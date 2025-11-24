En quoi consistent les stellages et stellages élargis?

Le stellage (ou position double) et le stellage élargi (ou position combinée) sont deux types de stratégies de négociation d’options. Elles permettent de parier sur l’ampleur du mouvement d’une action plutôt que sur sa direction (à la hausse ou à la baisse).

Pour comprendre les stellages et stellages élargis, vous devez d’abord vous familiariser avec la négociation d’options, si ce n’est pas déjà fait. Voici les grandes lignes.

Une option est un contrat. Lorsque vous achetez une option, vous obtenez le droit (mais non l’obligation) d’acheter ou de vendre une action donnée à un prix donné et à une date donnée. Lorsque vous vendez une option, vous acceptez l’ obligation d’acheter ou de vendre l’action à un prix donné si l’acheteur décide d’exercer son option.

Il existe deux grands types d’options : les options d’achat et les options de vente.

Lorsque vous achetez une option d’achat, vous obtenez le droit d’acheter une action à un certain prix (appelé prix de levée ou prix d’exercice) au plus tard à la date d’échéance. La personne qui vous vend l’option d’achat s’engage à vendre les actions à ce prix si vous décidez d’exercer votre option.

Lorsque vous achetez une option de vente, vous obtenez le droit de vendre une action au prix de levée au plus tard à la date d’échéance. La personne qui vous vend l’option de vente s’engage à acheter les actions à ce prix si vous décidez d’exercer votre option.

Qu’est-ce qu’un stellage?

Un stellage est une opération qui consiste à prendre deux positions opposées, c’est-à-dire à acheter ou à vendre un nombre égal d’options d’achat et d’options de vente, au même prix de levée et à la même date d’échéance. D’un côté, il y a la position acheteur sur stellage, et de l’autre, la position vendeur sur stellage.

Position acheteur sur stellage

Une position acheteur sur stellage consiste à acheter un nombre égal d’options d’achat et de vente au même prix de levée et à la même date d’échéance – habituellement dans le but de vendre l’option qui prend de la valeur et de laisser l’autre option expirer. En règle générale, le prix de levée est égal ou presque au cours actuel de l’action.

Pourquoi adopter cette stratégie? Pour parier sur le fait que le cours de l’action va subir un fort mouvement sans connaître la direction qu’il prendra. Si le cours de l’action augmente, l’option d’achat prend de la valeur. Si le cours de l’action baisse, l’option de vente prend de la valeur.

Comme le prix de levée est identique au cours actuel de l’action (de sorte que l’option est « à parité »), il suffit d’une petite variation pour que l’un des deux côtés de la stratégie soit rentable. C’est pourquoi les stellages comportent des coûts initiaux plus élevés que les stellages élargis. Si le cours de l’action augmente ou diminue de manière spectaculaire, le potentiel de hausse peut être illimité. Mais si le prix bouge à peine, vous risquez de perdre une somme relativement faible : le coût initial que vous avez payé (ce qu’on appelle la « prime »).

Position vendeur sur stellage

Une position vendeur sur stellage consiste à acheter un nombre égal d’options d’achat et de vente au même prix de levée et à la même date d’échéance – habituellement dans le but de conserver les primes que vous recevez sur-le-champ. En règle générale, le prix de levée est égal ou presque au cours actuel de l’action.

Pourquoi vendriez-vous les deux options? Pour parier sur le fait que le cours de l’action restera proche du prix de levée, de sorte que les parties acheteuses n’auront aucun intérêt à exercer l’une ou l’autre des options. Si le cours de l’action reste à peu près le même, les deux options expirent sans valeur, et vous conservez le profit que vous avez fait grâce aux primes.

Comme vous vendez les deux options au même prix de levée, votre profit potentiel s’arrête au total des primes que vous avez reçues. En revanche, si le cours de l’action évolue fortement dans une direction ou dans l’autre, vos pertes peuvent augmenter rapidement. Si le cours de l’action bondit en flèche, les pertes que vous pourriez essuyer sur l’option d’achat sont pratiquement illimitées.

Qu’est-ce qu’un stellage élargi?

Un stellage élargi est une opération qui consiste à prendre deux positions opposées, c’est-à-dire à acheter ou à vendre un nombre égal d’options d’achat et d’options de vente, à la même date d’échéance, mais à des prix de levée différents . D’un côté, il y a la position acheteur sur stellage élargi, et de l’autre, la position vendeur sur stellage élargi.

