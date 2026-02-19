Quatre fois par année, le marché boursier organise son propre « Grand Match » (vous voyez le genre). Certaines des plus grandes sociétés cotées en bourse lèvent le voile sur leurs finances, y compris leurs bénéfices, et toutes les personnes qui ont investi retiennent leur souffle en même temps.

Pendant quelques semaines, la période des résultats financiers transforme le marché en une arène où les enjeux sont élevés, où un seul chiffre peut faire grimper ou chuter un titre de 10 % avant même que vous ayez fini votre café matinal.

C’est une période palpitante, mais pour de nombreuses personnes qui négocient des options, c’est aussi une période de confusion.

Avez-vous déjà acheté une option d’achat en pensant avec la conviction que la société allait publier d’excellents résultats, pour finalement voir le cours de l’action grimper et la valeur de votre option chuter?

Si vous l’avez perçu comme une attaque personnelle, sachez que ce n’était pas votre faute. Vous avez été victime d’un effondrement de la volatilité implicite (IV crush).

Négociez des options à moindre coût Avec les options, vous pouvez faire plus qu’acheter des actions : vous pouvez aussi spéculer sur leur hausse ou leur baisse pour moins cher que si vous achetiez les actions. En savoir plus.

L’effet « résultats » : volatilité et attentes

Avant la publication d’un communiqué sur les résultats, l’incertitude est le principal facteur à l’origine des fluctuations des cours. Personne ne sait hors de tout doute ce que le ou la PDG va dire, et le marché déteste l’incertitude.

La course aux résultats

À l’approche du grand jour, les personnes qui investissent se ruent sur les options pour couvrir leurs paris ou spéculer sur les résultats.

Cette forte augmentation de la demande fait grimper le prix des options dans tous les domaines. En langage financier, on dit que « les primes sont gonflées ».

Pensez-y comme si c’était la réservation d’une chambre d’hôtel : le prix est standard un mardi quelconque de novembre, mais il triple le week-end où la tournée de Taylor Swift arrive en ville.

Le mouvement prévu

Avant de placer un ordre, vous devez savoir ce que le marché pense qu’il va se passer. Le marché des options vous indique en fait exactement dans quelle mesure il s’attend à ce que le cours d’une action varie. C’est ce qu’on appelle le mouvement prévu.

Calcul rapide

Il existe différentes formules et approches pour calculer un mouvement prévu, mais en voici une approximative :

Mouvement prévu ≈ (prix de l’option d’achat à parité + prix de l’option de vente à parité) × 0,85

Par exemple, si une action se négocie à 100 $ et que les options d’achat et de vente les plus proches coûtent toutes deux 5 $, le marché anticipera une variation d’environ 8,50 $.

Mouvement prévu ≈ (5 + 5) × 0,85

Mouvement prévu ≈ (10) × 0,85

Mouvement prévu ≈ 8,50 $

L’essentiel

Lorsque vous négociez des options autour des résultats financiers, vous ne vous contentez pas d’anticiper si le cours d’une action va monter ou baisser. Vous négociez en fonction de l’amplitude (si elle varie plus ou moins que prévu) et du moment (quand cela se produira).

Comprendre l’effondrement de la volatilité implicite

Si le mouvement prévu représentait une prévision météorologique, la volatilité implicite s’apparenterait à l’humidité. Elle mesure l’ampleur des fluctuations de prix attendues par le marché.

L’analogie de l’ouragan

Imaginez que vous vivez dans un village côtier et qu’on annonce un ouragan colossal demain.

Disons que vous décidez de souscrire une assurance en apprenant la nouvelle. La compagnie d’assurance, sachant que la tempête est en route, vous facturera une énorme prime d’« incertitude ».

Mais, le lendemain de la tempête, le soleil brille à nouveau. Que la maison ait été endommagée ou non, l’incertitude a disparu. Si vous essayiez de souscrire la même assurance aujourd’hui, celle-ci vous reviendrait beaucoup moins cher.

Dans l’univers des options, un communiqué sur les résultats est comme un ouragan.

Avant l’événement, la volatilité implicite grimpe en flèche en raison de l’incertitude. Mais dès que la nouvelle est annoncée, l’incertitude disparaît et la prime de volatilité est instantanément retirée du prix des options.

C’est ça, l’effondrement de la volatilité implicite.

