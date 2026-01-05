Valoriser une action : les méthodes essentielles

Pour bien choisir dans quelles actions investir, il faut s’appuyer sur un peu plus qu’un bon pressentiment. Si vous souhaitez investir sérieusement en bourse, vous devez savoir comment évaluer une action. Les méthodes de valorisation aident à prendre des décisions d’investissement fondées sur des analyses concrètes plutôt que sur l’intuition, ce qui permet d’éviter les titres potentiellement mal évalués et augmente vos chances d’obtenir de bons rendements à long terme.

Il existe trois grandes méthodes de valorisation d’actions : les multiples de valorisation, l’analyse de sociétés comparables et le modèle d’actualisation du dividende.

Les multiples de valorisation

Les multiples de valorisation permettent de comparer le prix d’une action à un indicateur financier précis, comme les revenus ou les ventes de l’entreprise. Ils montrent ce que les personnes qui investissent sont prêtes à payer pour chaque dollar de revenus, de profits ou d’actifs nets (c’est-à-dire la valeur comptable ou valeur nette sur papier).

L’approche offre une manière rapide d’évaluer si une action est chère ou abordable en comparaison à d’autres entreprises du même secteur. Elle se base sur la théorie voulant que les actions similaires se vendent à prix similaire.

En pratique, les multiples de valorisation sont des ratios financiers. Les multiples boursiers sont les plus courants, et comprennent entre autres les ratios suivants :

Ratio cours/ventes (C/V) : compare le prix de l’action d’une société à ses ventes.

Ratio cours/bénéfice (C/B) : compare le prix de l’action d’une société à son bénéfice par action.

Ratio cours-bénéfice/croissance (PEG) : divise le ratio C/B par le taux de croissance des bénéfices de l’entreprise pour une période donnée.

Ratio cours/valeur comptable : compare le prix de l’action d’une société à la valeur de ses actifs nets sur papier.

On retrouve aussi les multiples de valeur d’entreprise (VE), qui tiennent compte de la valeur totale de l’entreprise, et non seulement du prix de son action. Voici les plus courants :

VE/BAIIDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) : compare la valeur totale de l’entreprise au bénéfice tiré de ses activités principales.

VE/ventes : compare la valeur totale de l’entreprise au montant des ventes qu’elle réalise.

Avantages des multiples de valorisation

Assez faciles à calculer grâce à la simplicité des ratios et l’accessibilité des chiffres utilisés.

Bon point de départ pour repérer les actions qui méritent une analyse plus approfondie.

Reflètent le climat du marché puisqu’ils se basent sur les prix des actions en temps réel plutôt que sur des prévisions à long terme.

Utiles pour comparer rapidement une entreprise à d’autres du même secteur.

Limites des multiples de valorisation

Ne tiennent pas compte de certains facteurs propres à l’entreprise, comme la solidité de ses avantages concurrentiels, la réputation de sa direction, l’originalité de son modèle d’affaires ou son potentiel de croissance.

Ne reflètent pas non plus l’effet d’éléments qui influencent le climat du marché, comme la réglementation et les tendances de consommation.

Ne donnent pas un portrait complet de la valeur intrinsèque de l’entreprise, puisqu’ils se limitent à ce que le marché est prêt à payer à un moment donné.

Pas très utiles en période de bulle ou de krach, lorsque les prix des actions s’éloignent davantage de la performance réelle des entreprises.

L’analyse de sociétés comparables

L’analyse de sociétés comparables, parfois appelée méthode des comparables, consiste à évaluer la valeur d’une entreprise en comparant certains de ses indicateurs à ceux d’entreprises de taille similaire et du même secteur. En observant les multiples de valorisation auxquels se négocient ces entreprises comparables, on peut estimer le prix auquel l’action serait raisonnablement valorisée.

Comme les multiples de valorisation, la méthode des comparables repose sur des ratios, mais elle pousse l’évaluation un peu plus loin. Voici comment ça fonctionne :

Sélectionnez cinq à dix sociétés réellement comparables, soit des entreprises de la même taille, œuvrant dans le même secteur, situées dans la même région et offrant des produits ou services semblables.

Calculez les principaux ratios pour chacune de ces sociétés comparables. Ces ratios incluent généralement les multiples de valorisation les plus courants.

