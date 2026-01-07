Investir dans la croissance ou la valeur

On n’investit pas tous de la même façon, et on n’a pas tous la même définition d’une « bonne » action.

Les adeptes de la croissance s’intéressent aux entreprises en plein essor qui ont le potentiel de générer de bons rendements à long terme. Les adeptes de la valeur cherchent des sociétés plus discrètes, dont les données financières laissent croire qu’elles valent plus que ce que le marché leur accorde pour l’instant.

Faut-il choisir son camp? Non. Il est tout à fait possible d’adopter une approche hybride en fonction du type de portefeuille que vous souhaitez créer.

Mais avant tout, il faut connaître leurs caractéristiques distinctives. La plupart des entreprises présentent à la fois des caractéristiques de croissance et de valeur, à différentes étapes de leur cycle de vie. Quelle que soit l’étiquette, certains signaux de qualité restent de bons repères : des finances saines, un avantage concurrentiel clair et une équipe de direction compétente.

Les principes de l’investissement axé sur la croissance

L’idée, c’est de repérer des entreprises en pleine ascension (avant que tout le monde s’en rende compte). Elles peuvent voir leurs ventes exploser, innover avec de nouveaux produits, ou accélérer leur croissance plus vite que la concurrence.

Les actions de croissance présentent souvent plusieurs de ces caractéristiques :

Forte croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices. Souvent autour de 15 % par an ou plus – signe que l’entreprise prend de l’élan.

Part de marché en hausse et marché potentiel important. Soit elles gagnent de la clientèle sur la concurrence, soit elles évoluent dans un secteur qui offre encore beaucoup de marge de manœuvre.

Réinvestissement élevé . Les profits retournent dans l’entreprise plutôt que d’être versés aux actionnaires en dividendes généreux : la priorité, c’est la croissance.

Valorisation élevée. Les ratios clés (comme le ratio cours/bénéfice ou le ratio cours/ventes) sont souvent plus élevés, parce que les investisseur.euses acceptent de payer plus cher aujourd’hui pour miser sur le potentiel de demain.

Types d’entreprises généralement associées à la croissance

Les actions de croissance proviennent souvent d’entreprises qui entrent dans l’une des catégories suivantes :

Entreprises technologiques. Elles développent des outils, des plateformes ou des logiciels capables de prendre rapidement de l’ampleur et d’attirer un très grand nombre d’utilisateurs.

Entreprises perturbatrices. Elles bousculent un secteur établi en proposant des solutions plus abordables, plus efficaces ou plus pratiques.

Pionnières d’un marché émergent. Elles se positionnent tôt sur une tendance émergente ou une nouvelle catégorie. Cette avance leur laisse une large marge de croissance à mesure que le marché se développe.

Avantages de l’investissement axé sur la croissance

Un potentiel de croissance du patrimoine grâce à l’intérêt composé. En réinvestissant leurs bénéfices pour continuer de se développer, les entreprises de croissance peuvent faire croître les rendements des actionnaires et les accélérer au fil du temps.

Une protection utile contre l’inflation. Les entreprises qui ont un bon pouvoir de fixation des prix (autrement dit, qui peuvent augmenter leurs tarifs sans faire fuir leur clientèle) peuvent ajuster leurs prix à mesure que leurs coûts montent. De quoi protéger leurs profits et, par ricochet, votre placement.

Une exposition aux chefs de file de secteurs en expansion. Investir dans des entreprises de croissance vous donne accès à des acteurs clés de secteurs nouveaux, en développement ou en plein essor.

Risques et limites de l’investissement axé sur la croissance

Très sensibles aux variations des taux d’intérêt. Le prix des actions de croissance repose en grande partie sur de fortes attentes quant à leur croissance future. Quand les taux montent (ce qui réduit la valeur actuelle des bénéfices futurs), leur valorisation peut reculer rapidement.

Risque d’exécution et de concurrence élevé. Malgré leur fort potentiel, les entreprises de croissance peuvent aussi être vulnérables. Le moindre faux pas ou l’arrivée d’un concurrent peut faire dérailler leur trajectoire.

Volatilité accrue en période de repli boursier. Quand les marchés se crispent, les investisseur.euses ont souvent tendance à délaisser les titres de croissance (perçus comme plus risqués que des entreprises plus établies), ce qui peut accentuer les mouvements de cours de l’action.

Un ralentissement de la croissance peut peser lourd. Comme ces entreprises sont valorisées pour leur rythme de croissance attendu, un simple essoufflement peut suffire à faire baisser le prix.

Les principes de l’investissement axé sur la valeur

Une approche axée sur la valeur consiste à repérer des entreprises dont l’action semble se négocier sous sa valeur intrinsèque. L’objectif est de sélectionner des entreprises solides que le marché néglige ou évalue trop prudemment. C’est souvent le cas lorsqu’elles font peu parler d’elles, que certains actifs sont mal appréciés, qu’un flou stratégique s’installe (à la suite d’un changement de direction ou d’un faux pas récent), ou encore quand le secteur est boudé par le marché.

