Qu’est-ce qu’une option d’achat couverte?

Une option d’achat couverte est une stratégie qui vous permet de vendre une option d’achat sur des actions sous-jacentes que vous possédez. Une option d'achat vous permet de prendre position sur une action, en vous autorisant à acheter ou en vous obligeant à vendre un nombre prédéterminé d’actions à un prix fixe (le « prix de levée »), au plus tard à une date donnée (la « date d’échéance »).

Vous pouvez recourir aux options d’achat couvertes dans le cadre d’une stratégie de négociation d'options pour générer des revenus supplémentaires, fixer le prix de vente futur de vos actions ou compenser les pertes découlant d’une baisse du cours (nous en reparlerons un peu plus loin).

Fonctionnement d’une option d’achat couverte

En règle générale, on vend une option d’achat couverte lorsqu’on croit que le prix des actions qu’on détient augmentera légèrement ou restera plutôt stable. Une option d’achat couverte permet de gagner un peu d’argent en attendant de vendre les actions.

Disons que vous possédez des actions dont le prix actuel est de 50 $. Vous pouvez fixer un prix de levée de 55 $ et une prime de 5 $ pour l’achat de l’option. La plupart des contrats d’optionportent sur des tranches de 100 actions, ce qui signifie que la vente de cette option vous rapporterait 500 $.

À l’échéance de l’option, 30 jours plus tard, si l’action se vend 56 $, la personne acheteuse peut choisir d’exercer l’option (d’ailleurs, elle peut vouloir le faire si le prix se situe n’importe où entre 55,01 $ et 55,99 $). Vous conservez votre prime (et faites peut-être un profit modeste sur les actions vendues, selon le prix d’achat initial) pour couvrir l’option, mais c’est la personne acheteuse qui devient détentrice des actions. Si le cours de l’action reste identique ou qu’il tombe en dessous du prix de levée, l’option expire sans valeur . Vous conservez alors votre prime et vos actions.

Exemple d’une option d’achat couverte

Voici un exemple pratique qui illustre le fonctionnement d’une option d’achat couverte.

Disons que vous détenez des actions $BANANES dans votre CELI. Vous avez l’intuition que le cours affichera une hausse au cours des prochains mois. Vous voulez gagner un peu d’argent supplémentaire en attendant, alors vous décidez de vendre une option d’achat couverte. Vous fixez le prix de levée à 55 $, soit 5 $ de plus que le prix de vente actuel, sur une option qui arrive à échéance dans 30 jours. La vente de l’option d’achat vous rapporte une prime de 5 $ par action.

Le cours de l’action atteint le prix de levée

Il se trouve que votre intuition était juste. Le cours de l’action $BANANES bondit pour atteindre 55 $. Si l’option est exercée (c’est-à-dire si vous vendez 100 actions au prix de 55 $ à la personne acheteuse), vous réalisez un profit total de 10 $ par action, selon le calcul suivant : 55 $ (prix de levée) moins 50 $ (prix initial de l’action) plus 5 $ (prime par action à la vente de l’option).

Le cours de l’action est plus élevé que le prix de levée

Si le cours de l’action $BANANES s’emballe pour atteindre 56 $ et que la personne acheteuse décide d’exercer l’option (après tout, pourquoi ne le ferait-elle pas?), votre profit se limiterait à 5 $ l’action parce que vous avez fixé un prix de levée de 55 $. Vous réalisez toujours un profit sur le prix d’achat initial, mais vous vous privez de gains supplémentaires. Comme ce serait le cas si le cours atteignait pile le prix de levée, vous faites un profit de 1 000 $, constitué du gain supplémentaire de 500 $ (la variation de 5 $ du cours de l’action multipliée par 100 actions)et de la prime de 500 $ que vous avez obtenue à la vente de l’option d’achat.

Le cours de l’action reste identique

Si le cours de l’action $BANANES demeure 50 $, l’option expire sans valeur. Vous conservez votre prime de 5 $ l’action et vos actions, sans réaliser de gain ou de perte.

Le cours de l’action diminue

Si le cours de l’action $BANANES tombe à 44 $, la prime que vous obtenez à la vente de l’option compense un peu votre perte. En effet, vous réalisez une perte de 6 $ l’action, mais si on ajoute la prime de 5 $, votre perte s’élève à seulement 1 $. Rien ne vous oblige non plus à vendre vos actions et à encaisser cette perte. Vous pouvez conserver vos actions $BANANES dans l’espoir qu’elles portent à nouveau leurs fruits.

On considère normalement que les options d’achat couvertes posent un faible risque, sauf en cas de dégringolade du cours de l’action. Mais tout comme le risque est limité, le rendement obtenu à la vente d’une option d’achat couverte est souvent lui aussi limité.

Avantages de la vente d’une option d’achat couverte

Voici les trois grands avantages d’une option d’achat couverte :

Vous faites de l’argent grâce à la prime . Que l’option soit exercée ou non, vous recevez une prime lorsque vous vendez l’option. Donc, si vous vendez une option sur 100 actions moyennant une prime de 0,75 $ l’action, vous touchez 75 $ par contrat.

Vous pouvez atténuer légèrement vos pertes . Si le cours de l’action baisse entre la date de vente de l’option et la date d’échéance, la prime que vous aurez récoltée compensera en partie cette perte de valeur.

Vous pouvez garantir le prix de vente futur de vos actions. Disons que vous songez à vendre vos actions, mais seulement à un certain prix. Vous pouvez créer un ordre à cours limité (selon lequel vos actions seront vendues dès qu’elles trouvent acquéreur au-delà d’un certain prix) qui demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté. Ou encore, vous pouvez vendre une option d’achat couverte au même prix. Dans ce cas aussi, vos options sont vendues si le cours que vous avez choisi est atteint, mais vous empochez une prime en plus.

Risques de la vente d’une option d’achat couverte

Même si les options d’achat couvertes posent généralement moins de risques que d’autres stratégies d’investissement, leur vente n’est pas sans risque pour autant. Fait important à noter :

Vous ne pourrez pas profiter d’une hausse importante de la valeur des actions. Voilà le principal risque d’une option d’achat couverte. Si le cours de vos actions part en flèche, vos profits se limitent à ceux permis par le prix de levée. Même si le cours de l’action est cinq fois votre prix de levée, cela ne change rien. Vous devez vendre vos actions au prix de levée, ce qui signifie que vous renoncez à des gains importants.

Option d’achat couverte ou option d’achat non couverte

La grande différence entre une option d’achat couverte et une option d’achat non couverte est le fait que l’action sous-jacente vous appartient dans le premier cas, mais pas dans le deuxième cas. Donc, quand vous vendez une option d’achat non couverte, vous vendez une option sur des actions que vous ne possédez pas. Dans ce cas, si le prix de levée est atteint et que l’option est exercée, vous devez acheter les actions nécessaires pour couvrir l’option d’achat.

En cas de flambée du cours, vous pourriez essuyer d’énormes pertes, car vous devrez alors acheter les actions au cours du marché. Les personnes qui vendent des options d’achat non couvertes le font généralement pour générer des revenus à l’aide des primes, mais c’est une stratégie très risquée en raison des pertes presque illimitées qui peuvent découler d’une hausse du cours.