de réclamer les frais de gestion facturés sur les comptes de placements gérés non enregistrés, notamment pour les comptes individuels, les comptes conjoints et les comptes pour société. En savoir plus sur la façon de demander la déduction de vos frais de gestion.
Vous avez évoqué une retraite jusqu’à 47 % plus riche. D’où vient ce calcul?
Vous avez évoqué une retraite jusqu’à 47 % plus riche. D’où vient ce calcul?
Excellente question. Nous avons calculé cette statistique selon des données en date du 21 octobre 2025. Voici comment : nous avons estimé les frais économisés en comparant les frais de gestion annuels de notre portefeuille Ascension (0,44 %) à ceux d'un fonds commun de placement de premier plan (1,85 %) ayant une exposition au marché similaire. Ce portefeuille sera lancé bientôt.
Il est modélisé sur un placement initial de 10 000 $, en supposant un rendement brut avant frais de 10 % sur une période de 30 ans pour les deux fonds, en supposant aussi des rendements constants et une composition mensuelle. Les impôts, frais de négociation, frais d’acquisition ou de transaction et frais de compte supplémentaires ne sont pas comptabilisés. Les résultats réels varient en fonction des rendements avant frais, des frais, des cotisations et de l'horizon temporel.
Notez aussi qu’il s’agit d’un scénario hypothétique et non d’une garantie des coûts ou des rendements futurs. Il est utilisé à des fins d’illustration – d’illustration ! – seulement, et tous les investissements comportent des risques. Pour en savoir plus sur nos produits, nos décisions d'investissement, notre grille tarifaire, des témoignages de la clientèle, nos promotions et plus, visitez ici.