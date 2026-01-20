Tout à fait. Il n’y a pas de commission ni de frais de négociation de contrats pour négocier des options avec nous. En date du 20 janvier 2026, c’est la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada, comparativement aux courtiers canadiens fournissant des services d’exécution seulement qui sont réglementés par l’OCRI et qui offrent la négociation d’options.

Dans certains cas, il pourrait y avoir d’autres frais à considérer, tels que des frais d’exercice ou frais de change (si vous n’avez pas de compte en dollars américains). Pour en savoir plus, veuillez lire notre barème des frais pour les comptes autonomes.