Report d’options : un guide pour adapter vos stratégies

On l’admet, le report d’options est un processus qui peut sembler complexe. Nous le simplifions donc en vous proposant le guide qui suit.

Qu’est-ce qu’un report d’options?

Le report d’options intervient lorsque vous vendez un contrat d’options en cours et que vous en achetez immédiatement un nouveau.

Le nouveau contrat, que ce soit une option d’achat ou de vente, porte sur le même actif sous-jacent (action, fonds, marchandise, indice), sauf qu’il diffère au niveau de la date d’échéance, du prix de levée ou des deux.

La date d’échéance est la date à laquelle vous souhaitez que le contrat d’options prenne fin. En règle générale, plus le contrat dure longtemps, plus il coûte cher. Le prix de levée est le montant auquel vous désirez acheter ou vendre l’actif.

Les gens utilisent souvent le report d’options en réponse à l’évolution des conditions de marché pour des positions de placement.

Par exemple, supposons que vous détenez 100 actions de la société fictive SAUGE qui se négocient à 50 $ chacune. Vous vendez une option d’achat couverte au prix de levée de 55 $ qui expire dans deux semaines et vous percevez une prime. (Pas mal, non?)

Mais tout à coup, le cours de SAUGE grimpe à 54 $. Vous aimez ce résultat, mais vous avez peur de devoir vendre vos actions à seulement 55 $, alors que vous pourriez faire plus d’argent!

Vous décidez donc de reporter votre option d’achat. Pour ce faire, vous rachetez votre position vendeur sur option d’achat (au prix de levée de 55 $, avec une échéance dans deux semaines), puis vous vendez une nouvelle option d’achat à un prix de levée supérieur (60 $) et à une date d’échéance plus éloignée (six semaines à compter d’aujourd’hui).

Cette décision vous permet, d’une part, d’adapter votre stratégie à la nouvelle réalité du marché (la forte tendance haussière de SAUGE) et, d’autre part, de continuer à générer des revenus grâce à la vente de la nouvelle option d’achat. Vous avez donc géré votre position avec brio :

en évitant le risque immédiat de voir vos actions assignées au prix de levée de 55 $;

en laissant plus de temps à l’action pour s’apprécier;

en augmentant votre prix de levée à 60 $, ce qui vous donne plus de chances de profiter du potentiel de hausse de l’action avant que vos actions vous soient achetées.

Bref, si vous détenez des contrats d’options, familiarisez-vous avec la façon et le moment de les reporter. Vous aurez accès à un outil des plus intéressants pour mettre en œuvre une stratégie d’options.

Lorsque vous reportez des options, vous effectuez une opération en deux parties : vous clôturez un contrat existant (qui donne lieu à des gains ou à des pertes) et vous ouvrez immédiatement un nouveau contrat, ce qui vous donne droit à un crédit net ou à un débit net total.

Pourquoi le faire dès maintenant? Qu’est-ce qui presse? C’est une excellente question! En effectuant ces deux opérations en même temps, vous limitez le risque que le marché évolue en votre défaveur entre le moment où vous clôturez un contrat et que vous en achetez un autre.

Dans le cadre de votre stratégie d’options, vous pouvez ajuster ces deux facteurs que sont le prix et le moment.

Types de reports

Voici les principaux types de reports et ce à quoi ils servent.

Report horizontal : Votre modification porte uniquement sur le moment (la date d’échéance). Par exemple, vous pouvez vendre une option qui arrive à échéance en juillet et en acheter une autre au même prix de levée, mais à une date d’échéance en août.

Comment l’utiliser : En effectuant un report horizontal, vous donnez à l’actif sous-jacent plus de temps pour évoluer dans la direction que vous souhaitez.

Report vers le haut : Vous vendez une option d’achat à un prix de levée supérieur ou vous achetez une option de vente à un prix de levée inférieur.

Comment l’utiliser : Vous effectuez un report vers le haut pour immobiliser vos gains lorsque l’action sous-jacente s’est appréciée, pour éviter que votre position vendeur sur option d’achat soit assignée ou pour participer à une nouvelle hausse.

Report vers le bas : C’est l’inverse du report vers le haut. Vous optez pour un prix de levée inférieur (dans le cas d’une option d’achat) ou supérieur (dans le cas d’une option de vente).

Comment l’utiliser : Vous pouvez utiliser cette mesure défensive lorsque le prix de l’actif sous-jacent a baissé et que vous espérez compenser ce mouvement en augmentant votre prime.