En général, l’investissement axé sur la valeur s’appuie sur une marge de sécurité : l’idée est d’acheter avec un rabais suffisant pour limiter les dégâts si le scénario attendu ne se matérialise pas. Il repose aussi sur un principe de retour vers la moyenne : le prix d’une action finit souvent par se rapprocher d’un niveau plus raisonnable, puisque les marchés ont parfois tendance à réagir un peu trop vivement aux nouvelles et aux événements.

Les actions de valeur présentent souvent plusieurs des caractéristiques suivantes :

Faibles ratios cours/valeur comptable (C/VC). Peut signaler qu’une entreprise se négocie sous la valeur de ses actifs, et donc qu’elle est peut-être sous-évaluée.

Ratios C/B sous les niveaux historiques. Un ratio C/B qui paraît bas par rapport aux moyennes à long terme de l’entreprise peut indiquer que le marché est excessivement pessimiste.

Faibles ratios C/B, C/V et C/VC. Des multiples de valorisation plus faibles indiquent souvent que les investisseur.euses anticipent une croissance plus lente ou des difficultés à court terme.

Rendements en dividendes supérieurs à ceux du marché. Un historique de versements de dividendes supérieurs à la moyenne renvoie généralement à une entreprise plus mûre et stable, qui génère des flux de trésorerie réguliers.

Entreprises typiques associées aux actions de valeur

En général, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes s’appliquent aux entreprises dites de valeur :

Une entreprise mature et bien établie. Elle existe depuis longtemps et affiche des résultats constants et un bilan éprouvé.

Une entreprise cyclique. Son rendement monte et descend au gré du cycle économique.

Un secteur aux prises avec des difficultés temporaires. L’industrie dont elle fait partie connaît un repli temporaire, par exemple à cause de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de changements réglementaires ou d’incertitude politique.

Avantages de l’investissement axé sur la valeur

Valorisations plus faibles = baisse potentielle limitée. Comme vous achetez des actions déjà relativement peu couteuses, elles ont généralement moins de marge pour reculer si les marchés traversent une période difficile.

Des revenus grâce aux dividendes. De nombreuses actions de valeur versent des dividendes réguliers, ce qui vous permet de toucher un revenu stable pendant que vous attendez que le cours de l’action remonte (idéalement).

Des occasions d’aller à contre-courant. L’investissement axé sur la valeur consiste souvent à acheter là où le marché est pessimiste. Quand le sentiment se retourne, ça peut jouer en votre faveur.

Risques et limites de l’investissement axé sur la valeur

Risque de « pièges de valeur ». Certaines actions sont bon marché pour une raison. Les voir comme une occasion sous-estimée peut entraîner des pertes importantes et définitives si l’entreprise ne se remet jamais complètement.

Accumulation plus lente du patrimoine. Les entreprises axées sur la valeur croissent généralement à un rythme plus modeste que les entreprises de croissance. Le cours de leurs actions (et leur poids dans votre portefeuille) peut donc augmenter plus lentement.

Un redressement qui prend du temps. Les actions de valeur surperforment souvent pendant certains cycles de marché, ce qui peut rendre difficile de prévoir quand elles rebondiront.

Vulnérabilité aux perturbations. De nombreuses entreprises de valeur sont des entreprises traditionnelles, exposées à la pression concurrentielle de nouvelles entreprises dont le modèle repose davantage sur les technologies.

Pourquoi la qualité compte autant pour les actions de croissance que pour les actions de valeur

Un facteur dépasse toujours le débat entre croissance et valeur : la qualité. Peu importe l’approche que vous privilégiez, il faut garder les fondamentaux de l’entreprise au centre de l’analyse pour prendre des décisions de placement judicieuses.

Indicateurs clés pour évaluer la qualité d’une action

Pour évaluer avec précision la qualité d’une action, ous pouvez vous appuyer sur quelques indicateurs clés, notamment :

Mesures de rentabilité. Elles peuvent inclure un rendement des capitaux propres (RCP) de 15 % ou plus (un indicateur de l’efficacité avec laquelle une entreprise transforme le capital des actionnaires en profits) et un rendement de l’actif (RDA) stable (qui reflète dans quelle mesure elle utilise efficacement l’ensemble de ses actifs, y compris ceux financés par l’endettement). Une rentabilité élevée et constante est généralement un signe de qualité.

Santé financière. Elle peut se mesurer par un faible ratio d’endettement (dette/capitaux propres), une couverture des intérêts supérieure à trois fois (l’entreprise génère alors largement de quoi payer les intérêts sur ses dettes) et une génération constante de flux de trésorerie disponibles (les liquidités qui restent après avoir payé les dépenses courantes et effectué les investissements nécessaires). Ces indicateurs témoignent de la capacité d’une entreprise à traverser des périodes difficiles sans recourir à un endettement excessif.

Positionnement concurrentiel. Les entreprises de qualité disposent généralement d’avantages qui tiennent la concurrence à distance et protègent leurs profits : une part de marché en hausse ou stable, une marque bien établie, ou des coûts de changement de fournisseur qui rendent le passage à une autre entreprise peu attrayant pour la clientèle.

