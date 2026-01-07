Combiner l’analyse technique et l’analyse fondamentale

Aimeriez-vous avoir une boule de cristal qui vous donne une évaluation instantanée et précise des actions? Vous pouvez toujours rêver! Mais vous pouvez utiliser plusieurs méthodes d’analyse, dont l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Les deux méthodes utilisent une approche très différente pour évaluer les mérites d’investir dans une action, et elles conviennent à différentes situations et différents objectifs.

Cependant ces deux méthodes ne sont pas opposées. En fait, en combinant l’analyse fondamentale et l’analyse technique, vous pouvez améliorer les résultats obtenus par vos décisions d’investissement.

Différences entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique

Avant de combiner l’analyse fondamentale et technique, il faut comprendre en quoi elles consistent et ce qu’elles permettent d’accomplir ou non.

L’analyse fondamentale : pour savoir quoi acheter

L’analyse fondamentale va au-delà des graphiques boursiers et examine l’entreprise elle-même (ses résultats, son potentiel et sa valeur) pour savoir s’il vaut la peine d’acheter ses actions.

L'analyse fondamentale peut vous aider à décider quand acheter, en répondant aux questions suivantes :

Les finances de l’entreprise sont-elles saines?

L’entreprise est-elle en croissance?

L’entreprise est-elle sous-évaluée, surévaluée ou bien évaluée par rapport à son potentiel?

C’est une excellente façon de découvrir les entreprises qui ont un potentiel élevé et des actions sous-évaluées, surtout si vous avez une stratégie d’investissement à long terme. Si vous achetez tôt quand le cours est bas, vous pourrez revendre les actions plus tard quand le cours augmentera (espérons-le).

Cependant, l’analyse fondamentale n’est pas la meilleure méthode d’évaluation si vous voulez investir à court terme. Les perspectives qu’elle vous offre sont axées sur le long terme, et non sur les fluctuations quotidiennes du cours.

L’analyse technique : pour savoir quand acheter

L’analyse technique est axée sur le comportement d’une action. Elle examine l’évolution du cours, les tendances graphiques et le volume des transactions pour comprendre ce que les investisseurs font en temps réel et pourquoi.

L’analyse technique peut vous aider à décider quand acheter ou vendre, en répondant aux questions suivantes :

Selon toute probabilité, le cours continuera-t-il d’augmenter ou de baisser?

La tendance actuelle est-elle forte ou sur le point de s’inverser?

Les autres investisseurs semblent-ils enthousiastes ou appréhensifs?

L’analyse technique est un excellent outil si vous souhaitez faire des transactions rapides. Les données historiques et actuelles du marché peuvent vous aider à prédire la direction que prendra une action pour que vous puissiez sauter sur les occasions d’investissement.

Pratique pour choisir le bon moment pour réaliser des transactions, l’analyse technique n’est cependant pas la meilleure approche pour évaluer la solidité qu’aura une entreprise dans cinq ans. Les graphiques boursiers ne disent rien sur l’innovation, le leadership ou la santé financière à long terme d’une entreprise.

Les avantages de combiner l’analyse technique et l’analyse fondamentale

En intégrant l’analyse fondamentale et l’analyse technique, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Vous pouvez ainsi compenser les faiblesses de chaque méthode et obtenir un aperçu équilibré d’une action, qui tient compte de son potentiel à court et à long terme. Vous obtenez aussi les avantages suivants :

La confiance qui vient avec de bonnes données fondamentales. L’analyse fondamentale vous aide à évaluer les mérites d’investir dans une entreprise en fonction de sa solidité et de ses résultats d’ensemble. Si l’analyse intégrée vous donne des résultats encourageants, vous pouvez faire confiance aux données fondamentales de l’entreprise qui vend l’action.

Les bonnes décisions au bon moment. L’analyse fondamentale ne vous dit pas quand il faut acheter ou vendre, mais l’analyse technique peut le faire. C’est une chose de décider d’une transaction avec confiance, mais c’en est une autre de décider quand l’exécuter, à un moment où le cours vous aidera à réduire votre risque et à améliorer votre rendement potentiel.

