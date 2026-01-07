Comment analyser les conférences et les communiqués sur les résultats

Pour utiliser des méthodes d’évaluation comme l’analyse fondamentale et calculer des indicateurs comme les principaux ratios financiers, il vous faut des chiffres, des faits et des données. Des hypothèses ou estimations ne suffisent pas (même si vous investissez depuis de nombreuses années, et ce de façon toujours avisée); il faut de vraies données venant de l’entreprise.

La principale source de ces données? Les conférences et les communiqués trimestriels et annuels sur les résultats.

Ces documents d’entreprise contiennent les renseignements nécessaires pour effectuer des évaluations aussi précises que possible, afin que vous puissiez prendre des décisions d’investissement en toute confiance.

Il est facile d’accéder aux conférences et aux communiqués sur les résultats. Mais il faut s’exercer pour bien les comprendre et savoir comment en tirer des perspectives utiles.

Contenu et analyse des communiqués trimestriels et annuels

Si une entreprise est cotée en bourse canadienne, qu’elle soit elle-même canadienne ou étrangère, elle doit publier des communiqués trimestriels et annuels publics pour informer les investisseurs de sa situation. Aux États-Unis, les entreprises publient des renseignements très similaires appelés « rapports 10-Q » (trimestriels) et « rapports 10-K » (annuels).

Il n’y a pas de gabarit unique pour les communiqués, mais ils suivent généralement une structure plutôt normalisée, étant donné que les organismes de réglementation exigent des renseignements précis.

Communiqués trimestriels : Ils portent sur les trois derniers mois et comprennent des états financiers de base, ainsi qu’un rapport de gestion dans lequel la direction explique les résultats.

Communiqués annuels : Ils contiennent des renseignements plus détaillés et sont généralement accompagnés d’une notice annuellequi donne un aperçu des activités, des risques et de la stratégie de l’entreprise. Ils sont aussi audités par un tiers neutre, ce qui signifie qu’une autre personne valide les chiffres.

Ces documents sont la version écrite « officielle » des conférences sur les résultats (que nous aborderons un peu plus loin). Avant d’écouter la direction parler du trimestre, ces communiqués vous donnent les chiffres réels et un point de départ clair pour votre analyse.

La plupart des entreprises publient leurs communiqués sur leur site Web, dans une section réservée aux relations avec les investisseurs. Au Canada, il est possible de trouver les communiqués dans le SEDAR+ (Système électronique de données, d'analyse et de recherche), qui contient toutes les déclarations obligatoires des entreprises canadiennes. L’équivalent aux États-Unis s’appelle EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval).

Contenu des communiqués trimestriels et annuels

Les communiqués trimestriels et annuels contiennent plusieurs sections importantes qui expliquent les résultats de l’entreprise.

États financiers

Ils sont à la base des communiqués et comportent généralement trois parties :

État des résultats : bénéfices et pertes

Bilan : actifs et passifs (dettes)

État des flux de trésorerie : mouvements de liquidités

Pris ensemble, ces états peuvent indiquer si une entreprise est en croissance, rentable et financièrement stable.

Rapport de gestion

C’est dans ce rapport que la direction explique les résultats de l’entreprise. Il met les chiffres en contexte en précisant les facteurs de croissance, les difficultés vécues par l’entreprise et les changements depuis le dernier trimestre ou la dernière année.

Ventilation des segments

Certains communiqués comprennent une ventilation des résultats par segment, qui montre les résultats obtenus par différentes parties de l’entreprise. Cette information permet de connaître précisément les divisions, les produits ou les régions qui génèrent les meilleurs résultats pour l’entreprise.

Divulgations des risques

Les communiqués annuels (et parfois les communiqués trimestriels) comprennent une divulgation des risques, qui énonce les principaux risques de l’entreprise. Il peut s’agir de risques liés à la concurrence accrue, aux pressions causées par la réglementation ou à des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Dans les communiqués canadiens, ces divulgations se trouvent habituellement dans le rapport de gestion ou la notice annuelle. Aux États-Unis, les divulgations des risques sont mises en évidence dans les rapports annuels.

Notes de bas de page

Les communiqués contiennent des notes de bas de page qui fournissent le contexte nécessaire pour comprendre les chiffres, dont les méthodes comptables utilisées, les coûts ponctuels et les fluctuations exceptionnelles. Si un élément des états financiers vous paraît inhabituel, consultez les notes de bas de page pour trouver une explication.

