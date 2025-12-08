Si une entreprise vous fait de l’œil comme placement, vous devez savoir comment évaluer son potentiel d’investissement. Parmi les nombreuses méthodes pour y parvenir, l’analyse fondamentale est un incontournable.

L’analyse fondamentale permet de déterminer si une action vaut la peine d’être achetée en fonction de la performance réelle de l’entreprise, et non simplement des variations de son cours en bourse.

L’objectif de l’analyse fondamentale est d’estimer la valeur intrinsèque d’une entreprise, de déterminer si le prix actuel de son action semble bas, élevé ou raisonnable, puis de juger si ce titre pourrait offrir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme.

Cette analyse s’appuie sur trois catégories d’informations :

Les données de l’entreprise : ses revenus, ses profits, ses actifs, ainsi que la performance et la réputation de son équipe de direction.

Les données sectorielles : la façon dont l’entreprise se compare à ses concurrentes, ainsi que les tendances qui façonnent son secteur.

Les données macroéconomiques : l’effet de facteurs externes comme l’inflation, les taux d’intérêt et la demande du marché sur l’environnement dans lequel elle évolue.

Comment fonctionne l’analyse fondamentale d’une action

L’analyse fondamentale repose sur la collecte, l’interprétation et l’évaluation de données. On commence par rassembler et examiner les données de l’entreprise, de son secteur d’activité et du contexte économique, puis on interprète ce que ces informations révèlent sur la performance de l’entreprise, sa santé financière et ses perspectives à long terme. Ensuite, on formule son évaluation.

Examiner les états financiers

Les états financiers d’une entreprise sont au cœur de l’analyse fondamentale. Ils montrent d’où provient l’argent de l’entreprise et comment il est dépensé.

On peut consulter ces états financiers dans les rapports annuels et trimestriels de l’entreprise. Au Canada, ils sont accessibles sur SEDAR+, et aux États-Unis, dans les formulaires 10-K et 10-Q.

Les états financiers peuvent comprendre :

L’état des résultats , qui montre combien de revenus l’entreprise génère et à quel point elle est rentable au fil du temps. On y repère des tendances comme la croissance des ventes, le bénéfice d’exploitation et les marges bénéficiaires nettes.

Le bilan , qui indique ce que l’entreprise possède (ses actifs) et ce qu’elle doit (ses passifs), ainsi que les capitaux propres. Le bilan donne un aperçu de la façon dont l’entreprise finance ses activités et sa croissance, ainsi que de sa stabilité financière.

L’état des flux de trésorerie, qui montre concrètement comment l’argent circule dans l’entreprise, notamment le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (l’argent généré par les opérations) et le flux de trésorerie disponible (ce qu’il reste après les investissements nécessaires). Ces chiffres permettent d’évaluer la capacité de l’entreprise à maintenir et à développer ses activités. L’état des flux de trésorerie est généralement divisé en trois sections : exploitation, investissement et financement.

Analyser les principaux ratios

Après avoir passé en revue les états financiers, les ratios financiers aident à voir comment l’entreprise se situe aujourd’hui, tant en matière de santé financière que de performance, par rapport à ses concurrentes et à son propre historique.

Voici quelques ratios couramment utilisés et ce qu’ils peuvent révéler sur la santé financière d’une entreprise.

Ratio Ce qu’il indique Cours/bénéfice (C/B). Cours/bénéfice prévisionnel (fondé sur les bénéfices estimés pour les 12 prochains mois); Cours/bénéfice actuel (fondé sur les bénéfices des 12 derniers mois) Compare le prix de l’action aux bénéfice par action (BPA), selon le ratio C/B prévisionnel ou le ratio C/B actuel; Indique combien le marché est prêt à payer pour chaque dollar de bénéfice; Reflète les attentes du marché quant à la croissance future (mais peut aussi signaler une bulle) Cours/valeur comptable Compare le prix de l’action à sa valeur comptable par action (actifs nets figurant au bilan); Aide à voir si le marché valorise l’entreprise au-dessus ou au-dessous de la valeur de ses actifs sur papier Rendement des capitaux propres (RPC) et rendement du capital investi (RCI) Mesure l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise les capitaux propres (RPC) ou le capital total investi (RCI) pour générer des profits; Des rendements plus élevés suggèrent une direction efficace et une forte rentabilité Marge brute et marge d’exploitation ou marge nette Indique le profit que l’entreprise conserve après ses coûts pour chaque dollar de ventes (marge brute après les coûts de production; marge d’exploitation après les frais d’exploitation); Permet d’évaluer la capacité de l’entreprise à gérer ses coûts et ses activités d’exploitation Emprunts/capitaux propres et couverture des intérêts Indiquent à quel point l’entreprise dépend du financement par emprunt (emprunts/capitaux propres) et sa capacité à couvrir ses paiements d’intérêts (couverture des intérêts); Utiles pour évaluer la stabilité financière de l’entreprise Flux de trésorerie disponible (FTD) et rendement du FTD Montrent le flux de trésorerie dont l’entreprise dispose après ses investissements nécessaires, ainsi que la façon dont ce flux se compare à sa valeur boursière (rendement du FTD); Indiquent la flexibilité financière de l’entreprise Dividendes/bénéfices et couverture des dividendes Mesurent la durabilité des dividendes (le ratio dividendes/bénéfices indique la part du bénéfice versée en dividendes; le ratio de couverture des dividendes montre combien de fois les bénéfices peuvent couvrir ces dividendes); Aident à déterminer si l’entreprise génère assez de revenus pour maintenir (ou augmenter) ses dividendes au fil du temps

Au-delà des chiffres : les facteurs qualitatifs

Les chiffres des états financiers et les ratios sont les facteurs quantitatifs d’une analyse fondamentale. Les facteurs qualitatifs, eux, aident à comprendre pourquoi ces chiffres sont ce qu’ils sont.