Trouvez la médiane pour chaque ratio. Ces valeurs médianes servent de point de référence pour le groupe de comparaison.

Comparez les ratios de l’entreprise ciblée à ces points de référence pour voir où elle se situe par rapport à ses pairs et pour déterminer si son action semble alignée avec le marché, ou plutôt surévaluée ou sous-évaluée.

Avantages de l’analyse de sociétés comparables

Tient compte de facteurs propres au secteur, puisque les comparaisons s’appuient sur un groupe d’entreprises réellement comparables.

Approche relativement objective, puisqu’elle repose sur des ratios standardisés.

Va au-delà des indicateurs internes de l’entreprise.

Permet une évaluation plus approfondie et structurée que la seule utilisation des multiples de valorisation.

Limites de l’analyse de sociétés comparables

Inefficace si les entreprises ne sont pas vraiment comparables, et il peut être difficile d’en trouver un nombre suffisant qui le soient réellement.

Peu adaptée aux entreprises dont le modèle d’affaires est unique.

Demande du temps, puisqu’il faut recueillir les données de plusieurs entreprises pour faire tous les calculs.

Exposée aux mêmes biais que les multiples de valorisation en période de bulle ou de krach, lorsque tout un secteur peut être surévalué ou sous-évalué.

Modèle d’actualisation du dividende

Le modèle d’actualisation du dividende permet d’estimer la valeur d’une action à partir de l’ensemble des dividendes qu’elle versera dans l’avenir (c’est-à-dire ce que les actionnaires recevraient en conservant l’action indéfiniment). Le modèle repose sur l’hypothèse que les dividendes croîtront à un rythme prévisible au fil du temps, ce qui permet d’en estimer la valeur actuelle.

Pour utiliser le modèle, on commence par choisir un taux d’actualisation, qui correspond au rendement annuel attendu pour l’action. On applique ensuite une formule simple : le dividende attendu pour l’an prochain divisé par le taux d’actualisation, moins le taux de croissance prévu des dividendes.

Voici un exemple :

Une entreprise de fabrication a versé un dividende de 2,40 $ cette année.

On prévoit que les dividendes croîtront de 3 % par année.

Les personnes investissant dans le titre s’attendent à un rendement de 8 % (c’est le taux d’actualisation).

Le dividende prévu pour l’an prochain est de 2,47 $ (2,40 $ multiplié par le taux de croissance prévu de 3 %).

En appliquant la formule du modèle (dividende prévu pour l’an prochain de 2,47 $ divisé par le taux d’actualisation de 8 %, moins le taux de croissance de 3 %, on obtient une valeur actualisée d’environ 49 $.

Qu’est-ce que ça veut dire? Une action est considérée comme raisonnablement évaluée si son prix de marché tourne autour de ce montant, surévaluée si le prix est plus élevé, et sous-évaluée s’il est plus bas.

Avantages du modèle d’actualisation du dividende

Moins sensible aux fluctuations du marché, puisque la valorisation repose sur les dividendes plutôt que sur les variations de prix à court terme.

Basé sur les rendements réels en argent pour les actionnaires, ce qui rend la valorisation plus concrète.

Bien adapté pour évaluer des placements axés sur le revenu, particulièrement auprès d’entreprises stables et bien établies.

Aide à estimer la valeur intrinsèque d’une entreprise, car il met l’accent sur les perspectives à long terme des dividendes plutôt que sur des prévisions à court terme.

Limites du modèle d’actualisation du dividende

Fonctionne seulement pour les actions qui versent des dividendes; inutile pour les entreprises qui réinvestissent tous leurs bénéfices.

Suppose que les dividendes suivent une croissance stable, ce qui n’est pas toujours le cas : les entreprises doivent parfois ajuster leurs versements.

Ne tient pas compte de gains potentiels en capital, puisqu’il porte uniquement sur les dividendes et ne considère pas la possible appréciation du cours de l’action au fil du temps.

Quand utiliser chaque méthode de valorisation?

Toutes les méthodes de valorisation ne conviennent pas à toutes les situations. La bonne approche dépend surtout de celle que vous cherchez à évaluer. Le tableau ci-dessous peut vous guider vers la méthode la plus appropriée.

