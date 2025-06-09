Passer au contenu principal
Personnel
Entreprises
Inscription
Nos produits
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
Options
Achats sur marge
Or
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
Portefeuille Ascension
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
Portefeuilles de revenu
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Guide d'analyse fondamentale
-
Nouveau
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Menu
Personnel
Entreprises
Menu
Page d'accueil
Nos produits
Retour
Dépenses et épargne
Compte chèques
Carte de crédit
Compte épargne USD
Compte d'épargne enregistré
Placements autogérés
Placements autonomes
Négociation active
Options
Achats sur marge
Or
Cryptomonnaie
Gestion de placements
Portefeuilles
Portefeuille Ascension
-
Nouveau
Portefeuille Classique
Indexation directe
Portefeuilles de revenu
Travailler avec une experte
Impôts
Wealthsimple Impôt
Placements pour société
Compte pour société
Avantages
Retour
Avantages
Comparer les plans
Caractéristiques Avantage et Génération
Conseils
Retour
Wealthsimple Présente
Automne 2025 : Pour les nerds
Printemps 2025 : la révolution bancaire?
Guides
Guide pour transférer un compte
Acheter une maison
Guide de la retraite
Ressources sur les options
Ressources – opérations sur marge
Guide fiscal
Guide d'analyse technique
Guide d'analyse fondamentale
-
Nouveau
Outils
Calculateur d’impôt
Calculateur de retraite
Calculateur pour virements internationaux
-
Nouveau
Articles
Astuces financières
Conseils de nos spécialistes
Wealthsimple Infoproduits
Magazine Wealthsimple
Aide
Connexion
Inscription
Conseils
Options
Tous les articles
Tout ce que vous devez savoir sur options
1
Comparaison entre les stellages et les stellages élargis pour négocier des options
Lecture : 15 min
Report d’options : un guide pour adapter vos stratégies
Lecture : 7 min
Qu’est-ce qu’une option d’achat couverte?
Lecture : 6 min
Qu’est-ce qu’une chaîne d’options et comment la lit-on?
Lecture : 2 min
Options : terminologie et définitions
Lecture : 5 min
Que sont les lettres grecques des options?
Lecture : 2 min
Six erreurs à éviter quand on négocie des options
Lecture : 5 min
Qu’est-ce qu’une option de vente?
Lecture : 11 min
Qu’est-ce qu’une option d’achat?
Lecture : 10 min
Qu’est-ce que la négociation d’options et comment fonctionne-t-elle?
Lecture : 11 min
1