portefeuille Ascension
Moins de frais, jusqu’à 47 % plus riche à la retraite
Notre portefeuille Ascension propose des actions publiques ainsi qu'un accès aux marchés privés — une occasion autrefois réservée aux ultra-riches.
Jusqu'à 10 %
Rendement ciblé
Les résultats sont fondés sur une simulation historique et sont présentés sans le RFG et les frais de conseil, mais avec les frais de gestion et de rendement facturés par les gestionnaires d'actifs privés.
6,7 fois plus
d'exposition au marché que les marchés publics
Aux États-Unis, les marchés publics donnent accès à seulement 13 % des entreprises générant plus de 100 M$ de revenus, tandis que les marchés privés offrent l'accès aux 87 % restants. En investissant dans une combinaison de marchés publics et privés, les portefeuilles Ascension peuvent vous offrir jusqu'à 6,7 fois plus d'accès à l'ensemble du marché américain.
Accès inédit aux marchés privés
Nous avons ouvert la porte au capital-investissement, au crédit privé et à l'infrastructure privée pour renforcer le potentiel de votre portefeuille.
Conçu pour un rendement optimal
Investissez 10 000 $ (ou plus!) pour avoir accès aux marchés publics et privés, puis notre technologie s’occupe du reste : conception, diversification et rééquilibrage de votre portefeuille pour obtenir un rendement optimal.
Investissement sans effort
Oubliez la paperasse et la recherche de placements non traditionnels en solo. Nos portefeuilles Ascension sont la première solution tout-en-un au pays offrant cette composition d'actifs.
L’ingrédient secret de votre portefeuille
Le portefeuille Ascension comprend des actions privées (c'est-à-dire qui ne se retrouvent pas en bourse), vous permettant d'accéder à des sociétés privées à croissance rapide. De plus, la diversification de votre portefeuille peut vous aider à vous prémunir contre les hauts et des bas du marché.
70 % Actions publiques
Cette partie se compose de sociétés cotées en bourse achetées et vendues sur les marchés boursiers.
30 % Marchés privés
Cette partie comprend une répartition dans du capital-investissement et du crédit privé. Il s'agit de placements dans des entreprises et des actifs qui ne sont pas négociés sur les bourses publiques et qui visent des rendements élevés.
70 % Actions publiques
30 % Marchés privés
À qui s'adresse ce portefeuille
Les portefeuilles Ascension sont offerts à toute la clientèle admissible. Un aperçu des critères :
30 000 $
en actifs investissables
10 000 $
Investissement pour accéder aux marchés privés
+ de 3 ans
Horizon d'investissement minimal
Des niveaux de risque adaptés à vos objectifs
Pour vous aider à obtenir les meilleurs rendements, tous nos portefeuilles Ascension sont à risque élevé. Découvrez les trois pour savoir lequel vous convient le mieux.
- Composé de 70 % d'actions et 30 % de placements privés
- Géré par notre équipe professionnelle pour assurer une croissance maximale
- Pour vous si vous cherchez une croissance maximale à long terme et acceptez une forte volatilité
- Composé de 60 % d'actions, 15 % de titres à revenu fixe et 25 % de placements privés
- Géré par notre équipe professionnelle pour assurer une optimisation en vue de rendements élevés
- Pour vous si vous cherchez un fort potentiel de croissance avec une certaine protection contre les replis
- Composé de 48 % d'actions, 32 % de titres à revenu fixe et 20 % de placements privés
- Géré par notre équipe professionnelle pour assurer une croissance stable
- Pour vous si vous cherchez des rendements stables, une faible volatilité et une meilleure protection de votre argent
Portefeuille dynamique
Jusqu'à 10 %
de rendement
Portefeuille audacieux
7–9 %
de rendement
Portefeuille modéré
6–8 %
de rendement
Voyez la diversification en action
Source : Bloomberg et Preqin. Représentation hypothétique des rendements du portefeuille Ascension dynamique et du portefeuille FNB classique dynamique. Consultez cette page pour en savoir plus sur notre méthode de calcul.
Donnez une longueur d'avance à vos objectifs à long terme
FAQ
En quoi les portefeuilles Ascension diffèrent-ils des autres portefeuilles de Wealthsimple?
Contrairement aux portefeuilles classiques qui investissent uniquement dans les marchés publics via les FNB, le portefeuille Ascension offre l'accès aux placements privés à partir de 10 000 $ de cotisation — généralement inaccessibles aux particuliers. Cela vous offre plus de diversification et l'accès à des opportunités traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels et aux ultra-riches.
Conçus pour évoluer avec le marché, les portefeuilles Ascension combinent marchés publics, capital-investissement, crédit privé et infrastructures privées.
C’est quoi, les marchés privés? Et pourquoi devrais-je envisager d'y investir?
Les marchés privés regroupent des placements dans des entreprises et actifs non négociés en bourse. Ils peuvent potentiellement générer des rendements élevés et offrir une meilleure diversification, car ils réagissent souvent différemment des marchés publics aux variations économiques. Historiquement, ils forment un pilier des portefeuilles institutionnels en quête de croissance durable.
Comment mes fonds sont-ils investis dans le portefeuille Ascension?
Quand vous investissez dans un portefeuille Ascension, vos fonds sont répartis entre les marchés publics et privés selon votre niveau de risque. La part réservée aux marchés publics est investie immédiatement, tandis que celle réservée aux marchés privés est investie lors des périodes de souscription mensuelles. Jusqu'à ce que la part privée soit entièrement investie, ces fonds sont temporairement détenus dans la part des marchés publics.
Quelle est la liquidité de mon portefeuille Ascension?
Le portefeuille offre différentes liquidités pour ses différentes composantes :
- La part des marchés publics est liquidable tous les jours et est semblable à celle de nos autres portefeuilles.
- La part des marchés privés peut être rachetée pendant les périodes de rachat mensuelles.
Cette approche mixte offre plus de souplesse que les investissements traditionnels sur les marchés privés, tout en permettant l'accès à leurs avantages potentiels.
Quels sont les frais associés aux portefeuilles Ascension?
Un portefeuille Ascension a une structure de frais en deux parties :
- Nos frais de gestion standard s'appliquent à la part des marchés publics (0,2 % à 0,5 %, selon le total de vos actifs chez Wealthsimple). Si vous faites partie de la clientèle Génération, vos frais de gestion varient : avec 500 000 $ d'actifs, vos frais sont de 0,4 %, tandis qu'avec 10 000 000 $ d'actifs, vos frais sont de 0,2 %. Pour savoir quel tarif s'applique à vous, veuillez communiquez avec notre équipe-conseil.
- La part des marchés privés comporte des frais de gestion de 1 %, inclus dans la valeur de l'actif net du fonds de fonds.
- Les fonds du marché privé sous-jacents possèdent également leurs propres frais de gestion et de rendement intégrés dans leurs rendements.
Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la façon d'ouvrir un portefeuille Ascension.
Combien dois-je investir pour ouvrir un portefeuille Ascension?
Vous pouvez investir n'importe quel montant dans un portefeuille Ascension. Si votre investissement est inférieur à 10 000 $, vous aurez seulement accès à la part des marchés publics du portefeuille. Si votre investissement est d’au moins 10 000 $, vous aurez accès aux parts des marchés publics et privés du portefeuille.