Points importants

La lecture des communiqués trimestriels et annuels peut sembler ardue si vous n’y êtes pas habitué. Pas de panique! Concentrez-vous sur les points importants suivants :

Croissance des revenus et croissance des bénéfices. Même si le chiffre d’affaires est en hausse, une entreprise peut avoir de la difficulté à dégager des bénéfices (profits). Il faut donc regarder les deux chiffres.

Flux de trésorerie et bénéfice net. Le bénéfice net peut varier selon les règles de comptabilité, mais les flux de trésorerie correspondent aux sommes réellement récoltées par l’entreprise. Un flux de trésorerie solide est généralement un signe plus fiable de santé financière.

Variation de la marge brute et de la marge d’exploitation. La marge brute correspond aux revenus qui restent après la comptabilisation des coûts de production directs (comme les matières premières et la main-d’œuvre). La marge d’exploitation tient compte de tous les frais d’exploitation en général. Elle correspond aux revenus que l’entreprise conserve après les dépenses comme le marketing, les frais généraux, la recherche et le développement, les frais administratifs et les frais hors caisse (comme la dépréciation et l’amortissement). Les deux marges sont utiles, mais la marge d’exploitation est une meilleure indication de l’efficacité avec laquelle l’entreprise transforme ses ventes en bénéfices.

Solidité du bilan. Vérifiez les niveaux d’endettement et de liquidités de l’entreprise. Si elle a trop de dettes ou pas assez de liquidités, elle pourrait être vulnérable durant une période difficile. Un bilan solide donne une certaine marge de manœuvre de gestion.

Allocation du capital. Cette mesure montre les liquidités attribuées par l’entreprise aux rachats, aux dividendes et aux dépenses en immobilisations (investissements dans la croissance). Les saines entreprises investissent assez dans leur croissance pour rester concurrentielles et verser des dividendes aux actionnaires, sans mettre leur position financière en péril.

Perspectives de gestion. Portez attention aux parties du rapport de gestion dans lesquelles la direction parle de ses attentes, orientations ou prévisions concernant les résultats à venir. Il pourrait s’agir notamment de croissance, de coûts ou de grandes initiatives. Le ton semble-t-il prudent ou trop optimiste? Certains risques sont-ils mentionnés plus d’une fois ou semblent-ils urgents? Comparez les orientations dans les énoncés prévisionnels et les communiqués précédents pour savoir si les prévisions de l’entreprise sont réalistes et fiables.

Déroulement et contenu des conférences sur les résultats

Les conférences sur les résultats sont des conférences téléphoniques que les sociétés ouvertes tiennent régulièrement pour discuter de leurs derniers résultats financiers avec leurs investisseurs et actionnaires, les analystes et les médias. Elles suivent généralement la publication des communiqués trimestriels ou annuels de l’entreprise.

Un petit conseil : lisez le communiqué avant la conférence sur les résultats pour connaître les chiffres. Les communiqués vous donnent les faits, tandis que les conférences vous donnent leur contexte. S’il y a des incohérences entre le communiqué et les déclarations de la direction lors d’une conférence sur les résultats, ça peut être un signal d’alarme.

Participants à une conférence sur les résultats

Voici les personnes que vous entendrez parler lors d’une conférence sur les résultats :

Responsable de la direction. Cette personne donne le ton de la conférence et présente les résultats généraux, ainsi que la stratégie et la vision d’ensemble de l’entreprise.

Responsable de la direction financière. Cette personne passe en revue les renseignements financiers, dont les revenus, les marges, les coûts et la comptabilité.

Responsable des relations avec les investisseurs. Durant la plupart des conférences, il y a une personne responsable qui présente les conférenciers, assure le bon déroulement de la conférence et prend les questions.

Analystes en recherche sur les actions. Ce sont les analystes des banques d’investissement et des sociétés de recherche. Ils posent des questions durant la période de questions pour améliorer leurs propres modèles et orienter les recommandations faites à leurs clientèles.

Structure d’une conférence sur les résultats

Les conférences sur les résultats suivent généralement la même structure :

Remarques préparées

La conférence commence habituellement par des déclarations préparées par la direction de l'entreprise et la direction financière, qui porteront sur les points suivants :

Récapitulation du trimestre ou de l’année

Faits saillants et bons coups

Difficultés mises en contexte

Stratégie et vision à long terme

Surveillez comment la direction de l’entreprise s'exprime. Une déclaration trop répétée et des hésitations peuvent indiquer une incertitude ou une tentative de cacher quelque chose. L’utilisation abusive de mots à la mode et de termes vagues peut être un signe que le plan de l’entreprise n’est pas assez détaillé.