L’atténuation des risques liés aux pièges de valeur. Une action peut parfois sembler sous-évaluée pour une bonne raison. Si vous êtes à la recherche d’une bonne valeur et que vous ignorez cette raison, vous pourriez essuyer une perte sur votre investissement. En appliquant les éléments de l’analyse technique, vous pouvez éviter les pièges de valeur.

L’évitement de l’engouement temporaire. L’investissement amène une panoplie d’émotions. Les changements majeurs dans le marché peuvent avoir un effet d’entraînement, surtout pour les investisseurs qui font des transactions fréquentes. L’analyse fondamentale vous oblige à vous concentrer sur le portrait d’ensemble et les perspectives à long terme, afin d’éviter les décisions irréfléchies et émotives.

La notion de confluence

La combinaison de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale offre un autre avantage majeur : la confluence.

Il y a confluence lorsque plusieurs facteurs d’évaluation pointent vers la même décision d’investissement. Plus il y a de facteurs qui s’alignent, plus vous pouvez avoir la certitude de prendre la bonne décision.

En voici un exemple.

Disons que votre analyse fondamentale porte sur une entreprise qui possède les caractéristiques suivantes :

Croissance solide des bénéfices

Avantage concurrentiel durable

Leadership efficace

Actions qui semblent sous-évaluées compte tenu des facteurs ci-dessus et comparativement aux autres entreprises du secteur

Ces facteurs sont des indicateurs de qualité à long terme. Mais est-ce le bon moment pour investir? Votre analyse technique pourrait dévoiler ce qui suit :

Le cours de l’action commence enfin à remonter après une période de déclin prolongé.

Le cours de l’action augmente pour dépasser un niveau jamais atteint auparavant.

Les investisseurs sont plus nombreux à acheter l’action (augmentation du volume de transactions).

Deux choses jouent maintenant en votre faveur : une entreprise aux données fondamentales solides et un élan positif du cours. En choisissant d’investir seulement après avoir confirmé la demande des investisseurs, votre décision est encore plus stratégique. C’est la confluence en pratique.

Il y a des techniques pour combiner l’analyse fondamentale et l’analyse technique de manière à simplifier votre évaluation et à garder votre attention centrée sur les points importants.

Utiliser l’analyse technique pour tirer avantage de meilleurs points d’entrée

Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, vous pouvez utiliser l’analyse technique pour déterminer le meilleur moment pour conclure une transaction. Même si une entreprise est très solide, si vous faites votre entrée au mauvais moment, vous surveillerez nerveusement le cours pendant des mois.

L'analyse technique offre quelques indicateurs qui peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions d’investissement au bon moment :

Support et résistance . Il s’agit des zones de prix dans lesquelles les investisseurs commencent à acheter ou à vendre en grande quantité. Le support est comme le plancher du cours d’une action; c’est à ce niveau que le cours arrête de diminuer et commence à rebondir. La résistance est comme le plafond; c’est le niveau où l’élan du cours de l’action tend à stagner et commence à baisser. Ces niveaux vous aident à comprendre à quel moment le cours d’une action a tendance à rebondir ou à stagner, ce qui peut indiquer un point d’entrée favorable.

Moyennes mobiles . Il s’agit d’une mesure des cours de clôture d’une action. Elle équilibre les variations quotidiennes pour vous aider à déceler et à confirmer les tendances. Une tendance haussière est un signe que c’est un bon moment de faire une entrée sur le marché.

Volume. C’est une mesure de l’enthousiasme (ou du désintérêt) dans le marché. Quand le volume augmente, beaucoup de personnes font des transactions, ce qui peut confirmer qu’un mouvement du cours est bien réel, et pas seulement un léger soubresaut. Quand le volume baisse, les investisseurs semblent moins intéressés. Vous voudrez normalement attendre que le volume soit en hausse pour effectuer vos transactions.

