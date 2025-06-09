CENTRE DE RESSOURCES
Maîtriser l’analyse fondamentale
Apprenez à évaluer des actions, à décoder les rapports financiers et à repérer de bons placements.
Les bases de l’analyse fondamentale
Avant d’investir, il faut savoir ce qu’on achète. Apprenez à repérer les entreprises en santé en analysant les chiffres qui comptent le plus.
Analyse technique ou fondamentale
L’analyse technique s’intéresse aux variations de prix, tandis que l’analyse fondamentale évalue la valeur réelle et la santé financière d’une entreprise. Le bon choix dépend de votre horizon : opérations à court terme ou croissance à long terme.
Déterminer la valeur réelle d’une action
Valeur intrinsèque et valorisation d’une action
Découvrez comment les flux de trésorerie aident à voir au-delà du prix actuel d’une action.
Quelle importance accorder aux dividendes?
Recevoir un dividende, ça fait toujours plaisir. Reste à savoir si les dividendes servent vraiment vos objectifs. Voici comment.
Pensez par secteur, pas seulement par action
Pourquoi certaines actions évoluent à contre-courant de l’économie? Le secteur y est pour beaucoup. Voici comment en tenir compte pour repérer les forces et les risques.
Aller au-delà des bases
Passez au niveau supérieur : explorez des modèles d’évaluation plus avancés et voyez comment l’économie influence les tendances des marchés.
Intégrer l’analyse fondamentale à votre stratégie de placement
Avant de vous lancer, rappelez-vous que l’analyse fondamentale a ses limites. En la combinant à l’analyse technique, vous obtiendrez un portrait plus complet.
Envie de passer de la théorie à la pratique?
Transformez votre analyse en décisions concrètes.