Aperçu financier

La direction financière abordera ensuite toutes les questions financières :

Évolution des revenus et des bénéfices

Marges (brute, d’exploitation, nette)

Flux de liquidités

Niveaux d’endettement et pertes

Éléments inhabituels, comme les gains ou les pertes liés à la vente d’une partie de l’entreprise ou à des règlements judiciaires

Perspectives de gestion actualisées (s’il y a lieu)

Surveillez comment la personne responsable de la direction financière présente les résultats. Met-elle trop l’accent sur les tendances positives et tente-t-elle de minimiser (ou d’éviter) les faiblesses? Voilà pourquoi une connaissance du communiqué trimestriel ou annuel vous sera utile. Si vous connaissez déjà les chiffres et comment ils se comparent aux précédents, vous saurez quel type de narratif l’entreprise essaie de mettre de l’avant durant la conférence.

Mises à jour stratégiques ou opérationnelles

Une fois la récapitulation terminée, la conférence se tourne vers les prévisions pour les investisseurs et les actionnaires. Cette partie est souvent dirigée par la personne responsable de la direction de l’entreprise, ou parfois celle responsable de l’exploitation. Elle porte sur les sujets suivants :

Lancements de produits

Plans d’expansion

Initiatives de réduction des coûts ou d’amélioration de l’efficience

Changements à venir dans le marché ou la réglementation qui pourraient se répercuter sur l’entreprise

Demandez-vous si la stratégie semble concrète et réalisable ou si elle n’est qu’une belle promesse. Les plans accompagnés d’échéanciers et de mesures inspirent confiance. Les objectifs vagues et trop ambitieux ou qui répètent simplement ceux des conférences précédentes méritent d’être remis en question.

Période de questions des analystes

Une fois que la présentation de la direction terminée, le responsable des relations avec les investisseurs invite les analystes à poser leurs questions. C’est à ce moment que vous obtiendrez des commentaires et des perspectives qui ne sont pas dans les communiqués. Les analystes posent des questions difficiles sur les résultats décevants, la concurrence et la stratégie de croissance.

Portez attention aux questions (ou thèmes) qui reviennent et qui laissent entendre que les analystes sont méfiants ou nerveux. Surveillez la manière dont la direction accueille les questions (est-elle réceptive ou semble-t-elle hésiter à répondre?). Des réponses claires et directes sont un signe de transparence et de confiance, tandis que les réponses vagues et jargonneuses sont un signe d’évitement ou d’incertitude.

Perspectives obtenues grâce aux transcriptions des conférences sur les résultats

La transcription peut être extrêmement utile si vous ratez une conférence sur les résultats ou si vous voulez obtenir des détails qui vous ont échappé. Les transcriptions vous permettent de comparer les conférences, de détecter les changements de ton ou de confiance et de distinguer les points que la direction de l’entreprise a soulignés ou survolés rapidement.

Ce que vous pouvez apprendre au-delà des chiffres

La lecture des transcriptions vous aide à suivre les changements de discours de l’entreprise. Portez attention aux variations du niveau de confiance, aux nouveaux risques ou aux pressions concurrentielles, et à toute déclaration qui semble trop vague ou optimiste. Si les déclarations ne correspondent pas tout à fait au communiqué trimestriel ou annuel, un examen plus approfondi est de mise.

Comment bien analyser les transcriptions

Appuyez sur CTRL+F pour trouver rapidement les parties qui vous intéressent à l’aide de mots-clés.

Cherchez les thèmes qui reviennent d’un trimestre ou d’une année à l’autre; des problèmes ou des promesses qui se répètent pourraient indiquer une gestion inefficace ou un manque de dynamisme.

Comparez les paroles aux résultats. Soyez à l’affût de toute déclaration de la direction de l’entreprise qui contredit le contenu du communiqué trimestriel ou annuel.

Indicateurs de rendement clés et tendances à suivre

Les états financiers dans les communiqués annuels et trimestriels vous donnent les résultats obtenus. Les indicateurs de rendement clés (IRC), eux, expliquent pourquoi ces résultats ont été obtenus.

Ces indicateurs se trouvent à différents endroits dans le rapport de gestion et dans les notes de bas de page et les figures des communiqués, et dans les diapositives présentées lors des conférences sur les résultats.

Si vous connaissez les IRC qui comptent le plus et comment déceler les tendances qui les touchent, au lieu de vous fier à des mesures financières isolées, vous aurez un portrait plus complet de la solidité d’une entreprise.