Type d’entreprise Meilleures méthodes de valorisation Pourquoi? Entreprises en croissance: Entreprises en forte expansion qui réinvestissent leurs bénéfices et présentent souvent des résultats faibles ou fluctuants. Multiples de valorisation (surtout ceux basés sur les revenus, comme le ratio cours/ventes ou VE/ventes) ; Analyse par sociétés comparables Comme ces entreprises affichent souvent des bénéfices faibles ou même négatifs, les multiples fondés sur les revenus (plutôt que sur les bénéfices ou les flux de trésorerie) et les comparaisons offrent une meilleure idée de leur valorisation sur le marché. Entreprises matures ou de valeur: Entreprises bien établies présentant des bénéfices stables et des flux de trésorerie prévisibles. Multiples de valorisation ; Analyse par sociétés comparables ; Modèle d’actualisation du dividende Comme leurs bénéfices sont plus stables, toutes les méthodes de valorisation peuvent s’appliquer. Si l’on souhaite estimer leur valeur intrinsèque, le modèle d’actualisation du dividende est particulièrement pertinent. Entreprises cycliques: Entreprises dont la performance varie selon le cycle économique. Multiples de valorisation (basés sur des résultats normalisés, c’est-à-dire des bénéfices moyens sur plusieurs années plutôt qu’une année exceptionnellement forte ou faible) ; Analyse par sociétés comparables Comme leurs résultats montent et descendent au rythme du cycle économique, l’utilisation de données normalisées et de comparaisons avec des sociétés réellement comparables permet d’obtenir une valorisation plus réaliste.

Combiner les approches grâce à la triangulation

Les méthodes de valorisation d’actions ne sont jamais parfaites. Il est tout à fait possible d’appliquer les trois et d’obtenir trois résultats très différents. C’est pourquoi on utilise souvent la triangulation, c’est-à-dire le fait d’examiner la valeur d’une entreprise sous plusieurs angles pour voir où les résultats de vos évaluations convergent (ou pas).

En comparant les résultats obtenus avec les multiples de valorisation, l’analyse par sociétés comparables et le modèle d’actualisation du dividende, on peut repérer des incohérences ou des signaux d’alarme potentiels. Des écarts très importants entre les résultats peuvent indiquer plusieurs choses :

Le marché a mal évalué le titre (ce qui peut représenter une occasion d’investissement).

Certains aspects de l’entreprise évoluent (et une méthode peut les mettre en évidence plus facilement qu’une autre).

Une analyse qualitative plus approfondie s’impose.

La méthode de valorisation n’était pas adaptée à l’entreprise en question.

Par exemple, supposons que vous ayez fait vos calculs pour une entreprise en utilisant les trois méthodes. Les multiples de valorisation et l’analyse de sociétés comparables vous donnent une fourchette entre 48 $ et 52 $ par action. Mais avec le modèle d’actualisation du dividende, votre estimation tombe plutôt à 35 $.

Un écart important entre les résultats issus des multiples de valorisation et de l’analyse de sociétés comparables, d’une part, et ceux du modèle d’actualisation du dividende, d’autre part, peut indiquer que :

Les dépenses de l’entreprise augmentent ou que ses bénéfices ralentissent.

Le modèle d’actualisation du dividende n’est peut-être pas adapté à cette entreprise, notamment si elle ne verse pas de dividendes stables depuis longtemps.

Le marché est plus optimiste quant au potentiel de croissance du titre que ne le laisse entendre le dividende actuel.

En faisant ressortir les écarts, la triangulation permet d’avoir une compréhension plus complète de l’entreprise et de prendre une décision de placement plus éclairée.

Les méthodes de valorisation d’actions sont des outils essentiels pour toute personne qui investit. Elles permettent d’ancrer vos décisions dans quelque chose de plus solide qu’une intuition et de détecter quand un titre pourrait être mal évalué. Mais il faut garder en tête qu’aucune méthode n’est infaillible : les marchés peuvent réagir de manière irrationnelle, certaines hypothèses peuvent être erronées et plusieurs éléments importants sur l’entreprise ou son environnement ne se reflètent pas dans les chiffres. Bien utiliser ces méthodes, c’est savoir choisir celle qui convient le mieux à la situation, rester réaliste quant à leurs limites, remettre vos conclusions en question et combiner différentes approches pour obtenir une vision plus complète.