Contrairement aux portefeuilles classiques qui investissent uniquement dans les marchés publics via les FNB, le portefeuille Ascension offre l'accès aux placements privés à partir de 10 000 $ de cotisation — généralement inaccessibles aux particuliers. Cela vous offre plus de diversification et l'accès à des opportunités traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels et aux ultra-riches.

Conçus pour évoluer avec le marché, les portefeuilles Ascension combinent marchés publics, capital-investissement, crédit privé et infrastructures privées.