Miser sur des outils techniques pour mieux gérer les risques

La gestion des risques n’est pas aussi emballante que le choix stratégique du bon moment pour investir, mais c’est un aspect important d’un portefeuille offrant un bon rendement. L’utilisation d’outils d’analyse technique de pair avec votre analyse fondamentale vous permet de créer une stratégie de gestion des risques qui vous protège des tendances baissières et limite votre exposition à la volatilité. En voici des exemples :

Utiliser des ordres de vente stopà des niveaux stratégiques. Un ordre de vente stop est un ordre qui est automatiquement exécuté si le cours de l’action tombe trop bas. En établissant un ordre avec un niveau de support approprié (rappel : le support est le « plancher » à partir duquel le cours tend à rebondir), vous pouvez vous protéger des baisses de prix majeures. Si le cours de l’action chute sous le niveau de support, vous vous retirerez avant que la perte ne devienne trop importante.

Ajuster la quantité achetée en fonction de la variation habituelle du cours. La plage réelle moyenne mesure la variation typique du cours d’une action au cours d’une journée (sa volatilité normale). Si le cours a tendance à varier beaucoup, vous pouvez acheter une petite position pour que ces variations n’entraînent pas de grandes pertes. La page réelle moyenne vous aide à décider la quantité à acheter de manière à atténuer vos risques.

Utiliser des ordres stop suiveurspour préserver vos gains. Un ordre stop suiveur est un ordre de vente qui suit la tendance à la hausse du cours d’une action. Il « suit » le cours à une certaine distance (comme 5 % ou un montant fixe en dollars). Si le cours se renverse, l’ordre suiveur vend les actions afin de protéger vos profits sans vous forcer à deviner le bon moment pour vendre. Il vous laisse suivre une tendance pour profiter des gains, mais il vous donne une stratégie de sortie si jamais la tendance s’inverse.

Se servir des signes de rotation sectorielle pour gérer l’exposition. Il y a rotation sectorielle quand les investissements passent d’une partie du marché vers une autre, selon la vigueur des différents secteurs et les changements de tendance. L’analyse technique peut vous aider à détecter ces changements à l’aide des tendances de rotation sectorielle. Ainsi, vous pouvez ajuster votre portefeuille pour maintenir votre exposition aux secteurs qui se portent bien et réduire votre exposition aux secteurs qui sont à la traîne.

Utiliser les signaux de confirmation

L’analyse fondamentale et l’analyse technique sont un peu comme deux conseillers de confiance qui travaillent pour des banques différentes. C’est un peu comme obtenir un second avis d’un autre médecin.

Si les deux en viennent à la même conclusion, c’est une validation solide. Sinon, il faut prendre le temps d’approfondir votre analyse.

Vous pouvez utiliser les signaux de confirmation venant de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique (les feux verts et les feux jaunes/rouges) pour décider d’aller de l’avant ou de réévaluer la situation.

Feux verts (confluence, tous les facteurs s’alignent)

Les résultats financiers d’une entreprise sont solides et le cours de l’action dépasse enfin un niveau qu’il a eu de la difficulté à surpasser auparavant. Ce sont des signes que la demande augmente et que ce n’est pas un bref engouement.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise est en hausse et le nombre de personnes qui achètent ses actions augmente aussi. L’augmentation des revenus reflète la solidité de l’entreprise, tandis que la hausse du volume des transactions indique que l’intérêt et la confiance des investisseurs s’accentuent.

Le cours de l’action recommence à augmenter en même temps que les données fondamentales de l’entreprise s’améliorent. Quand les perspectives de l’entreprise s’améliorent et que le marché réagit positivement, cela démontre que le redressement du cours est attribuable à de véritables progrès.

Feux jaunes ou rouges (divergence, quelque chose cloche)

Est-ce que les données fondamentales de l’entreprise sont très bonnes, mais le cours de l’action continue de baisser? Le marché sait peut-être quelque chose que vous ne savez pas.

Est-ce que le cours de l’action augmente considérablement, mais les données fondamentales de l’entreprise ne sont pas très solides? L’engouement pourrait être de courte durée.

Est-ce que les données fondamentales de l’entreprise sont en déclin, mais le cours de l’action n’a pas encore changé? Le marché ne s’est pas encore ajusté, mais une baisse pourrait arriver très bientôt.