L’impact sur les options achetées

L’effondrement de la volatilité implicite explique pourquoi le simple fait d’acheter une option d’achat ou de vente peut être risqué, en particulier pendant la période des résultats financiers.

Le titre pourrait évoluer en votre faveur, mais si la baisse de la volatilité est supérieure au gain réalisé sur le cours de l’action, la valeur globale de l’option diminue.

Par exemple, si vous achetez une option d’achat à 5,00 $ et que le cours de l’action augmente, mais que la chute de la volatilité implicite fait perdre 1,50 $ à la valeur de l’option, vous pourriez tout de même vous retrouver en déficit.

L’essentiel à retenir sur l’effondrement de la volatilité

En gardant à l’esprit la mécanique de l’effondrement de la volatilité, voici les principaux éléments à retenir lorsqu’il est question de négocier des options en lien avec un communiqué sur les résultats.

Les acheteurs d’options ont besoin que l’actif sous-jacent varie davantage que ce qui est prévu par le marché (mouvement prévu). Ils doivent surmonter l’effondrement de la volatilité implicite.

Les vendeurs d’options (ou ceux qui utilisent des écarts) tentent de tirer profit de la prime de volatilité qui est absorbée.

Stratégies à risque défini en lien avec les résultats financiers

Pour survivre à la période des résultats financiers, plusieurs investisseurs professionnels évitent les options « non couvertes » (dont le risque peut être théoriquement infini) et utilisent plutôt des stratégies à risque défini.

Cela leur permet de savoir exactement combien ils pourraient perdre avant même de cliquer sur « négocier ».

Voici quelques-unes des stratégies à risque défini les plus courantes pour la période des résultats :

La stratégie haussière : Écart haussier sur options d’achat (écart débiteur sur options d’achat)

Scénario : Lorsque vous pensez qu’une société va dépasser les attentes et que son cours va augmenter, mais que vous ne voulez pas payer trop cher pour les primes.

Mécanique : Acheter une option d’achat avec un prix de levée inférieur Vendre une option d’achat avec un prix de levée supérieur

Fonctionnement : En vendant l’option d’achat à prix de levée plus élevé, vous percevez une prime qui vous aide à « compenser » le coût élevé de l’option d’achat que vous avez achetée. Cela vous rend également moins sensible à l’effondrement de la volatilité implicite. Lorsque la volatilité diminue, l’option que vous avez vendue perd également de la valeur, ce qui est avantageux pour vous.

Profil de risque: Votre perte maximale est limitée au prix que vous avez payé pour l’écart.

La stratégie baissière : Écart baissier sur options de vente

Scénario : Lorsque vous pensez qu’une société ne répondra pas aux attentes ou fournira des perspectives médiocres. (Dans le jargon d’entreprise, « ça regarde pas bien ».)

Mécanique : Acheter une option de vente avec un prix de levée supérieur Vendre une option de vente avec un prix de levée inférieur

Fonctionnement : Tout comme l’option de vente avec écart haussier, la vente d’une option de vente à prix de levée inférieur réduit votre coût d’entrée. Elle vous permet de limiter votre risque tout en vous permettant de réaliser un profit si le cours de l’action baisse.

Profil de risque: Votre perte maximale est limitée au prix que vous avez payé pour l’écart.

La stratégie « Je sais juste que ça va bouger » : Position acheteur stellage

Scénario : Lorsque vous n’avez aucune idée de l’évolution du cours de l’action, mais que vous avez la certitude qu’il va connaître une fluctuation spectaculaire, du genre à faire exploser l’Internet.

Mécanique : Acheter une option de vente et d’achat au même prix de levée (habituellement le cours en vigueur de l’action)

Fonctionnement : Il s’agit de la stratégie la plus coûteuse, car vous achetez deux options pendant une période de forte volatilité. Pour réaliser un profit, le mouvement du cours de l’action doit être considérable, supérieur au coût combiné des deux options.

Profil de risque: Votre perte maximale est limitée au prix que vous avez payé pour l’écart.

La stratégie neutre : le condor de fer

Scénario : Lorsque vous pensez qu’une action est trop médiatisée et que son cours ne va pas varier autant que les gens le pensent.