Efficacité de la direction. Une direction solide est au cœur d’une entreprise de qualité. Pour l’évaluer, vous pouvez examiner son historique d’allocation du capital (la façon dont elle investit dans la croissance, rachète des actions ou verse des dividendes), la part du capital détenue par les dirigeants – un signe que leurs intérêts sont alignés avec ceux des actionnaires – ainsi que la transparence et la cohérence de leurs communications avec les actionnaires.

Il existe aussi des indicateurs de qualité propres aux actions de croissance et aux actions de valeur.

Les indicateurs de qualité propres aux actions de croissance comprennent notamment :

Des revenus prévisibles malgré une forte croissance. Même en phase d’expansion rapide, les entreprises de qualité affichent des ventes régulières et fiables, pas seulement des pointes ponctuelles.

Une utilisation efficiente du capital pour financer la croissance. Elles affectent leurs capitaux avec discipline, en investissant dans de nouveaux produits, marchés ou activités afin de soutenir une croissance durable à long terme.

Les indicateurs de qualité propres aux actions de valeur comprennent notamment :

Des difficultés surmontables. Si les problèmes sont temporaires – et ne signalent pas que le modèle d’affaires est en train de s’effondrer durablement – l’action peut encore relever de la valeur de qualité.

Des actifs ou des bénéfices que le marché ne reconnaît pas pleinement. Certaines entreprises détiennent des actifs de valeur ou présentent un potentiel de bénéfices que le marché sous-estime. Pour qui sait être patient, cela peut représenter une occasion.

Un potentiel de redressement soutenu par des finances saines. Les entreprises de valeur de qualité affichent souvent un endettement maîtrisé, des réserves de liquidités suffisantes et une stabilité financière globale qui leur permet de traverser des périodes difficiles et de se redresser.

Comprendre la qualité aide à repérer des entreprises solides, en croissance comme en valeur. Mais la qualité ne suffit pas pour savoir si une action est bien évaluée. C’est là qu’entre en jeu la stratégie de croissance à un prix raisonnable, ou GARP.

Stratégie GARP

La stratégie GARP consiste à rechercher des entreprises aux perspectives de croissance réelles dont les actions se négocient à un prix modéré. Autrement dit, elle se situe entre la valeur et la croissance : l’idée est d’obtenir une croissance intéressante, sans payer le gros prix.

Critères de sélection GARP

Pour appliquer une stratégie GARP, on s’appuie généralement sur des critères comme :

Des ratios cours/bénéfice (C/B) égaux ou inférieurs à la moyenne du marché. Même si une entreprise croît bien, vous ne voulez pas la payer trop cher. Un C/B modéré suggère que le prix demeure raisonnable.

Des ratios cours/bénéfice/croissance (PEG) inférieurs à 1,0 à 1,5. Le PEG compare le C/B d’une entreprise à son taux de croissance prévu, afin d’évaluer si le prix payé est cohérent avec sa croissance. Un PEG sous 1,0–1,5 peut indiquer une croissance solide à un prix raisonnable.

Une croissance des bénéfices d’environ 10 % à 25 % par année. Les investisseur.euses qui suivent l’approche GARP recherchent des entreprises dont la croissance est régulière, sans viser des niveaux exceptionnels (souvent plus difficiles à soutenir ou révélateurs d’une bulle).

Un bilan solide. L’objectif est une croissance appuyée par une stabilité financière éprouvée. Un endettement maîtrisé et des flux de trésorerie réguliers constituent de bons signaux.

Avantages de la stratégie GARP

Aide à éviter de payer trop cher. En misant sur des valorisations modérées, vous avez moins de chances de vous laisser emporter par l’enthousiasme autour d’actions de croissance potentiellement surévaluées.

Tend à mieux résister dans différents contextes de marché. Comme vous ne misez pas tout sur la croissance ou sur la valeur, votre portefeuille peut rester plus stable à travers les cycles.

Peut favoriser naturellement la diversification. L’approche GARP conduit souvent à investir dans des entreprises de secteurs variés.

Risques et limites de la stratégie GARP

Vous pourriez passer à côté des titres qui croissent le plus vite. En évitant les valorisations stratosphériques, vous risquez aussi de manquer certaines entreprises de croissance qui finissent par exploser.

Elle demande un suivi plus actif. Aucune stratégie ne se gère toute seule : avec l’approche GARP, il faut faire des bilans réguliers pour vérifier que les entreprises détenues offrent encore un bon équilibre entre croissance et prix raisonnable.

Le facteur temps joue toujours un rôle. Toute action peut gagner ou perdre en popularité, ou être influencée par des facteurs externes (réglementation, politiques commerciales, etc.), ce qui peut avoir une incidence sur le rendement d’une stratégie GARP.

Il n’existe pas une seule « bonne » façon d’investir. Tout dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et du degré d’implication que vous souhaitez. La croissance et la valeur ont chacune leur utilité, et beaucoup de gens finissent par combiner les deux pour trouver un équilibre entre potentiel de hausse et stabilité. L’essentiel reste de savoir évaluer la qualité – afin de bâtir un portefeuille qui a les meilleures chances de produire de bons résultats à long terme.