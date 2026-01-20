Passer au contenu principal

La négociation d’options peut sembler complexe, mais ce n’est pas forcément le cas. Découvrez les options d’achat et de vente, les différentes stratégies de négociation, et plus encore.

Lecture : 7 min

Report d’options : un guide pour adapter vos stratégies

Lecture : 6 min

Qu’est-ce qu’une option d’achat couverte?

Lecture : 15 min

Comparaison entre les stellages et les stellages élargis pour négocier des options

Tout sur la négociation d'options

Découvrir tous les articles

FAQ

Êtes-vous réellement la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada?

Tout à fait. Il n’y a pas de commission ni de frais de négociation de contrats pour négocier des options avec nous. En date du 20 janvier 2026, c’est la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada, comparativement aux courtiers canadiens fournissant des services d’exécution seulement qui sont réglementés par l’OCRI et qui offrent la négociation d’options.

Dans certains cas, il pourrait y avoir d’autres frais à considérer, tels que des frais d’exercice ou frais de change (si vous n’avez pas de compte en dollars américains). Pour en savoir plus, veuillez lire notre barème des frais pour les comptes autonomes.