Mécanique : Vendre une option de vente avec un prix de levée inférieur Acheter une option de vente avec un prix de levée encore plus inférieur Vendre une option d’achat avec un prix de levée supérieur Acheter une option d’achat avec un prix de levée encore plus supérieur

Fonctionnement : Avec le condor de fer, vous vous attendez à ce que le cours de l’action demeure dans une fourchette spécifique. Vous tirez profit de l’effondrement de la volatilité implicite en vendant la volatilité des deux côtés et en achetant des ailes (options hors jeu les plus éloignées) pour vous protéger.

Profil de risque: Votre perte maximale par côté correspond à (l’écart des ailes − le crédit) x le nombre d’actions.

La gestion du risque pendant la communication des résultats

Vous devez faire preuve de vigilance lorsque vous négociez pendant la période des résultats financiers.

La taille de votre position

Les communiqués sur les résultats financiers sont considérés comme des événements binaires. L’entreprise gagne ou elle perd, et le cours de l’action varie en conséquence.

Comme les résultats peuvent aller dans un sens ou dans l’autre, il est considéré comme une pratique courante de ne jamais utiliser plus qu’un petit pourcentage (par exemple 1 à 2 %) de votre portefeuille total pour une seule transaction liée aux résultats financiers.

Le bon moment pour entrer en jeu

Après avoir déterminé le budget que vous voulez consacrer à cette transaction, vous devrez décider quand vous positionner.

À l’avance : En prenant position quelques jours avant la publication des résultats, vous pouvez profiter de la hausse de la volatilité implicite. À mesure que l’incertitude grandit, le prix de vos options pourrait augmenter même si le cours de l’action reste stable.

À la dernière minute : Prendre position quelques minutes avant la clôture le jour de la publication des résultats est la forme la plus pure du pari, car vous vous concentrez principalement sur le prix. Cependant, vous payez le prix le plus élevé possible pour les options.

Le plan pour le lendemain matin

Le lendemain de la publication des résultats, les marchés sont désorganisés, en particulier au cours des cinq premières minutes. La liquidité (la capacité d’acheter ou de vendre à un prix équitable) peut être faible, et l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur peut être suffisamment large pour y faire passer un camion.

Dans ce scénario, il est judicieux d’avoir un prix de sortie en tête avant l’ouverture du marché. Si vous atteignez votre objectif de profit, c’est un bon moment pour songer à le réaliser. Aussi, un ordre de vente stop est un outil utile que certains investisseurs utilisent si le cours évolue en sens inverse de leur position.

Foire aux questions (FAQ)

Q : Pourquoi mon option a-t-elle perdu de la valeur alors que le cours de l’action a augmenté après la publication des résultats?

R : Probablement à cause de l’effondrement de la volatilité implicite. La baisse de la volatilité implicite (la prime d’incertitude) a réduit la valeur de l’option plus que l’augmentation du cours de l’action ne l’a augmentée. Pour éviter cela, songez à utiliser des stratégies qui consistent à vendre une partie de la prime (comme les écarts verticaux) afin de compenser cette chute.

Q : Est-il préférable d’acheter ou de vendre des options pendant la publication des résultats?

R : Il n’y a pas de « meilleur » choix, seulement différents types de risque. Les positions acheteur (options d’achat et de vente) présentent un risque limité, mais ont besoin d’une forte variation pour compenser l’effondrement de la volatilité implicite. Les positions vendeur (écarts de crédit) bénéficient de l’effondrement de la volatilité implicite, mais ont besoin que le cours de l’action reste dans une certaine fourchette.

Q : Quelle est la stratégie d’options la plus sûre pendant la période des résultats?

R : Aucune stratégie n’est sûre à 100 %. Chaque opération comporte des risques. Cependant, les stratégies à risque défini, telles que les écarts haussiers sur options d'achat ou les écarts baissiers sur options de vente, sont considérées comme plus responsables, car vous connaissez votre perte maximale potentielle dès que vous effectuez la transaction.

Q : Comment puis-je savoir à quel point le cours d’une action va varier en fonction des résultats?

R : C’est quelque chose que tout le monde aimerait savoir. Vous ne pouvez rien affirmer avec certitude, mais vous pouvez examiner les mouvements attendus sur le marché des options. L’analyse de l’évolution historique des bénéfices moyens de la société au cours des quatre derniers trimestres peut également vous aider à déterminer si les attentes actuelles du marché sont supérieures ou inférieures à la normale. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais elles fournissent un contexte utile!