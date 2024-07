Les lettres grecques représentent diverses valeurs calculées pour aider les investisseur.euses à évaluer le prix d’un contrat d’option.

Delta : Il estime de combien la valeur d’une option risque de changer lorsque le prix de l’action sous-jacente fluctue de 1 $. La valeur de delta s’étend de -1,0 à 1,0. Un delta positif de 0,25, par exemple, vous indique que pour toute augmentation de 1 $ de la valeur de l’action sous-jacente, la valeur de l’option devrait augmenter d’environ 0,25 $ (1 $ x 0,25 = 0,25 $). Un delta négatif signifie que l’augmentation du prix de l’action fera diminuer la valeur de l’option. Les options d’achat ont un delta positif et les options de vente, un delta négatif.

Gamma : Le gamma est au delta ce que la confiture est au beurre d’arachide. (On se comprend?) Le gamma représente de combien le delta d’une option varie en réaction à une fluctuation de 1 $ de l’action sous-jacente. Lorsqu’une personne achète une option, le gamma de cette dernière se situe entre 0 et 1. Par exemple, disons que l’action de Kale Inc. se négocie à 150 $ et que vous achetez une option d’achat à 1 $ qui vous donne le droit d’acquérir l’action pour 200 $ en septembre. L’option pourrait avoir un delta de 0,20 et un gamma de 0,01. Si le cours de KALE augmente à 175 $, vous pouvez estimer que votre option vaudra alors 6 $ (l’augmentation de 25 $ de l’action x le delta de 0,2 = 5 $, plus le coût initial de 1 $). Le nouveau delta de votre option devrait être de 0,21 (calculé en additionnant le delta précédent de 0,2 et le gamma de 0,01). Toujours représenté par une valeur positive, le gamma est plus élevé pour les options à parité et plus près de leur échéance.

Thêta : Estimation du déclin de la valeur d’une option au fil du temps, le thêta exprime l’érosion du temps. Il s’agit d’une valeur négative, qui augmente à mesure qu’une option approche de son échéance, reflétant l’accélération du déclin de la valeur temps.

Véga : Estimation de la variation du prix d’un contrat d’option en réaction à un changement de la volatilité implicite de l’actif sous-jacent. Plus le véga est élevé, plus l’option est sensible à des événements importants tels que la publication des bénéfices.

Rhô : Lettre grecque moins connue, le rhô est utilisé par certaines personnes pour estimer la sensibilité de la valeur d’une option aux variations du taux d’intérêt d’un bon du Trésor américain (car ce sont des options en USD). Les options d’achat ont habituellement un rhô positif et les options de vente, un rhô négatif. Le rhô a tendance à être un facteur moins important que les autres grecques, mais il peut toujours être utile si vous vous attendez à ce que les taux d’intérêt changent.