Position acheteur sur stellage élargi

Une position acheteur sur stellage élargi consiste à acheter un nombre égal d’options d’achat et de vente ayant la même date d’échéance, mais des prix de levée différents : l’une sera légèrement au-dessus du cours actuel de l’action et l’autre, légèrement en dessous (« hors jeu »).

Comme c’est le cas pour un stellage, cette stratégie consiste à parier que le cours de l’action est sur le point de connaître un mouvement important, et ce, dans le but de vendre l’option qui prend de la valeur et de laisser l’autre expirer. Le principal avantage d’un stellage élargi est son coût de départ moins élevé, du fait que l’une des options est hors jeu et n’a aucune valeur intrinsèque. En revanche, le cours de l’action doit connaître un mouvement plus important avant que l’une des options ne devienne rentable, étant donné que leurs prix de levée sont, selon le cas, supérieurs ou inférieurs au cours actuel de l’action.

Position vendeur sur stellage élargi

Une position vendeur sur stellage élargi consiste à vendre une option d’achat et une option de vente ayant la même date d’échéance, mais des prix de levée différents : l’une sera légèrement au-dessus du cours actuel de l’action et l’autre, légèrement en dessous (ce qui les rend « hors jeu »). Le but de cette stratégie est de percevoir des primes à la vente des options, en espérant que le cours de l’action reste entre les deux prix de levée jusqu’à l’échéance.

Pourquoi vendriez-vous les deux options? Pour parier que l’action restera relativement stable, sans augmenter ou reculer suffisamment pour justifier l’exercice d’une des options. Si le cours de l’action évolue dans cette fourchette, les deux options expirent sans valeur, et vous conservez le profit que vous avez fait grâce aux primes.

Comme les prix de levée sont au-dessus et en dessous du cours actuel de l’action, votre profit potentiel est limité aux primes que vous avez reçues. En revanche, si le cours de l’action dépasse nettement l’un ou l’autre des prix de levée, vos pertes pourraient augmenter rapidement et fortement. C’est particulièrement vrai du côté de l’option d’achat, lorsque le cours de l’action bondit en flèche.

Comparaison entre le stellage et le stellage élargi

Stellage Stellage élargi Prix de levée L’option d’achat et l’option de vente ont le même prix de levée (généralement le cours actuel de l’action). L’option d’achat et l’option de vente ont des prix de levée différents (l’un au-dessus et l’autre en dessous du cours actuel de l’action). Date d’échéance Identique pour les deux options Identique pour les deux options Prime initiale Plus élevée Moins élevée Potentiel de profit Position acheteur : potentiel élevé si le cours de l’action connaît un fort mouvement. Les petits mouvements génèrent facilement des profits. Position vendeur : potentiel faible si le cours de l’action connaît un fort mouvement. Les petits mouvements génèrent difficilement des profits. Position acheteur : potentiel élevé si le cours de l’action connaît un fort mouvement. Les petits mouvements sont peu susceptibles de générer des profits. Position vendeur : potentiel faible si le cours de l’action connaît un fort mouvement. Les petits mouvements sont plus susceptibles de générer des profits. Risque Position acheteur : si le cours de l’action n’évolue pas suffisamment, vous perdez la prime que vous avez payée, et les deux options expirent sans valeur. Position vendeur : si le cours de l’action connaît un fort mouvement, vous avez l’obligation d’acheter ou de vendre l’action sous-jacente au prix de levée, quel que soit le cours actuel. Position acheteur : si le cours de l’action n’évolue pas suffisamment, vous perdez la prime que vous avez payée, et les deux options expirent sans valeur. Position vendeur : si le cours de l’action connaît un fort mouvement, vous avez l’obligation d’acheter ou de vendre l’action sous-jacente au prix de levée, quel que soit le cours actuel.

Pour acheter une option d’achat ou une option de vente, vous devez choisir une action, ainsi que les paramètres de l’option :

le prix de levée;

la date d’échéance;

le nombre de contrats (la quantité d’options que vous pouvez acheter ou vendre, chaque contrat représentant un nombre normalisé d’actions).

Comment mettre en place une position acheteur sur stellage

Choisissez l’action qui, selon vous, est sur le point de connaître un fort mouvement de prix.

Choisissez une date d’échéance.

Achetez un nombre égal d’options d’achat et de vente au même prix de levée (qui, comme nous l’avons mentionné plus tôt, est presque toujours identique au cours actuel de l’action).

Si le cours de l’action a augmenté à l’échéance

L’option d’achat prend de la valeur, car elle vous permet d’acheter l’action à un prix de levée inférieur au cours de l’action.