Indicateurs propres aux secteurs

Les secteurs ne suivent pas tous les mêmes IRC, car ce qui compte pour une entreprise ne compte pas nécessairement pour une autre. En voici quelques exemples :

Entreprises de logiciels-services ou fondées sur les abonnements

Revenus récurrents annuels : revenus annuels prévisibles de l’entreprise

Taux de désabonnement : pourcentage de clients perdus au cours d’une période

Rétention nette : augmentation de la clientèle actuelle, après comptabilisation des clients qui ne renouvellent pas leur abonnement, et expansion des activités

Commerce de détail

Ventes des magasins comparables : croissance des revenus aux magasins qui sont ouverts depuis au moins un an

Rotation des stocks : efficacité avec laquelle les stocks sont vendus et remplacés

Fabrication

Utilisation de la capacité : degré d’utilisation des ressources de production

Carnet de commandes : revenus futurs liés aux commandes reçues, mais non exécutées

Services financiers

Marge nette d’intérêts : bénéfices obtenus sur les prêts par rapport aux emprunts

Provisions pour pertes sur prêts : montant réservé aux créances irrécouvrables éventuelles

Suivi des tendances liées aux IRC

Le suivi des IRC et de leur variation d’un communiqué à l’autre (et d’une conférence à l’autre) vous donne plus de contexte pour comprendre les chiffres des états financiers. Les tendances vous racontent un récit plus large et peuvent renforcer (ou diminuer) votre confiance envers la stabilité et le potentiel d’une entreprise.

Faites des comparaisons d’un trimestre et d’une année à l’autre : Au lieu de vous fier uniquement à un trimestre particulièrement solide ou faible, cherchez les tendances saisonnières ou persistantes.

Comprenez les tendances saisonnières : Beaucoup de secteurs ont des cycles assez prévisibles (p. ex., le commerce de détail connaît un pic au quatrième trimestre, la consommation d’énergie atteint des sommets en hiver). Quand vous évaluez les variations d’une année à l’autre, comparez le même trimestre pour détecter les changements réels, et non les fluctuations saisonnières.

Faites une comparaison avec les concurrents : Un IRC qui augmente peut sembler favorable en soi, mais s’il augmente encore plus vite parmi les concurrents, il peut être un signe d’un désavantage concurrentiel.

Rédaction d’un compte rendu des résultats

Un compte rendu des résultats est un type d’aide-mémoire personnel au sujet d’un communiqué. C’est un document d’une page que vous créez pour résumer les principaux résultats d’une entreprise, les perspectives obtenues lors de sa conférence et comment tous ces renseignements influent sur votre thèse d’investissement. L’objectif : assimiler rapidement les informations qui comptent le plus sans vous égarer dans les pages des communiqués ou des transcriptions.

Si vous utilisez le même modèle chaque fois et que vous conservez vos comptes rendus, vous pourrez dégager des tendances au fil du temps qui éclaireront vos décisions d’investissement.

Voici ce qu’il faut inclure dans votre compte rendu :

Résumé des principaux résultats financiers. Points saillants concernant les revenus, les bénéfices, les marges et les flux de trésorerie. Tenez-vous-en aux chiffres les plus importants et soulignez les grandes tendances. Initiatives stratégiques. Il peut s’agir de nouveaux produits, de plans d’expansion, de réductions des coûts ou d’autres mesures opérationnelles. Les initiatives de l’entreprise sont-elles sur la bonne voie? Ton de la direction et points à retenir de la conférence sur les résultats. La direction semblait-elle confiante, prudente ou vague? Son ton a-t-il changé depuis la dernière conférence? La direction a-t-elle offert de nouveaux points à retenir? Tendances liées aux IRC. Soulignez les principaux IRC de l’entreprise et s’ils s’améliorent, se stabilisent ou diminuent. Changements d’orientation. Y a-t-il eu des changements dans les messages sur les prévisions? Notez si les orientations semblent réalistes ou non en fonction des résultats antérieurs. Risques ou incertitudes. Notez si le rapport de gestion ou la conférence sur les résultats a mentionné des risques qui pourraient nuire aux résultats futurs. Votre thèse personnelle. Enfin, indiquez si vous croyez que les résultats du dernier trimestre (ou de la dernière année) améliorent ou affaiblissent la position de votre portefeuille. Ainsi, vous ne perdrez pas de vue le portrait d’ensemble.

Plus vous vous exercez à analyser les communiqués et les conférences sur les résultats, plus il est facile de distinguer les informations utiles des détails sans importance. Tenez-vous-en aux chiffres importants, prenez des notes et comparez les déclarations de la direction (et la façon dont elles sont présentées) avec les chiffres publiés. Au fil du temps, vous gagnerez en confiance et votre jugement s’améliorera, et c’est l’un des outils les plus précieux que vous puissiez avoir.