Un cadre facile pour combiner les deux méthodes

Il n’y a pas qu’une seule « bonne » façon de combiner l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Mais le cadre décrit ci-dessous peut vous aider à appliquer l’approche hybride, sans trop compliquer les choses.

Commencer par les données fondamentales

Servez-vous de vos outils d’analyse fondamentale pour déterminer s’il vaut la peine de détenir les titres de l’entreprise à long terme.

Soyez à l’affût de signes comme une croissance constante des revenus, des bénéfices solides, un avantage concurrentiel et une évaluation raisonnable. Si l’entreprise ne semble pas solide, n’allez pas plus loin.

Cette étape permet de distinguer les actions qui profitent d’un simple engouement et de vous concentrer sur la qualité.

Consulter les graphiques pour choisir le bon moment

Si les données fondamentales sont bonnes, vous pouvez commencer à appliquer les éléments de l’analyse technique pour savoir si c’est un bon moment ou non pour faire votre entrée.

Soyez à l’affût d’indices techniques simples comme ceux-ci :

La tendance haussière du cours de l’action

Le rebond d’une action après l’atteinte du niveau de support

La hausse du cours au-delà d’un niveau qu’il n’avait pas encore surpassé

L’augmentation du volume des transactions

Cette étape vous permet d’éviter d’acheter trop tôt, quand le cours pourrait encore chuter.

Fixer des règles de gestion des risques dès le départ

Avant d’aller de l’avant, prévoyez une manière de protéger votre argent.

Combien investirez-vous, selon la plage réelle moyenne et votre tolérance au risque?

À quel niveau fixerez-vous votre ordre de vente stop?

Cette étape vous prépare au cas où le cours de l’action se retourne contre vous.

Surveiller les deux côtés quand la conjoncture change

Les marchés évoluent rapidement, et les données techniques et fondamentales peuvent changer à différents rythmes :

Les graphiques boursiers sont mis à jour chaque jour ou plus fréquemment.

Les données fondamentales des entreprises prennent plus de temps à changer, mais ont un plus grand impact.

Si les données techniques ou fondamentales changent, vos analyses peuvent changer aussi. Cette étape vous permet de rester à l’affût de signes que les résultats de l’entreprise ou le comportement des investisseurs sont en train de changer.

S’adapter lorsque les données changent

Si les données fondamentales de l’entreprise ou les données techniques se détériorent, il faut y porter attention. Vous devez agir en fonction des données, et non des manchettes. C’est l’objectif de ces approches d’analyse.

Voici ce que vous pourriez faire :

Sortir du marché plus tôt pour protéger votre argent

Réduire votre position pour diminuer votre risque

Retirer vos profits et sortir du marché quand la tendance commence à perdre son élan

Réévaluer si la situation de l’entreprise est en train de changer

Cette étape vous aide à ne pas perdre de vue la situation d’ensemble de votre portefeuille.

Écueils à éviter

La « paralysie de l’analyse »

Si vous attendez que chaque indicateur soit parfait, vous n’agirez jamais. Cherchez un alignement raisonnable et n’oubliez pas qu’aucune transaction n’est garantie.

Ne pas gérer les risques parce que les données fondamentales semblent excellentes

Même les entreprises très solides peuvent connaître des périodes difficiles. Intégrez toujours à votre stratégie des ordres de vente stop et l’ajustement de votre position pour qu’une seule mauvaise décision ne fasse pas dérailler vos progrès.

Se fier uniquement à une approche

L’analyse fondamentale vous aide à choisir quels titres acheter. L’analyse technique vous aide à décider quand le faire. Si vous ne tenez pas compte de l’une des deux analyses, vous perdrez l’équilibre qui fait fonctionner cette stratégie hybride.

Ni l’analyse fondamentale ni l’analyse technique ne peut garantir le succès de vos investissements, mais en combinant les deux approches, vous mettez toutes les chances de votre côté. En vous donnant à la fois un fondement à long terme solide et un plan stratégique à court terme, vous pouvez investir avec plus de confiance, sans deviner. Mais n’oubliez pas que ni l’une ni l’autre des approches d’évaluation n’est une panacée. Il faut continuer de surveiller l’évolution de la conjoncture et être prêt à s’adapter.