L’option de vente perd de la valeur, car il serait moins avantageux de vendre l’action au prix de levée qu’au cours actuel, qui est plus élevé.

Résultat : si le cours de l’action augmente suffisamment, le profit réalisé sur l’option d’achat est supérieur au coût combiné de l’achat des deux options (la prime totale), et vous faites un profit.

Si le cours de l’action a diminué à l’échéance

L’option de vente prend de la valeur, car elle vous permet de vendre l’action au prix de levée, qui est désormais supérieur au cours de l’action.

L’option d’achat perd de la valeur, car elle vous obligerait à acheter l’action à un prix de levée devenu supérieur au cours sur le marché. (Personne ne voudrait payer plus cher pour la même action.)

Résultat : si le cours de l’action baisse suffisamment, le gain réalisé sur l’option de vente est supérieur à ce que vous avez payé pour les deux options, et vous faites un profit.

Si le cours de l’action reste à peu près le même à l’échéance Aucune des deux options ne prend beaucoup de valeur, parce que le prix de levée et le cours de l’action sont pratiquement les mêmes.

Les deux options expirent donc sans valeur.

Résultat : vous perdez la prime que vous avez payée pour les deux options.

Comment mettre en place une position vendeur sur stellage

Vous pouvez également mettre en place une position vendeur sur stellage. Pour ce faire, vous vendez à la fois une option d’achat et une option de vente assorties du même prix de levée (généralement proche du cours actuel de l’action) et de la même date d’échéance.

Cette stratégie est à l’opposé d’une position acheteur sur stellage. Au lieu de payer une prime, vous percevez une prime sur-le-champ, et vous pariez que le cours de l’action restera près du prix de levée jusqu’à l’échéance.

Si le cours de l’action fluctue peu, les deux options expirent sans valeur, et vous conservez le profit que vous avez fait grâce à la prime.

En revanche, si le cours de l’action évolue fortement dans une direction ou dans l’autre, vos pertes pourraient augmenter rapidement. C’est particulièrement vrai du côté de l’option d’achat, lorsque le cours de l’action bondit en flèche. Votre profit potentiel est limité aux primes que vous avez reçues, alors que vos pertes potentielles sont théoriquement illimitées.

Comment mettre en place une position acheteur sur stellage élargi

Choisissez l’action qui, selon vous, est sur le point de connaître un fort mouvement de prix.

Choisissez une date d’échéance.

Achetez des options d’achat à un prix de levée supérieur au cours actuel de l’action.

Achetez le même nombre d’options de vente à un prix de levée inférieur au cours actuel de l’action.

Si le cours de l’action a augmenté à l’échéance

L’option d’achat prend de la valeur, car elle vous permet d’acheter l’action à un prix de levée inférieur au cours de l’action.

L’option de vente perd de la valeur, car elle vous obligerait à vendre l’action à un prix de levée inférieur au cours sur le marché.

Résultat : si le cours de l’action dépasse suffisamment le prix de levée de l’option d’achat, le gain réalisé sur cette dernière est supérieur à ce que vous avez payé pour les deux options, et vous faites un profit.

Si le cours de l’action a diminué à l’échéance

L’option de vente prend de la valeur, car elle vous permet de vendre l’action à un prix de levée supérieur au cours de l’action.

L’option d’achat perd de la valeur, car elle vous obligerait à acheter l’action à un prix de levée devenu supérieur au cours sur le marché. (Personne ne voudrait payer plus cher pour la même action.)

Résultat : si le cours de l’action recule suffisamment par rapport au prix de levée de l’option de vente, le gain réalisé sur cette dernière est supérieur à ce que vous avez payé pour les deux options, et vous faites un profit.

Si le cours de l’action reste entre les prix de levée des deux options à l’échéance

Aucune des options ne prend beaucoup de valeur, car le cours de l’action n’atteint jamais le prix de levée plus élevé de l’option d’achat ni le prix de levée moins élevé de l’option de vente.

Les deux options expirent donc sans valeur.

Résultat : vous perdez le coût initial des deux options.

Comment mettre en place une position vendeur sur stellage élargi

Une position vendeur sur stellage élargi fonctionne à l’inverse d’une position acheteur sur stellage élargi. Pour la mettre en place, vous vendez à la fois une option d’achat et une option de vente assorties de la même date d’échéance, mais de prix de levée différents (l’un supérieur, l’autre inférieur au cours actuel de l’action), et vous percevez des primes sur-le-champ.