Par exemple :

Le modèle d’affaires. Comment l’entreprise génère-t-elle ses revenus?

Les avantages concurrentiels. Qu’est-ce qui distingue l’entreprise de ses concurrentes? Quelle est sa proposition de valeur unique?

La direction et la gouvernance. Qui sont les membres de l’équipe de direction, et quelles sont leur expérience et leur réputation? Quel est l’historique des décisions de l’entreprise?

Adopter une vue d’ensemble

Toutes les entreprises sont influencées par des facteurs externes, comme les tendances macroéconomiques, la dynamique de leur secteur ou les changements réglementaires.

Parmi ces facteurs, on retrouve :

Les taux d’intérêt , qui influencent les coûts d’emprunt et les niveaux de valorisation.

L’inflation , qui affecte les coûts des intrants (comme les fournitures et les matières premières) ainsi que le pouvoir d’achat du public.

Les cycles économiques , comme les récessions ou les périodes d’expansion, qui influencent la demande pour les biens et services.

Les tendances sectorielles, qui permettent d’évaluer si l’entreprise évolue dans un environnement en croissance, en difficulté ou mutation.

Méthodes d’évaluation pour estimer la valeur intrinsèque

Une fois les données quantitatives et qualitatives recueillies et interprétées, l’étape suivante consiste à estimer ce que l’entreprise vaut réellement. C’est là que les méthodes d’évaluation entrent en jeu : Méthodes de l’actualisation des flux : Estiment ce que valent aujourd’hui les flux de trésorerie futurs de l’entreprise. Elles permettent une évaluation détaillée, mais les résultats peuvent varier considérablement selon les hypothèses que vous faites sur la croissance de l’entreprise et le taux utilisé pour actualiser ces flux futurs.

Évaluation par les multiples (méthode des comparables) : Évalue une entreprise en la comparant à d’autres entreprises similaires à l’aide de ratios comme le cours/bénéfice ou le cours/valeur comptable. Cette approche permet de voir comment le marché valorise des entreprises comparables dans un même secteur, bien qu’elle puisse être influencée par le climat général du marché ou par des facteurs cycliques.

Modèle d’actualisation du dividende : Évalue une action en fonction des dividendes que l’entreprise devrait verser dans l’avenir. Cette méthode est surtout adaptée aux entreprises matures et stables qui affichent un historique régulier de versements.

Comme chaque méthode comporte ses limites, les personnes qui investissent en combinent souvent plusieurs et comparent les résultats afin de vérifier s’ils convergent vers une valeur similaire. Cette triangulation permet d’obtenir une estimation plus complète et nuancée de la valeur réelle d’une entreprise.

Avantages et limites de l’analyse fondamentale

Comme toute approche de placement, l’analyse fondamentale a ses forces et ses faiblesses. Pour en tirer le maximum, il est pertinent de comprendre quand elle est le plus utile et quand elle atteint ses limites.

Avantages :

Permet d’évaluer le risque, la qualité et la pérennité d’une entreprise.

Aide à se faire une idée plus complète et à long terme de la valeur d’une entreprise.

Encourage des décisions de placement fondées sur la performance réelle et les flux de trésorerie de l’entreprise.

Limites :

Sensible aux hypothèses retenues, et de petites variations dans les données peuvent modifier les résultats.

Les différences dans la façon dont les entreprises présentent leurs informations financières compliquent parfois les comparaisons.

Repose surtout sur des données historiques, alors que les marchés réagissent souvent aux attentes pour l’avenir.

Peut demander beaucoup de temps à préparer.

Sa fiabilité dépend entièrement de la qualité des informations utilisées.

Guide rapide : évaluer une action selon l’analyse fondamentale

Se renseigner sur les activités de l’entreprise pour comprendre ce qu’elle fait exactement et comment elle gagne de l’argent. Examiner l’état des résultats, le bilan et l’état des flux de trésorerie. Repérer les tendances sur plusieurs années en matière de croissance, de rentabilité et de santé financière. Calculer les principaux ratios (comme les marges, le RPC et les ratios C/B, cours/valeur comptable et emprunts/capitaux propres) et les comparer aux moyennes d’autres entreprises du même secteur. Évaluer les facteurs qualitatifs de l’entreprise. Estimer rapidement la valeur de l’entreprise à l’aide d’une évaluation par les multiples ou en comparant des ratios comme le C/B ou le cours/valeur comptable. Repérer les risques liés à l’entreprise (ce qui pourrait nuire à sa performance) et mettre vos hypothèses à l’épreuve (ce qui pourrait modifier votre évaluation). Poursuivre vos recherches pour arriver à une évaluation finale. Il peut être utile de se concentrer sur les zones d’incertitude afin de déterminer si l’entreprise constitue une option intéressante pour un investissement à long terme, plutôt que de sauter tout de suite à une conclusion d’achat ou de vente.

L’analyse fondamentale aide à déterminer la valeur intrinsèque d’une entreprise en s’appuyant sur sa performance financière, son modèle d’affaires et son contexte économique, plutôt que sur les simples variations de son cours en bourse. Cette valeur intrinsèque vous donne les outils pour juger si le prix du marché a du sens et si l’action offre un potentiel de rendement supérieur à la moyenne. Gardez toutefois en tête que la qualité de votre analyse dépend directement de la fiabilité des données utilisées et de la solidité de vos hypothèses.