Report horizontal et vers le haut/bas : Vous modifiez à la fois le prix de levée et la date d’échéance. Dans le cas d’un report horizontal vers le haut, vous augmentez ou diminuez le prix (selon qu’il s’agit d’une option d’achat ou de vente) tout en prolongeant l’échéance. Dans le cas d’un report horizontal vers le bas, vous diminuez ou augmentez le prix (selon qu’il s’agit d’une option d’achat ou de vente) tout en prolongeant l’échéance.

Comment l’utiliser : Ces deux manœuvres peuvent servir à couvrir les pertes ou à protéger vos profits.

Avantages et risques du report d’options

En apprenant comment reporter des options, vous ajouterez une corde à votre arc. Cependant, comme toute chose dans le monde de la négociation boursière, il y a des avantages et des risques. Prenez le temps de bien les comprendre avant de reporter une option.

Avantages Risques Plus de temps. Vous donnez plus de temps à l’actif sous-jacent pour évoluer dans la direction souhaitée. Détérioration de la position. Vous risquez d’amplifier vos pertes si la nouvelle position fait piètre figure elle aussi. Ajustement des prix. Vous profitez du prix de la nouvelle position, qui est ajusté en fonction des nouvelles attentes, et vous rehaussez votre gestion des risques. Coût d’opportunité. Votre argent est immobilisé dans une même opération, ce qui vous empêche de profiter d’autres occasions. Prime supplémentaire. La prime que vous percevez au moment d’ouvrir un nouveau contrat peut compenser le coût du contrat existant. Facteurs relatifs à la prime. Vous augmentez les coûts liés à la stratégie, d’autant plus que le crédit que vous recevez peut être trop modeste pour justifier les risques. Éviter l’assignation non souhaitée à l’échéance. Ce principe est particulièrement utile dans le cas des options d’achat couvertes ou des positions vendeur sur options de vente. Volatilité du marché. Une volatilité élevée peut rendre le report plus coûteux ou moins efficace. Gestion des risques. Vous pouvez réduire vos pertes maximales ou protéger les gains que vous avez déjà réalisés. Augmentation des frais et commissions. En effectuant deux opérations (clôture et ouverture), vous pouvez dans certains cas doubler vos frais et commissions.

Tenez compte de ces avantages et de ces risques avant de reporter une option. Il y va de votre capacité à atteindre vos objectifs financiers.

Raisons courantes de reporter des options

Les adeptes des options ont recours au report dans certaines situations bien précises. Voici quelques exemples :

Reporter une option d’achat couverte : Cette manœuvre peut être utile lorsque vous avez vendu une option d’achat sur des actions que vous possédez et dont le cours se rapproche de votre prix de levée, mais dont vous souhaitez éviter l’achat (l’assignation). Grâce à un report horizontal et vers le haut, qui augmente le prix de levée et éloigne la date d’échéance, vous donnez plus de marge de manœuvre à l’option d’achat tout en percevant une prime plus importante.

Reporter une position vendeur sur option de vente : Cette manœuvre peut être utile lorsque vous avez vendu une option de vente et que le cours de l’action baisse vers votre prix de levée, mais que vous souhaitez éviter l’assignation. Si vous espérez que le cours de l’action va remonter, vous pouvez procéder à un report horizontal et vers le bas, qui diminue le prix de levée et éloigne la date d’échéance.

Reporter une position acheteur sur option (d’achat ou de vente) : Si vous détenez une position acheteur sur une option qui est rentable, mais dont vous croyez qu’elle pourrait poursuivre sa tendance, vous pouvez procéder à un report vers une date d’échéance plus éloignée.

Ajuster un écart : Un report peut vous aider à gérer une stratégie comportant plusieurs pattes. Par exemple, si vous avez un écart vertical dont l’une des pattes met votre sang-froid à rude épreuve, vous pouvez la reporter en faveur d’une option dont le prix de levée ou la date d’échéance sont différents. Ce faisant, vous pouvez gérer vos risques, immobiliser une partie de vos profits ou donner plus de temps à la stratégie pour devenir rentable sans avoir à clôturer l’ensemble de la position. En d’autres termes, vous rajustez votre stratégie selon l’évolution de l’actif sous-jacent.

Voilà les raisons pour lesquelles les adeptes des options procèdent à un report. Maintenant, comment faites-vous pour décider s’il est temps ou non de reporter une option?

Facteurs à considérer avant de reporter une option

Avant de passer à l’action, posez-vous quelques questions clés.