Cette stratégie consiste à parier que l’action évoluera entre ces deux prix de levée.

Si c’est le cas, les deux options expirent sans valeur, et vous conservez le profit que vous avez fait grâce aux primes.

Si l’action dépasse l’un ou l’autre des prix de levée, vous commencez à perdre de l’argent. Les pertes peuvent être substantielles en cas de mouvement important, tout particulièrement si le cours de l’action dépasse fortement le prix de levée de l’option d’achat.

Quand utiliser les stellages ou stellages élargis

Les stellages ou stellages élargis servent à spéculer sur la volatilité d’une action, c’est-à-dire sur l’amplitude du mouvement de son cours, plutôt que sur sa direction.

Ces stratégies peuvent fonctionner de deux manières. Si vous anticipez un fort mouvement de prix, vous pouvez acheter un stellage ou un stellage élargi. Si ce mouvement se concrétise, vous pourriez tirer un profit. Si vous croyez que le cours de l’action sera relativement stable, vous pouvez vendre un stellage ou un stellage élargi et réaliser un profit si votre prédiction se réalise.

Qu’est-ce qui peut porter à croire qu’une action connaîtra un mouvement de prix important? Tout d’abord, il y a les événements majeurs et attendus qui ont des retombées sur une action précise ou sur l’ensemble du marché. Certains événements concernent une société en particulier, par exemple le lancement d’un produit phare, la publication de résultats ou une acquisition. Dans d’autres cas, c’est une décision du gouvernement ou l’évolution des relations internationales qui touche un secteur en particulier.

Les stellages et stellages élargis permettent de tirer le meilleur parti de la volatilité. Par conséquent, ces stratégies ne conviennent pas aux novices, mais plutôt aux personnes qui cumulent beaucoup d’expérience en matière de négociation. Elles seront à même de repérer les périodes de vive incertitude, de mettre en place des options, d’assumer les coûts initiaux et de supporter le risque de perdre leur investissement.

Quand utiliser un stellage

Une position acheteur sur stellage est un bon choix lorsque vous anticipez un mouvement important, mais que vous ne voulez pas vous prononcer sur son ampleur. Cette stratégie vous permet de faire un profit dès que le cours de l’action connaît un mouvement, même modeste, dans une direction ou dans l’autre. L’inconvénient du stellage, c’est son coût initial, qui est le plus élevé parmi les stratégies abordées ici.

Une position vendeur sur stellage est un bon choix lorsque vous croyez que le cours de l’action restera proche de son niveau actuel et que vous n’anticipez aucun mouvement important, quelle que soit sa direction. Cette stratégie vous permet de profiter de la stabilité d’une action plutôt que de sa volatilité. D’une part, elle vous permet de percevoir des primes sur-le-champ. D’autre part, elle vous expose à un risque beaucoup plus élevé, car vos pertes peuvent augmenter rapidement en cas de hausse ou de baisse rapide du cours de l’action.

Quand utiliser un stellage élargi

Une position acheteur sur stellage élargi est un bon choix lorsque vous anticipez un mouvement important et que pour réduire votre coût initial, vous acceptez de ne pas réaliser de profit tant que le mouvement de prix n’est pas important. Cette stratégie constitue un moyen abordable de parier sur le mouvement du cours de l’action, quelle que soit sa direction.

Une position vendeur sur stellage élargi est un bon choix lorsque vous croyez que le cours de l’action évoluera dans une certaine fourchette et que vous n’anticipez aucun mouvement important, quelle que soit sa direction. En contrepartie d’un risque plus élevé, cette stratégie vous permet de percevoir des primes sur-le-champ et de réaliser un profit si le cours de l’action reste entre les deux prix de levée jusqu’à l’échéance.

Comment gérer les risques liés aux stellages et aux stellages élargis

Qu’ils soient en position acheteur ou vendeur, les stellages et stellages élargis comportent des risques. Dans le cas d’une position acheteur, votre risque est limité aux primes que vous avez payées pour les deux options, mais si le cours de l’action ne bouge pas assez, il est tout à fait possible que vous perdiez la totalité du montant.

Dans le cas d’une position vendeur, le risque fonctionne à l’inverse : vous percevez des primes sur-le-champ, mais si le cours de l’action dépasse fortement vos prix de levée, vos pertes potentielles peuvent augmenter rapidement (et dans le cas de l’option d’achat, elles sont théoriquement illimitées).

Heureusement, il existe des moyens simples de gérer ce risque :